Lorna Cepeda habló del estado de su relación con su excuñado, Diego Torres: “No hemos hablado”

La actriz habló de su actual relación con el que fuera novio de su hermana, Angie Cepeda, entre 1997 y 2005 - crédito @urbanaplayfm/Instagram

Lorna Cepeda, la recordada Patricia Fernández (o la “Peliteñida” de Yo soy Betty, la fea) atraviesa uno de sus momentos de mayor actividad profesional. A los 55 años, la actriz colombiana combina una gira teatral internacional con la inminente llegada de una nueva temporada de la serie que la catapultó a la fama continental, en Prime Video.

Por el momento, su agenda tiene como foco principal su incursión teatral en Muertas de la risa, obra de humor negro que protagoniza junto a su compañera de elenco en Betty, la fea, Natalia Ramírez, y bajo la dirección de Juan Ricardo Gómez. La producción recorrió Caracas antes de presentarse a mediados de mayo en la Sala de Convenciones del BCP en Asunción, Paraguay, con lleno total. El siguiente destino es Buenos Aires, donde la obra tendrá una residencia programada en el Teatro Broadway de la calle Corrientes.

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Lorna Cepeda y Natalia Ramírez protagonizan la obra teatral 'Muertas De La Risa', por estos días en cartelera en Argentina - crédito @muertasdelarisa/Instagram

Durante su visita a Argentina, la actriz fue invitada al programa de Matías Martin en Urbana Play, en el que recordó el vínculo de su familia con el cantante Diego Torres, expareja de su hermana Angie Cepeda durante ocho años.

Sobre Torres, Cepeda no tuvo más que palabras afectuosas: “Dieguito ha sido superlindo toda la vida”. Aunque reconoció que el contacto se interrumpió con el tiempo, subrayó que el afecto persiste en toda la familia: “No hemos hablado, pero siempre lo recordamos con mucho cariño, la verdad. Le tenemos mucho aprecio en toda la familia. Mi hermana Ive y yo. Somos tres hermanas”, comentó Lorna.

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Cepeda también recordó el comportamiento del cantante durante un momento de duelo familiar: “Él se portó muy bien cuando mi mamá murió. Yo estaba acá, él seguía con mi hermana y él se portó superbién”, manifestó.

La historia de amor entre Diego Torres y Angie Cepeda

La expareja Angie Cepeda y Diego Torres terminaron su relación en 2005 - crédito @carolitaricci/X

Diego Torres y Angie Cepeda conformaron una de las parejas más queridas y mediáticas del espectáculo latinoamericano a finales de los 90.

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El cantante argentino y la actriz colombiana iniciaron su noviazgo en 1997, por los días en que Cepeda buscaba incursionar en la televisión internacional luego del éxito que tuvo con su papel en Las Juanas, y compartieron una relación formal de casi ocho años.

Durante este tiempo, la cultura y el espíritu caribeño de Colombia influyeron profundamente en la vida y el arte del músico. Un ejemplo de este impacto es su famosa canción Usted, la cual fue inspirada directamente por su romance con la actriz.

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A pesar de que el noviazgo llegó a su fin en 2005, la ruptura se dio en excelentes términos y ambos conservaron un enorme cariño mutuo. Casi dos décadas después de su ruptura, el destino los volvió a reunir en el ámbito profesional. En 2023, ambos compartieron set de grabación en la película de comedia Dime lo que quieres (de verdad), estrenada en la plataforma ViX. Durante la promoción del filme y en diversas entrevistas con la prensa, los artistas demostraron una gran madurez al compartir fotos juntos y declarar que el reencuentro fue sumamente divertido, dejando claro que el respeto y la amistad entre ellos siguen intactos.

“Yo tuve siete años en pareja con una barranquillera, entonces el espíritu costeño lo disfruté mucho, con su familia y con gente muy linda, que siempre me han tratado con mucho cariño”, expresó el cantante en entrevista con Infobae Colombia en 2024.

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El cantante argentino también expresó el profundo amor que siente por el país: “Colombia para mí es un paisaje amado, añorado y querido, tan diverso, de tantos amigos. Colombia ha estado en mi vida en momentos claves, en momentos difíciles, siempre sentí el abrazo, el cariño del público; siempre digo que Colombia es como mi tierra”.