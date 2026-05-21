Centro Democrático respondió a Iván Cepeda tras rechazar señalamientos de Álvaro Uribe por mural en Rionegro: “No engañan con discursos”

Los pronunciamientos de la colectividad y los dirigentes políticos se han hecho en la red social X - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Luego de la polémica generada por el mural realizado por simpatizantes del Pacto Histórico sobre los falsos positivos frente a la residencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez en Rionegro, Antioquia, el candidato Iván Cepeda se pronunció en su cuenta oficial de X para responsabilizar al exmandatario por las amenazas que líderes del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida en Antioquia recibieron recientemente.

Por este motivo, el partido Centro Democrático le respondió en la misma red social y afirmó que “Iván Cepeda no puede posar de víctima mientras él, Gustavo Petro, y el Pacto Histórico han alimentado la polarización y la estigmatización en Colombia”, afirmó la colectividad.

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El Centro Democrático afirmó que el candidato Iván Cepeda “no puede posar de víctima” tras declaraciones sobre Álvaro Uribe - crédito @CeDemocratico/X

El Centro Democrático recordó que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) señaló que los denominados falsos positivos no constituyeron una política de Estado. Por este motivo, el partido afirmó que “la izquierda” utiliza el “dolor de las víctimas” con fines políticos.

“La JEP fue clara: los falsos positivos no fueron una política de Estado. Aun así, la izquierda sigue usando el dolor de las víctimas con fines políticos”, expresó el partido que lidera el expresidente Uribe.

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Para la colectividad, el departamento de Antioquia tiene memoria y destaca las obras que, según afirma, se han detenido durante la administración de Gustavo Petro y tras el nombramiento de Daniel Quintero como superintendente de Salud.

“Antioquia tiene memoria. Petro y Cepeda han frenado obras clave como el Túnel del Toyo, las vías 5G y el Metro de la 80, además de incumplirle a la salud e irrespetar a Medellín y Antioquia nombrando a Daniel Quintero como Supersalud”, expresó.

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Según el Centro Democrático, el candidato Iván Cepeda “no engañan con discursos victimistas. Los antioqueños valoran la verdad, la gestión y los resultados”.

Iván Cepeda, candidato presidencial y senador del Pacto Histórico - crédito Carlos Ortega/EFE

El partido que lidera el expresidente Álvaro Uribe le preguntó al candidato Iván Cepeda sobre Leopoldo Durán, señalado de ser el supuesto portavoz de alias Calarcá.

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“Ah y a propósito: ¿usted nos podría confirmar si el señor de barba blanca es alias Leopoldo Durán, portavoz de alias Calarcá?“, indicó el Centro Democrático.

¿Qué dijo Iván Cepeda?

El senador Iván Cepeda, representante del Pacto Histórico y aspirante presidencial, emitió una declaración contundente el miércoles 20 de mayo al responsabilizar al expresidente Álvaro Uribe Vélez por las amenazas contra integrantes del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida en Antioquia. Estas amenazas surgieron tras un incidente frente a la vivienda del exmandatario en Llanogrande, Rionegro.

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Cepeda, favorito en las encuestas para la primera vuelta electoral del 31 de mayo, señaló que el trasfondo del conflicto radica en que “a Uribe le duele la verdad y la ruptura de su hegemonía autoritaria en Antioquia”. Sus palabras aludieron a la reacción del exmandatario ante una intervención artística que denunció 7.837 casos de ejecuciones extrajudiciales, conocidos como ‘falsos positivos’.

El hecho que desencadenó la reacción del expresidente fue una protesta pacífica organizada por colectivos sociales y familiares de víctimas, quienes pintaron un mural frente a su casa con la leyenda “7.837 almas que no te dejarán dormir”. Cepeda afirmó que “Uribe y sus seguidores han desatado una campaña violenta en Antioquia contra el Pacto Histórico, la Alianza por la Vida, sus dirigentes y mi candidatura”. Añadió además que esta “agresión fanática es la respuesta de Uribe a la fuerza política y electoral que está demostrando nuestro proyecto en el departamento”.

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Con este mensaje en X, el senador y candidato presidencial Iván Cepeda reaccionó a los señalamientos del expresidente Álvaro Uribe sobre lo sucedido frente a su residencia - crédito @IvanCepedaCast/X

El senador también explicó que la acción, realizada a unos 300 metros de la residencia del exjefe de Estado, refleja los avances logrados por las madres y víctimas en la búsqueda de justicia y verdad. Cepeda respondió así a las acusaciones de Uribe, quien vinculó a los manifestantes con directrices supuestamente dadas por el candidato.

En sus declaraciones, Cepeda insistió en el carácter “amenazante” de la respuesta del expresidente ante lo que describió como un “acto cultural de los jóvenes y las víctimas”. Denunció además que, tras estos hechos, varios líderes y participantes del acto han sido objeto de amenazas.

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El senador respaldó a Hernán Muriel, Camilo Restrepo Gómez, Laura Manuela Gómez y Stiven Pérez, quienes participaron en la actividad y pertenecen a colectivos sociales. La intervención fue luego tapada con pintura blanca por Uribe y sus seguidores, lo que provocó confrontaciones verbales y físicas.

Cepeda reiteró su señalamiento directo: “Responsabilizo directamente a Álvaro Uribe por cualquier acción violenta u hostigamiento que se presente en su contra”. Y concluyó con un mensaje dirigido al exmandatario: “Tranquilícese, Uribe. La ira y el odio no conducen a ningún lado”. Mientras tanto, las autoridades continúan investigando las amenazas y el ambiente político en Antioquia se mantiene tenso ante la cercanía de los comicios.

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