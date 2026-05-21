Colombia

Alejandro Estrada se convirtió en el primer finalista de ‘La casa de los famosos Colombia’: estos son los que buscan cupo a la gran final

El actor se emocionó hasta las lágrimas y abrazó a su hijo Tomás cuando le dieron la noticia los presentadores del programa, Carla Giraldo y Marcelo Cezán. Así comienza a moverse el top 4

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El actor compartió su emoción con los fans, además, con su hijo que lo acompaña dentro de la casa estudio - crédito @canalrcn/IG

Alejandro Estrada llegó al top 4 de La casa de los famosos Colombia tras una gala marcada por una sorpresa: un sobre plateado anunció, ante todos los participantes, que la gran final se realizará la próxima semana, aunque el Canal RCN aún no confirma la fecha exacta.

El anuncio se conoció durante la gala del 20 de mayo, conducida por Carla Giraldo y Marcelo Cezán en el Canal RCN. Esa noche, la dinámica de nominación cambió: además de los participantes, los familiares invitados también votaron, algunos desde el confesionario y otros cara a cara.

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El resultado de las votaciones dejó a Juanda Caribe y Tebi Bernal empatados con 12 votos, por lo que quedaron automáticamente en la placa de nominación.

Alejandro Estrada se confiesa con Lorena Altamirano sobre su confusión sentimental en 'La casa de los famosos Colombia' con Yuli y Sara Uribe - crédito cortesía Canal RCN
Alejandro Estrada se confiesa con Lorena Altamirano sobre su confusión sentimental en 'La casa de los famosos Colombia' con Yuli y Sara Uribe - crédito cortesía Canal RCN

Ese empate fue el que le despejó el camino a Estrada, que además venía de ser el último líder de la semana sin el poder de la inmunidad. Valentino Lázaro, por su parte, había quedado nominado por decisión del público, mientras que Beba ya estaba en placa desde la salida de Mariana Zapata.

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Al escuchar el anuncio, el actor proveniente de Cúcuta abrazó a su hijo, que lo acompaña dentro de la casa estudio en esta recta final. Tebi Bernal se acercó a felicitarlo, y el amigo del participante se sumó al abrazo. Estrada reconoció que intentaba contener las lágrimas y que vivir ese momento junto a su hijo era lo que más le importaba.

“Colombia, muchísimas gracias. Esto no habría sido posible sin ustedes, por ese apoyo. No fui nominado por ustedes como público y en la casa gracias a Dios tampoco. Así que cumpliendo por completo esa segunda meta de hacer parte de esta gran final de la casa de los famosos, un proyecto que he asumido con mucho respeto, con mucha competencia y como un jugador estable”, fueron las declaraciones que dio el actor.

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Alejandro Estrada es el primer finalista confirmado de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @canalrcn/IG

Las reacciones por su ingreso al grupo de finalistas no tardaron en aparecer y los internautas dejaron mensajes, como: “El ganador indiscutible de la temporada”; “Imposible que el man no gane”; “Mi zorro favorito te cuento”; “Más que merecido con todo el hate que le tiraron desde su entrada”, entre otros.

La dinámica con el sobre plateado

Previo a la gala de nominación, El Jefe de la casa se propuso ponerle un toque de tensión al capítulo. Carla Giraldo, fiel al estilo que ha manejado como presentadora del reality preguntó con tono serio quiénes habían intentado abrirlo, y tanto Valentino como Alejandro admitieron haberlo tocado, aunque sin abrirlo.

La conductora le pidió a Estrada que se pusiera de pie y lo leyera, teniendo en cuenta que además era el líder de la semana.

Estrada, cargado de nervios se paró al lado de la pantalla donde los participantes tienen la conexión con los presentadores, convencido de que contenía una sanción del Jefe. El contenido; sin embargo, anunció la fecha de la gran final, y la sorpresa recorrió a todos los presentes en la casa.

Las nominaciones de Alejandro Estrada

Placa de Nominados
La placa de nominados tiene una sorpresa para los participantes, ya que el líder invisible está includio, pero por su inmunidad saldrá del riesgo - crédito cortesía Canal RCN

Desde su ingreso a La casa de los famosos Colombia, Alejandro Estrada se convirtió en el objetivo del cuarto Calma, además de otros participantes como Juanda Caribe, Eidevin López, Carola, Beba de la Cruz, Valentino, Mariana Zapata, Campanita, entre otros.

Sin embargo, el cucuteño se ganó el cariño del público y en cada placa que enfrentaba se percibía su favoritismo, logrando así alcanzar más de un 40% de los votos logrando una semana más en competencia.

Con la llegada del top 10, los ánimos fueron disminuyendo, pero algunos de sus detractores continuaban los ataques, sin que el actor reaccionara negativamente y guardando la calma ante cada intento de provocación.

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