Maluma relató su experiencia en la tribuna sur con hinchas de Atlético Nacional: “Me trataron muy bien”

Maluma decidió incorporar su pasión por el fútbol en el videoclip de "Loco x volver", grabado en la tribuna sur del estadio Atanasio Girardot de Medellín - crédito redes sociales / X

Con el lanzamiento en las plataformas digitales de su nuevo álbum, Loco x volver, Maluma refuerza su narrativa de regreso a las raíces y sanación personal.

El álbum, el séptimo en su discografía y el primero tras dos años desde Don Juan (2023), se ha presentado como el más íntimo de su trayectoria, un trabajo que según su testimonio marca “el renacimiento de Juan Luis”—su nombre real—y un reencuentro con la cultura musical de su natal Medellín. Pero, según dio a conocer en una reciente entrevista, todo indica que le permitió reconectar también con su primer amor: el fútbol.

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El cantante es hincha confeso de Atlético Nacional, y en varias ocasiones ha comentado que estuvo jugando en las divisiones inferiores del cuadro Verdolaga hasta que decidió apostarle todo a la música.

Pese a ello, el artista se mantuvo conectado al deporte ya fuese dándole voz al documental Mi Selección Colombia de Prime Video, que narró el proceso de la Tricolor desde la Copa América de 2021 hasta el proceso de eliminatorias para clasificar al Mundial de Qatar 2022 —a la postre fallido—, o sumándose a las tribunas con las barras bravas del club de sus amores para la grabación del videoclip de Loco x Volver.

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Así lo dio a conocer el propio Maluma durante una charla en Los 40, en la que dio detalles de su más reciente álbum de estudio. El cantante contó que estuvo en la tribuna sur alentando a Atlético Nacional junto a la barra Los Del Sur, una experiencia que definió como “una locura”.

Los del Sur, barra de Atlético Nacional que ocupan la tribuna sur del estadio Atanasio Girardot - crédito Los del Sur/X

El artista explicó que en otras ocasiones había acompañado al equipo desde “las mejores localidades”, con resguardo permanente del personal de seguridad, pero confirmó que semanas atrás decidió instalarse en el sector donde se instala la hinchada organizada del Rey de Copas.

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Eso llevó a que el cantante recordara su pasado vinculado a la institución. “Cuando yo jugaba en Nacional siempre me daban boletas para ir a Oriental y yo me hacía en Oriental Sur, cerquita de donde está la barra y lo vivía a full”, relató.

Sobre lo que vivió en la tribuna, Maluma no ocultó la sensación de adrenalina que le produjo esta experiencia. “Fue una locura, me trataron demasiado bien, la pasé muy bueno allá adentro, yo me quitaba la camiseta, sentía los bombos y me sentía como realizado, entonces volví a sentir”, contó.

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Parte de esa experiencia quedó plasmada en el videoclip de Loco x volver, donde se sumaron escenas del estadio Atanasio Girardot. El propio Maluma mencionó que le gustaría repetir la experiencia de combinar fútbol y música en un futuro.

Maluma recordó el “consejo” que le dio Ricky Martin para conservar la figura

Maluma le preguntó a Ricky Martin la clave para conservarse, pero su respuesta lo tomó por sorpresa - crédito Daniel Cole/REUTERS y @ricky_martin/Instagram

Días atrás, durante una charla con la revista Billboard, Maluma compartió una curiosa anécdota con Ricky Martin, reconocido al igual que él por su capacidad para mantenerse atractivo para sus admiradoras luego de tantos años en el negocio de la música.

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“Yo me acuerdo que yo le dije: ‘Cabrón, ¿tú qué haces para estar así de grande? O sea, no entiendo. ¿qué es ese cuerpo, huevón? O sea, y superrayado, o sea, ¿Qué haces?’. Y me dice: ‘No, es que yo casi no entreno’. Y yo: ‘¿Cómo así que yo casi no entreno?’”, recordó el cantante.

En la charla, Maluma aseguró: “Desde ese día, yo no he parado de pensar en eso. Y yo no entiendo por qué Ricky Martin me dijo a mí que casi no entrenaba y que no se cuidaba con la comida. Y yo: ‘¿Cómo así, Ricky? Entonces, ¿tú naciste así?’”, afirmó.

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Al final, y pese a lo dicho por el intérprete de Livin’ La Vida Loca y La Copa de la Vida, Maluma decidió no tomar su consejo. “Entonces, sí, ese consejo me lo dio y no lo tomé, porque si yo hubiera tomado ese consejo, yo estaría bien gordito, la verdad”, apuntó.