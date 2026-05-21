Medellín venció al Cusco FC y depende de sí mismo para clasificar en la Copa Libertadores: así quedó la tabla de posiciones

El "Poderoso de la Montaña" se hizo fuerte en territorio peruano, y jugará la última fecha con la posibilidad de avanzar a los octavos de final-crédito @CuscoFC_2009/X

El cierre de la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores terminó con un balance casi positivo para los equipos colombianos.

Tras los triunfos de Santa Fe, Junior e Independiente Medellín, la semana de competencias a nivel continental se cerró de buena forma para los representantes de la Liga BetPlay.

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En el caso de Independiente Medellín, el 20 de mayo de 2026, el “Poderoso de la Montaña” consiguió un triunfo clave para seguir con vida en la Copa Libertadores, y ahora viajará hacia Buenos Aires con la posibilidad de tener la primera opción de clasificar a los octavos de final de la “Gloria Eterna”.

El gol inicial llegó gracias al argentino Francisco Fydriszewski, pero las emociones del juego llegaron en los últimos 20 minutos del partido.

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Gum-Rom Choi empató para Cusco FC al 78, pero llegó Baldomero Perlaza con el gol al 90+1 para sumar emociones.

El volante Aldair Fuentes empató de nuevo para los peruanos, pero finalmente Alexis Serna colocó el 2-3 a favor del cuadro colombiano.

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De esta forma, y tras la derrota de Estudiantes de La Plata por 1-0 ante Flamengo en el Maracaná, el equipo antioqueño quedó con la primera chance de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Por otra parte, hay que esperar la resolución oficial de la Conmebol con lo que ocurrirá con el juego entre Medellín y Flamengo, suspendido por disturbios de los hinchas en el Atanasio Girardot, y esperando a que se le den los tres puntos al vigente campeón de América.

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Así quedó la tabla de posiciones tras la victoria del “Poderoso de la Montaña” en el grupo A:

Flamengo (Brasil): 10 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de +6) - clasificado Independiente Medellín (Colombia): 7 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Estudiantes de La Plata (Argentina): 6 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Cusco FC (Perú): 1 punto - 5 partidos jugados (diferencia de gol de -5)

Independiente Medellín ganó un auténtico partidazo, y visitará La Plata con la primera opción de clasificar a los octavos de final

Medellín superó a Cusco de Perú por 3-2 en Perú, por la quinta fecha de la Copa Libertadores - crédito DIM

El 20 de mayo de 2026, Independiente Medellín venció 3-2 a Cusco FC en Perú con un gol agónico de Alexis Serna en el minuto 97, en el cierre de un partido que cambió tres veces en el tiempo de reposición y que había comenzado con ventaja colombiana desde el primer cuarto de hora.

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El desenlace se concentró en los seis minutos de adición. Baldomero Perlaza puso el 2-1 para Medellín en el minuto 91, Aldair Fuentes empató 2-2 en el 94 para Cusco y Serna selló el triunfo en el 97 tras una asistencia corta de Perlaza.

El Rojo de Antioquia había llegado al tramo final en una fase de desgaste. En el minuto 74 se notó “el peso de la altura” sobre Medellín, mientras Cusco se veía mejor en el campo en el 84 y se acercaba a la segunda anotación.

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Medellín abrió el marcador en el minuto 13. Francisco Fydriszewski empujó la pelota al fondo de la red después de un pase de Yony González desde el costado derecho.

El Poderoso de la Montaña jugará en Argentina con la posibilidad de clasificar a los octavos de la Copa Libertadores-crédito @DIM_Oficial/X

Antes de ese 0-1, el conjunto visitante ya había avisado en el minuto cinco con un cabezazo de Fydriszewski que terminó atajado por Pedro Díaz, aunque la jugada fue anulada por fuera de lugar. Cusco respondió en el 11 con un remate de Lucas Colitto que se desvió en un defensor y pasó muy cerca del palo superior.

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El desarrollo del primer tiempo mostró a un Cusco con más posesión, pero sin traducirla en profundidad. En el minuto 35 tenía el 63% de la pelota, aunque sin ser peligroso en campo contrario.

Cusco generó una llegada clara en el minuto 15 con un disparo de Juan Tévez que controló Éder Chaux. Medellín volvió a acercarse en el 17, cuando Halam Loboa quedó de frente al arco y remató por encima.

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A los 26 minutos, Iván Colman probó para el local y Chaux volvió a intervenir. En el tramo final de la primera parte, Cusco apretó, adelantó líneas y asumió riesgos, mientras Medellín se replegó, recuperó el balón y trató de salir al contragolpe.

El segundo tiempo comenzó con dos cambios en Cusco: salieron Diego Soto y José Bolívar, entraron Marlon Ruidías y Joel Herrera. El equipo peruano tomó la posesión desde el arranque y buscó ser más profundo.

El partido también acumuló amonestaciones. José Ortiz vio la tarjeta amarilla en el minuto 51, Gu Choi en el 55, Francisco Fydriszewski en el 60 y Alexis Serna en el 67 por botar el balón.

Cusco lo intentó en el 53 con un remate lejano de Ruidías que salió por el costado izquierdo. Medellín respondió en el 58 con un disparo fuerte de Frank Fabra desde el lado izquierdo del área, rechazado por Pedro Díaz, y en el 64 con un cabezazo de Fydriszewski que se fue por encima del travesaño.

La presión del local creció con una ocasión de Joel Herrera en el minuto 68, cuando su cabezazo pegó en el palo izquierdo. Medellín tuvo otra opción en el 75 con Loboa, pero su remate terminó en las manos de Pedro Díaz.

El empate llegó en el minuto 78. Gu Choi marcó de cabeza en el área chica tras un centro de Lucas Colitto, en una acción que fue revisada por el VAR.

En el 91, Perlaza recuperó una pelota en la mitad de la cancha, recibió asistencia de Hayen Palacios y anotó el 2-1. En el 94, Cusco volvió a igualar con un cabezazo de Aldair Fuentes en el área chica tras otro centro de Colitto que dejó sin reacción a Chaux.

Antes del cierre, Chaverra desperdició una ocasión para Medellín en el 95 con un remate que salió junto al palo derecho. En la última acción, Serna convirtió el 3-2 tras el pase corto de Perlaza.