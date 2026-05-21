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Estas son las cuentas de Millonarios para avanzar en la Copa Sudamérica 2026: podría clasificar directamente a octavos de final

El empate ante São Paulo en Brasil y la derrota de O’Higgins contra Boston River en la fecha 5 del campeonato dejó al equipo Embajador con la primera opción para el puesto del repechaje

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Millonarios
Millonarios mejoró en la Copa Sudamericana y se acercó al cupo a los octavos de final, así como a los playoffs - crédito Millonarios FC

La victoria de Boston River por 3-2 contra O’Higgins dejó a Millonarios a un paso del repechaje de la Copa Sudamericana 2026 y con una posibilidad todavía abierta de avanzar directo a octavos de final en la última fecha del grupo C, que el equipo de Fabián Bustos jugará como local en El Campín.

Con ese resultado, São Paulo quedó primero con 9 puntos, Millonarios siguió segundo con ocho, O’Higgins cayó al tercer lugar con siete y Boston River, ya eliminado, sumó tres. La sexta jornada se disputará en horario unificado, a las 5:00 p. m. de Colombia: Millonarios recibirá al club chileno y Sao Paulo enfrentará al conjunto uruguayo en el Morumbís.

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Millonarios asegura el segundo lugar si no pierde contra O’Higgins

El panorama más favorable para el club bogotano quedó en la pelea por el segundo puesto. Con una victoria o un empate ante O’Higgins, Millonarios obtendrá el cupo al repechaje y enfrentará en una serie de ida y vuelta a uno de los terceros de la fase de grupos de la Copa Libertadores, según establece el reglamento de la Copa Conmebol Sudamericana 2026.

Así se definen las llaves de 'Play-off' en la Copa Conmebol Sudamericana 2026 - crédito Conmebol
Así se definen las llaves de 'Play-off' en la Copa Conmebol Sudamericana 2026 - crédito Conmebol

“Los PLAYOFF DE OCTAVOS DE FINAL del torneo serán disputados de la siguiente manera: Esta fase será disputada por los equipos que finalicen en la segunda ubicación de la Fase de Grupos de la CONMEBOL Sudamericana 2026 y los equipos que finalicen en la tercera ubicación de cada grupo de la Fase de Grupos de la CONMEBOL Libertadores 2026.

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Los partidos se jugarán con un partido de ida y un partido de vuelta en cada país de los clubes participantes.

La opción del liderato ya no depende solo del equipo colombiano. Millonarios necesita ganar en Bogotá y esperar que Sao Paulo no sume los tres puntos en casa para terminar primero del grupo y clasificar directamente a octavos de final. Si el club azul derrota a O’Higgins y el equipo brasileño vence a Boston River, los paulistas conservarán la clasificación directa y los colombianos seguirán en la casilla de repechaje.

La deuda de Millonarios en los torneos de Conmebol

São Paulo vs. Millonarios
São Paulo y Millonarios se enfrentaron en el estadio de Morumbi, por la quinta fecha de la Copa Sudamericana - crédito Millonarios FC

La campaña actual también pone al equipo ante una deuda de larga data en torneos de la Conmebol. Millonarios disputa la Sudamericana por novena vez y busca al menos igualar su mejor actuación, que fueron las semifinales de 2007 y 2012.

El mismo medio recordó que los azules no superan la fase de grupos de un torneo de Conmebol desde 2001, cuando ganaron la Copa Merconorte. Antes de eso, lo habían conseguido en la Copa Libertadores de 1997. También precisó que en las dos ediciones en las que Millonarios llegó entre los cuatro mejores de la Sudamericana el formato era distinto y empezaba directamente con llaves de eliminación.

En paralelo, América de Cali sigue siendo la otra carta colombiana en el torneo. Con ocho puntos en el grupo A, el equipo dirigido por David González depende de sí mismo para quedarse con la zona y avanzar a octavos si derrota a Macará el 28 de mayo en el Pascual Guerrero.

Así fue el empate de Millonarios contra Sao Paulo en la Copa Sudamericana 2026

Los Azules tuvieron la posibilidad de llevarse los tres puntos, pero el delantero argentino Rodrigo Contreras falló su tiro penal-crédito @MillosFCoficial/X
Los Azules tuvieron la posibilidad de llevarse los tres puntos, pero el delantero argentino Rodrigo Contreras falló su tiro penal-crédito @MillosFCoficial/X

Millonarios empató 1-1 con Sao Paulo este jueves en el estadio Morumbí por la quinta jornada de la CONMEBOL Sudamericana, un resultado que lo dejó con ocho puntos y con opciones de llegar a los octavos de final.

El local se puso en ventaja a los 9 minutos tras una jugada en la que Luciano remató desde fuera del área y el arquero Diego Novoa no logró retener el balón, que terminó dentro del arco. Millonarios creció con los cambios y alcanzó el empate con Jorge Hurtado: ingresó a los 76 minutos y a los 81 marcó el 1-1 con un remate bajo junto al palo izquierdo.

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