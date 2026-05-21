Miguel Varoni y su escena con Guillermo Francella en ‘El Encargado’ interpretando a ‘Pedro El Escamoso’: “No actúe”

Varoni interpretó el papel de 'Pedro El Escamoso' en la serie argentina, generando entusiasmo en redes sociales - crédito Disney +

Miguel Varoni llevó a Pedro Coral Tavera al universo de la exitosa serie argentina El encargado en el tercer episodio de su cuarta temporada, disponible en Disney+.

El actor colombiano comparte varias escenas con su protagonista, Guillermo Francella, —que le da vida a Eliseo Basurto— en un cruce entre dos de las apuestas más populares de la plataforma en América Latina.

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Lo llamativo es que la aparición de Varoni no se limitó a un cameo de fondo. En la escena, difundida en las cuentas oficiales de Disney, Pedro Coral llega al edificio de la calle Arismendi como aspirante a actor, con un papel en un comercial de café cuya grabación se convierte en un episodio de comedia.

Ante las exageradas improvisaciones del personaje colombiano, Eliseo Basurto interviene con un consejo tan directo como su propia personalidad: “No actúe. Limítese a decir sus líneas”.

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Cuando Coral dice sus líneas, Basurto lo detiene, sorprendido por la falta de control sobre su actuación. “Cuántas cosas... ¡Es un carnaval de gestos! Usted tiene que tener control de su propio instrumento“, le dice. Posteriormente el ”mompirri” se presenta con nombre propio, a lo que Basurto responde limitándose a decir que es “el encargado”.

La escena sirvió para promocionar tanto 'El Encargado' como el próximo estreno de la segunda temporada de 'Pedro el escamoso: más escamoso que nunca' - crédito Disney +

La escena no tardó en alcanzar difusión en redes sociales, en parte gracias a que el propio Miguel Varoni había anticipado su participación con clips en sus cuentas oficiales, donde se mostraba satisfecho de haber sido parte del elenco invitado en la producción. La aparición del actor en el tercer episodio sorprendió y entusiasmó a los seguidores de ambas series, pues no se esperaba que requirieran a Varoni para interpretar su personaje más emblemático de la ficción.

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Todo lo que debe saber de ‘El Encargado’

El actor Guillermo Francella, conocido por su papel de Eliseo, mira de reojo en una imagen promocional de la aclamada serie 'El encargado'. (Disney+)

La cuarta temporada, creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat junto a Jerónimo Carranza, muestra a Eliseo en la cima del poder, con acceso directo al presidente de la Nación —encarnado por Arturo Puig—, mientras enfrenta la amenaza de su histórico rival, Matías Zambrano (Gabriel Goity).

La dirección recayó en Florencia Momo, salvo el último capítulo, a cargo de Martín Hodara. La temporada consta de siete episodios de entre 34 y 38 minutos.

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Entre las participaciones especiales figura Luis Brandoni, cuya aparición como “El Polaco” representa uno de sus últimos trabajos póstumos. También están Benjamín Vicuña, Diego Velázquez y Claudia Fontán, además de Darío Barassi y Daniel Aráoz en el elenco regular.

El encargado se estrenó en 2022 y acumula cuatro temporadas. La serie ganó la medalla de Oro del Festival de Nueva York en 2024 y 2025, recibió una nominación al Premio Emmy Internacional a la mejor comedia en 2023, y le valió a Francella el Premio Platino a mejor actor de serie ese mismo año. La plataforma ya confirmó una quinta temporada.

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Lo que se sabe del regreso de ‘Pedro el escamoso’

'Pedro El Escamoso, más escamoso que nunca' estaría próximo a confirmar la fecha de estreno de su segunda temporada - crédito @soyvaroni/Instagram

La inclusión de Pedro Coral Tavera en El encargado funcionó además como anticipo del estreno de Pedro el escamoso: más escamoso que nunca, la segunda temporada de la serie colombiana, nuevamente en Disney+.

Junto a Varoni en el papel principal, hacen su regreso la mayoría de actores que formaron parte del elenco en 2024, incluyendo a Carlos Torres, Ana María Trujillo, Andrea Guzmán, Juan Carlos Arango — que durante buena parte del semestre se sumó como participante en La casa de los famosos Colombia —y Álvaro Bayona.

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De hecho, poco después de que se publicara la aparición de Varoni interprentado a Pedro Coral en El Encargado, este publicó en sus historias de Instagram una fotografía de las grabaciones de la actual temporada en la que lo acompañan Andrea Guzmán y Juan Carlos Arango vestidos de traje en lo que parece ser un evento especial en un salón comunal.