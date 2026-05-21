Colombia

Incendio forestal en el páramo de Santurbán consumió varias hectáreas de vegetación: bomberos de dos municipios tuvieron que intervenir

La emergencia se presentó en el sector de La Lomita, entre Vetas y California, donde las llamas consumieron varias hectáreas de vegetación y obligaron al despliegue de unidades de socorro

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Organismos de socorro trabajaron para contener el incendio forestal registrado en el sector de La Lomita, en inmediaciones del Páramo de Santurbán - crédito Gestión del Riesgo de Desastres/X

Un incendio forestal registrado en el sector de La Lomita, vereda Ortegón, sobre la vía entre los municipios de Vetas y California, en inmediaciones del páramo de Santurbán, fue controlado por los organismos de socorro tras varias horas de labores de contención.

La emergencia se presentó en la tarde del miércoles 20 de mayo de 2026 y generó preocupación entre las autoridades ambientales y las comunidades de la zona, debido a que Santurbán es una de las principales reservas hídricas del nororiente colombiano y abastece de agua a miles de habitantes del área metropolitana de Bucaramanga.

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La atención del incendio estuvo a cargo del Cuerpo de Bomberos de Vetas y del Cuerpo de Bomberos de Matanza, con apoyo de funcionarios de la Alcaldía Municipal y habitantes del sector rural. De manera preventiva, el Cuerpo de Bomberos de Suratá y la Defensa Civil Colombiana permanecieron en alistamiento ante una posible reactivación de las llamas.

Las acciones fueron coordinadas desde la Sala de Crisis de la Oficina para la Gestión del Riesgo y Desastres de Santander, entidad que mantuvo monitoreo permanente sobre la evolución de la emergencia y las condiciones climáticas en la zona.

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Aunque los fuertes vientos dificultaron inicialmente las labores de control, los organismos de socorro lograron contener el fuego y evitar su propagación hacia otras áreas de vegetación del páramo. Hasta el momento, las autoridades no reportan personas lesionadas ni afectaciones a viviendas.

Incendio forestal en el sector de La Lomita, entre Vetas y California, fue controlado por organismos de socorro - crédito Gestión del Riesgo de Desastres/X
Incendio forestal en el sector de La Lomita, entre Vetas y California, fue controlado por organismos de socorro - crédito Gestión del Riesgo de Desastres/X

Las autoridades ambientales continúan realizando la evaluación de los daños ocasionados por la quema de varias hectáreas de cobertura vegetal y mantienen vigilancia en el sector para prevenir nuevos focos de incendio, en medio de la temporada seca y de las alertas asociadas al fenómeno del Niño en el departamento de Santander.

La situación en Santurbán coincidió con otras emergencias forestales registradas en distintas regiones del país durante la misma semana, en medio de las altas temperaturas y de las condiciones secas reportadas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam.

En Medellín, el Cuerpo Oficial de Bomberos atendió otro incendio de cobertura vegetal en la comuna 13, específicamente en el barrio Juan XXIII, sector La Quiebra, en San Javier. La emergencia fue controlada durante la tarde del miércoles 20 de mayo por dos tripulaciones de bomberos, luego de aproximadamente una hora de labores.

Según el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres, Dagrd, las llamas se originaron en una zona de pastos bajos y no dejaron personas lesionadas ni daños en viviendas cercanas.

Sin embargo, el hecho volvió a encender las alertas en la ciudad debido a que el mismo sector había registrado otra conflagración forestal pocos días antes.

Bomberos de Medellín controlaron un incendio de cobertura vegetal en el sector La Quiebra, en San Javier, donde las altas temperaturas mantienen las alertas por riesgo de nuevas conflagraciones - crédito Dagrd/X
Bomberos de Medellín controlaron un incendio de cobertura vegetal en el sector La Quiebra, en San Javier, donde las altas temperaturas mantienen las alertas por riesgo de nuevas conflagraciones - crédito Dagrd/X

El pasado 15 de mayo, habitantes de La Quiebra reportaron otro incendio en la misma ladera. Videos difundidos en redes sociales mostraron a vecinos intentando contener las llamas con baldes y mangueras mientras llegaban los organismos de emergencia.

La intervención inicial de la comunidad ayudó a disminuir el avance del fuego sobre la vegetación hasta la llegada del Dagrd y del Cuerpo Oficial de Bomberos.

La repetición de estos eventos en menos de una semana convirtió al sector en uno de los puntos de mayor vigilancia por parte de las autoridades locales, que mantienen monitoreo sobre las condiciones del terreno y el riesgo de nuevas emergencias asociadas a la sequedad de la cobertura vegetal.

Mientras tanto, el Ideam mantiene alertas por altas temperaturas y riesgo de incendios forestales en varias regiones del país, especialmente en la región Caribe.

La entidad declaró alerta roja en los departamentos de Atlántico, Cesar, Magdalena, Sucre, Bolívar, La Guajira y Córdoba debido a las condiciones secas persistentes, la escasa nubosidad y la falta de lluvias.

En el departamento del Atlántico, las zonas centro y sur permanecen bajo alerta roja, mientras que el norte continúa en alerta naranja. El archipiélago de San Andrés y Providencia también se mantiene bajo vigilancia por las condiciones climáticas.

El Ideam mantiene alerta roja en varias zonas del departamento del Atlántico por las altas temperaturas - crédito John Vizcaino/Reuters
El Ideam mantiene alerta roja en varias zonas del departamento del Atlántico por las altas temperaturas - crédito John Vizcaino/Reuters

El Ideam indicó que durante las próximas horas persistirán las altas temperaturas en buena parte del Caribe colombiano, con cielos despejados y una sensación térmica elevada.

Aunque podrían registrarse lluvias aisladas en sectores del sur de Bolívar y Córdoba, estas precipitaciones no serían suficientes para revertir las condiciones de sequedad acumuladas.

Ante este panorama, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar quemas al aire libre, no arrojar residuos en zonas verdes y reportar cualquier conato de incendio a la línea 123 o a los organismos de emergencia más cercanos, con el fin de prevenir nuevas afectaciones ambientales y proteger las áreas de reserva natural del país.

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