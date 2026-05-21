Colombia

Hay cierre total de la vía Sumapaz este 21 de mayo de 2026 por la Clásica de Ciclismo Ciudad de Fusagasugá: horarios y desvíos

El trayecto de la jornada partirá desde Tocaima y recorrerá municipios como Viotá, El Colegio, San Antonio del Tequendama, las zonas rurales de Soacha, Granada y Silvania, culminando en la conocida ‘Ciudad Jardín’

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La situación se presenta por la presencia de manifestantes que han decidido bloquear temporalmente la vía como parte de una protesta cuyas causas aún no han sido especificadas - crédito Vía Sumapaz
El cierre temporal de la vía nacional responde a la necesidad de garantizar la seguridad de los participantes y el normal desarrollo del evento - crédito Vía Sumapaz

El desarrollo de la segunda etapa de la 29ª Clásica de Ciclismo Ciudad de Fusagasugá provocará un cierre total de la Vía Sumapaz este jueves 21 de mayo de 2026. La restricción afectará el tramo entre el “alto del pandebono” y Fusagasugá en sentido Girardot, desde las 8:00 a.m. hasta el mediodía.

Las autoridades recomendaron a los conductores y viajeros optar por la ruta alterna que conecta Soacha, Sibaté y Fusagasugá. Esta medida busca evitar congestiones y facilitar el desarrollo de la competencia ciclística sin interrupciones.

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El evento deportivo contará con la presencia de 230 ciclistas, distribuidos en las categorías Élite, Sub 23, Juvenil y Damas Única. El trayecto de la jornada partirá desde Tocaima y recorrerá municipios como Viotá, El Colegio, San Antonio del Tequendama, las zonas rurales de Soacha, Granada y Silvania, culminando en la conocida ‘Ciudad Jardín’.

La Clásica Nacional de Ciclismo está organizada por la Alcaldía de Fusagasugá y el Iderf, contando con el aval de la Liga de Ciclismo de Cundinamarca y la Federación Colombiana de Ciclismo.

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El desarrollo de la segunda etapa de la 29ª Clásica de Ciclismo Ciudad de Fusagasugá provocará un cierre total de la Vía Sumapaz este jueves 21 de mayo de 2026. La restricción afectará el tramo entre el “alto del pandebono” y Fusagasugá en sentido Girardot, desde las 8:00 a.m. hasta el mediodía - crédito Alcaldía de Fusagasugá
El desarrollo de la segunda etapa de la 29ª Clásica de Ciclismo Ciudad de Fusagasugá provocará un cierre total de la Vía Sumapaz este jueves 21 de mayo de 2026. La restricción afectará el tramo entre el “alto del pandebono” y Fusagasugá en sentido Girardot, desde las 8:00 a.m. hasta el mediodía - crédito Alcaldía de Fusagasugá

El cierre temporal de la vía nacional responde a la necesidad de garantizar la seguridad de los participantes y el normal desarrollo del evento. Las autoridades locales han solicitado comprensión a los usuarios de la vía, recordando que la medida solo estará vigente durante el horario de la competencia.

Quienes necesiten desplazarse entre Soacha y Fusagasugá durante la mañana de este jueves deberán considerar la ruta alterna, ya que la vía principal permanecerá inhabilitada por cerca de cuatro horas debido a la competencia.

La Clásica de Ciclismo Ciudad de Fusagasugá reúne cada año a ciclistas de distintas regiones del país, consolidándose como una cita relevante en el calendario del ciclismo colombiano.

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