Álvaro Uribe Vélez acusó a Iván Cepeda de promover agresiones frente a su residencia: “Bandido solapado”

Álvaro Uribe Vélez acusó a Iván Cepeda de organizar acto hostil frente a su casa - crédito Sergio Acero/REUTERS - Colprensa

El expresidente Álvaro Uribe Vélez utilizó su cuenta de X para lanzar nuevamente fuertes señalamientos contra el senador y candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, tras simpatizantes de la izquierda trasladarse el 19 de mayo de 2026 hacia cercanías a la residencia del exmandatario y hacer un mural alusivo a los casos de falsos positivos registrados durante su administración, según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Lo anterior hizo que simpatizantes al partido del uribismo, el Centro Democrático, tuvieron un fuerte enfrentamiento con los aliados del Pacto Histórico, donde por medio de videos se ve cómo el excandidato a la Cámara de Representantes David Toledo fue agredido con arma blanca por parte de los manifestantes.

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Tras la ola de comentarios y críticas que ha recibido dicha situación, el exmandatario Uribe calificó de “cínico” al también congresista Cepeda y lo acusó de haber impulsado un acto que, según sus palabras, no fue cultural, sino una acción organizada con “rabia, odio y puñaleta” frente a su vivienda.

Uribe señaló que el evento, realizado con la llegada de personas en tres buses, tuvo como objetivo atacarlo. “Promovió el desembarco de personas en tres buses, con rabia, odio y puñaleta, para agredirme, amenazarme y calumniarme”, escribió el exmandatario.

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El exjefe de Estado también calificó a Cepeda como “un bandido solapado”. Según Uribe, quienes participaron del acto no solo lo insultaron, sino que habrían intentado intimidarlo a él y a su familia.

La publicación generó reacciones inmediatas en redes sociales, donde usuarios debatieron sobre la gravedad de las acusaciones y la polarización política que atraviesa el país. Hasta el momento, Iván Cepeda no se ha pronunciado sobre este último pronunciamiento del exjefe de Estado.

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