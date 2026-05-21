Colombia

Cayó ‘Pluma Blanca’, cabecilla del Clan del Golfo que se habría infiltrado en la fuerza pública para obtener información confidencial

La investigación indica que este sujeto operó durante más de 15 años como coordinador de actividades criminales en el Caribe colombiano

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Alias Pluma Blanca es señalado de coordinar tráfico de armamento militar y fortalecer corredores ilegales en Bolívar, Córdoba y Sucre - crédito Armada de Colombia
Alias Pluma Blanca es señalado de coordinar tráfico de armamento militar y fortalecer corredores ilegales en Bolívar, Córdoba y Sucre - crédito Armada de Colombia

Las autoridades colombianas anunciaron la detención de Javier Barrios Arrieta, conocido con el alias de Pluma Blanca, considerado como un presunto operador del Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), en la región Caribe.

Según el reporte oficial, la operación se realizó durante una diligencia de registro y allanamiento en el municipio de Corozal, en el departamento de Sucre, con participación de tropas de la Armada de Colombia y funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación.

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En el procedimiento, le fueron incautados más de 43 millones de pesos en efectivo. De acuerdo con las autoridades citadas por El Tiempo, ese dinero provenía de actividades ligadas a narcotráfico, extorsión, contrabando, minería ilegal y tráfico de armas en Bolívar, Córdoba y Sucre.

La investigación establece que durante más de un año las autoridades siguieron los movimientos de Barrios Arrieta, en la que detallaron que este sujeto que llevaba más de 15 años vinculado a actividades criminales orientadas a fortalecer las capacidades del ‘Clan del Golfo’ en el Caribe colombiano.

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Incluso, revelaron que alias Pluma Blanca estaría infiltrándose al interior de la Fuerza Pública para obtener información reservada, traficar armamento y fortalecer corredores ilegales en los tres departamentos mencionados.

A su vez, las autoridades revelaron que este sujeto sería el encargado de perfilar y captar a varios integrantes activos y retirados de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el CTI. Según esa versión oficial, ofrecía dinero a cambio de información operacional y estratégica.

Esa actividad, según la misma fuente, contaba con apoyo de alias Chirimoya, uno de los principales cabecillas del Clan del Golfo, abatido el 5 de abril de 2025 en La Apartada, Córdoba.

Las pesquisas ubican además a alias Pluma Blanca en vínculos con alias Jefferson, cabecilla de la estructura Arístides Mesa Páez del EGC, en el sur de Bolívar.

Según la autoridad naval, ese jefe habría solicitado armas de corto y largo alcance para sostener confrontaciones con otros grupos armados ilegales, en particular con el ELN, por el control de corredores hacia la subregión de Montes de María.

Según la Armada de Colombia, ese armamento era coordinado por grupos delincuenciales organizados asentados en la Alta Guajira y después enviado a integrantes de la subestructura Erlin Pino Duarte del Clan del Golfo.

Tras la captura, el detenido fue trasladado a Cartagena, donde continuará su judicialización por concierto para delinquir agravado, cohecho y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.

Para la Armada de Colombia, la captura afecta de manera directa a la estructura Arístides Mesa Páez y a la subestructura Manuel José Gaitán del Clan del Golfo, al frenar las redes de infiltración institucional que ese grupo mantenía en el Caribe colombiano.

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