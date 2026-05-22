Carlos Fernando Galán acusó a Petro de instigar ataques contra la sede de Paloma Valencia y el partido Mira en Bogotá: “Actúe con responsabilidad”

El mandatario de los capitalinos, con un enérgico pronunciamiento, rechazó lo ocurrido en las instalaciones de la candidata y el partido y señaló al presidente Gustavo Petro de promover este tipo de ataques - crédito @CarlosFGalan/X

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, señaló al presidente Gustavo Petro de alentar la violencia política tras los ataques que protagonizaron vándalos contra las sedes de la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, y del partido Mira. Sostuvo que lo ocurrido a pocos días de la elección presidencial no fue una protesta social, sino un intento de intimidación contra la democracia.

La jornada de tensión se produjo en el noroccidente de la capital de la República, cuando una movilización estudiantil y social que avanzaba por la carrera Séptima derivó en disturbios. A las 3:00 p. m., un grupo de encapuchados se desprendió de la marcha y atacó la sede compartida por Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo en el sector de Chapinero con piedras, palos y pintura, y causaron destrozos en la fachada.

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Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, expresó su preocupación por la manera en que fueron vulneradas sedes políticas en la ciudad, como la de la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia - crédito montaje Infobae

En ese orden de ideas, el mandatario distrital vinculó esos hechos con recientes pronunciamientos del jefe de Estado “Y lo que es más grave aún, la violencia impulsada por declaraciones del propio presidente Petro a pocos días de una elección presidencial clave para el futuro del país”, afirmó el alcalde en su pronunciamiento, en el que agregó que esto no es “manifestación social, sino violencia” contra el diferente.

A su vez, Galán también apuntó a una frase del presidente sobre las fachadas privadas, luego de lo sucedido cerca de la residencia del expresidente Álvaro Uribe en Rionegro (Antioquia). “Decir que las fachadas de bienes privados son públicas y pueden ser grafiteadas como lo hizo el presidente, incentiva ataques como el de hoy contra la sede de la candidata Paloma Valencia y del partido Mira”, afirmó el alcalde de Bogotá.

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Alcalde de Bogotá instó a Gustavo Petro a tomar medidas frente al vandalismo

De esta manera, el mandatario distrital planteó una consecuencia institucional directa tras los hechos y reclamó al Gobierno nacional una instrucción formal para la fuerza pública. Según su postura, la tensión ya no se limita solo a daños materiales, sino que compromete las garantías de seguridad en la recta final de la campaña presidencial, en la que se empezará a elegir, justamente, al sucesor de Petro en la Casa de Nariño.

Las instalaciones de la aspiración de la senadora opositora, en el sector de Chapinero, fueron blanco de ataques por, al parecer, simpatizantes del oficialista Iván Cepeda - crédito suministrada a Infobae Colombia

Y sostuvo que la respuesta del Estado debe enfocarse en proteger tanto a los que marchan como a los que deciden no hacerlo. “Le exijo al Gobierno, al presidente Petro, que con un único objetivo de garantizar unas elecciones en paz y proteger nuestra democracia, expida una orden escrita que sea de público conocimiento, en la que le dé la instrucción clara a la policía de acompañar las manifestaciones con el Ministerio Público”.

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De esta forma, agregó que esa presencia no debe usarse contra los manifestantes, sino como barrera frente a nuevas agresiones contra expresiones políticas opositoras a la actual administración y la defensa de su derecho a un ejercicio político sin constreñimientos. “Nunca para intimidar ni atacar a quienes deciden manifestarse, sino para proteger a quienes eligen no hacerlo”, afirmó el alcalde de los bogotanos.

El señalamiento del mandatario capitalino incluyó una crítica al marco de actuación vigente. “Las normas actuales no le permiten a la fuerza pública actuar como se necesita”, dijo Galán en sus afirmaciones, en una referencia a las limitaciones que, a su juicio, enfrenta la Policía para contener hechos como los registrados en la ciudad, que causaron zozobra en las instalaciones de ambas representatividades.

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La senadora y candidata presidencial, acompañada de su fórmula a la vicepresidencia, Juan Daniel Oviedo, y otros simpatizantes, rechazaron el acto de vandalismo contra su sede de campaña en Bogotá, que calificaron como una incitación al odio - crédito suministrada a Infobae Colombia

Cabe destacar que el blanco principal de la agresión fue la sede de Valencia y Oviedo, una de las doce duplas presidenciales que competirán en los comicios definidos para el domingo 31 de mayo. Los atacantes, según reportes de la campaña, destruyeron ventanales principales y vallas publicitarias, mientras parte del equipo de campaña tuvo que refugiarse en la zona trasera del inmueble para evitar ser agredido.

Por fortuna no se reportaron heridos de gravedad, aunque sí casos de crisis nerviosa entre las personas que estaban dentro de la sede. De forma simultánea, la sede del partido Mira fue pintada con grafitis y sufrió daños menores, justo 48 horas después de que la colectividad cristiana formalizara su adhesión a la coalición liderada por Valencia para las presidenciales de 2026, en un acto en el que estuvo su bancada.

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De esta forma, Carlos Fernando Galán cerró su intervención con un llamado a la movilización electoral y una exigencia directa al primer mandatario de los colombianos. “Presidente, es su deber constitucional hacer todo lo necesario para evitar que actos violentos como los de hoy o incluso peores, se repitan de acá a las elecciones. Actúe con responsabilidad como presidente de todos los colombianos”, remarcó el alcalde.