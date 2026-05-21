Colombia

Sindicato de Ecopetrol anunció plan de “anormalidad laboral” por negociación con la petrolera

La USO informó que realizará jornadas de protesta, en un contexto de menores ganancias para la compañía y con el fin de respaldar las negociaciones colectivas en curso

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La organización sindical comunicó que sus acciones incluirán asambleas y reducción intencional del ritmo laboral para incidir en el proceso que busca asegurar condiciones y derechos para los trabajadores - crédito @usofrenteobrero/X

La Unión Sindical Obrera (USO) anunció movilizaciones y medidas de anormalidad laboral en Ecopetrol, las cuales iniciaron el miércoles 20 de mayo, con el fin de presionar la negociación de una nueva convención colectiva, en un momento en que la petrolera reportó una caída en sus utilidades del primer trimestre frente al mismo periodo de 2025.

El anuncio sindical coincide con un deterioro reciente en los resultados financieros de la empresa: Ecopetrol informó menores ingresos y una reducción de sus ganancias hasta marzo, con ese retroceso de 7,7% frente al primer trimestre del año anterior, según el texto fuente.

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La USO comunicó la decisión en un documento dirigido a sus subdirectivas y bases sindicales, en el que señaló que las acciones buscan respaldar el proceso de negociación con la petrolera estatal para cerrar un acuerdo que cubra tanto a trabajadores de nómina directa como a empleados de firmas contratistas.

“El objetivo de estas acciones es fortalecer el respaldo técnico y político a la comisión negociadora de la USO, visibilizando el compromiso obrero con el pliego de peticiones”, dice en el comunicado emitido por la organización sindical.

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La USO exige a la alta dirección de Ecopetrol y a la comisión negociadora garantizar progresividad y estabilidad en los derechos laborales durante la convención colectiva - crédito @usofrenteobrero/X
La USO exige a la alta dirección de Ecopetrol y a la comisión negociadora garantizar progresividad y estabilidad en los derechos laborales durante la convención colectiva - crédito @usofrenteobrero/X

“Se orienta a realizar las siguientes acciones: mítenes de información laboral, plantones y concentraciones, asambleas permanentes, jornadas de difusión y agitación sindical y planes tortuga coordinados”, se añade en el documento.

Según el comunicado de la USO, las jornadas incluirán mítines de información laboral, plantones, concentraciones, asambleas permanentes y actividades de difusión y agitación sindical.

El sindicato también anunció “planes tortuga coordinados”, una modalidad que consiste en reducir deliberadamente el ritmo de trabajo.

La organización sostuvo en su comunicado: “La USO inicia jornadas de movilización en defensa de la convención colectiva”. También afirmó que el propósito de esas acciones es “fortalecer el respaldo técnico y político a la comisión negociadora de la USO, visibilizando el compromiso obrero con el pliego de peticiones”.

“La producción de petróleo y gas con estándares operativos de alto desempeño, así como la riqueza que Ecopetrol entrega al país, son el producto del alto compromiso y la cualificación técnica de los trabajadores y trabajadoras”, se lee en el comunicado.

Ecopetrol reportó una caída del 7,7% en sus utilidades del primer trimestre de 2026 frente al mismo periodo del año anterior - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters
Ecopetrol reportó una caída del 7,7% en sus utilidades del primer trimestre de 2026 frente al mismo periodo del año anterior - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

La central sindical pidió a la alta dirección de la estatal petrolera, a su presidente encargado, a la Vicepresidencia de Talento Organizacional y a la comisión negociadora de la empresa que el proceso se conduzca “sobre la base” de una progresividad de derechos, según el comunicado de la Unión Sindical Obrera.

La USO sostuvo que el gasto laboral de Ecopetrol no representa una presión relevante sobre la estructura de costos de la compañía. Según el sindicato, los informes de gestión publicados por la empresa muestran que ese rubro se ha mantenido alrededor del 5% del costo operacional integrado.

Es claro que, en los informes de gestión publicados por Ecopetrol, el gasto laboral se ha mantenido relativamente estable, alrededor del 5% del costo total", se agrega en la misiva.

En el mismo documento, la organización afirmó: “La nómina no desborda la estructura de costos de la compañía”. El sindicato añadió que la producción de petróleo y gas y la riqueza que entrega la empresa al país son resultado del compromiso y la cualificación técnica de sus trabajadores.

El sindicato asegura que el gasto laboral representa solo el 5% del costo total integrado de Ecopetrol, sin afectar la estructura financiera de la compañía - crédito @usofrenteobrero/X
El sindicato asegura que el gasto laboral representa solo el 5% del costo total integrado de Ecopetrol, sin afectar la estructura financiera de la compañía - crédito @usofrenteobrero/X

El sindicato ubicó los ejes centrales de la negociación en la defensa del empleo digno, la estabilidad laboral, las garantías convencionales, la soberanía y seguridad energética, y la protección del patrimonio público nacional, según el comunicado.

“Los ejes centrales de esta negociación priorizan la defensa del empleo digno, la estabilidad laboral, las garantías convencionales, la soberanía y seguridad energética, y la protección del patrimonio público nacional”, concluye el documento.

La convocatoria también incluyó una instrucción interna a sus subdirectivas para actuar con “rigurosidad organizativa” y sostener la participación durante todo el proceso de negociación. La Unión Sindical Obrera señaló que la historia de la negociación colectiva demuestra que los derechos conquistados por la organización han dependido de la unidad y la movilización de sus bases.

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