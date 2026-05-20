Colombia

Sandra Ortiz reveló que está “ilíquida” porque lleva dos años sin trabajar: “Vine a pedir plata prestada”

La ex consejera presidencial para las Regiones quedó en libertad por vencimiento de términos, pero sigue siendo investigada por hechos de corrupción en la Ungrd

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Sandra Ortiz es señalada como presunta responsable de los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público - crédito Colprensa
Sandra Ortiz es señalada como presunta responsable de los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público - crédito Colprensa

La ex consejera presidencial para las Regiones Sandra Ortiz apareció el 19 de mayo de 2026 en el Congreso de la República. Su llegada al Legislativo causó indignación, teniendo en cuenta que está siendo investigada por el caso de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

La exfuncionaria recuperó su libertad el 11 de mayo, luego de que un juez ordenara que saliera del lugar de reclusión en el que se encontraba por vencimiento de términos. Según el despacho del juez de control de garantías, desde que la Fiscalía radicó el escrito de acusación en su contra pasaron “329 días, término que evidentemente está por encima de los 240 días que establece la ley procesal penal”. Por eso, quedó en libertad.

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De acuerdo con la explicación que dio la procesada ante los medios de comunicación, su presencia en las instalaciones del Congreso respondía a la necesidad de acceder a un préstamo bancario, que tiene una sucursal allí.

Sandra Ortiz reveló que está ilíquida porque lleva dos años sin trabajar - crédito Luisa González/Reuters
Sandra Ortiz reveló que está ilíquida porque lleva dos años sin trabajar - crédito Luisa González/Reuters

“Vine hoy aquí al Congreso de la República primero, pues a activar mis cuentas, aquí está mi cuenta de origen. Entonces, vine a pedir plata prestada y a activar mis cuentas. Un préstamo”, indicó.

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Según detalló, actualmente no cuenta con suficiente dinero para sostenerse, teniendo en cuenta que fue privada de la libertad en diciembre de 2024 y, desde entonces, no ha podido generar ningún tipo de ingreso. Además, cuando el escándalo de corrupción estalló, tuvo que renunciar a su cargo en la Consejería Presidencial para las Regiones en mayo de 2024.

Estoy ilíquida. Duré dos años sin trabajar, yo vivo de mi salario”, expresó Ortiz ante la prensa.

La defensa de Ortiz cuestionó la medida de aseguramiento y resalta su condición de madre cabeza de hogar - crédito Colprensa
Sandra Ortiz fue privada de la libertad en diciembre de 2024 - crédito Colprensa

La exfuncionaria aseguró que cree en la justicia colombiana y espera que el proceso penal que se lleva a cabo en su contra culmine con una sentencia absolutoria. En distintas audiencias, Ortiz ha denunciado presuntas irregularidades en la investigación, por lo que insiste en que no ha contado con todas las garantías procesales para el ejercicio de su defensa.

En ese sentido, la ex consejera presidencial aseguró que espera que, ahora que puede continuar con el proceso desde la libertad, cuente con las garantías que se le deben otorgar a los investigados. Al mismo tiempo, pretende recuperar el tiempo que perdió mientras estuvo recluida, bajo una medida de aseguramiento.

Yo pido es garantías en mi proceso y eso es lo que estoy haciendo y, bueno, tratando de rehacer mi vida otra vez, porque perdí muchos meses de mi vida, sobre todo, a mis hijas y mi familia, y bueno, espero poderlo recuperar”, detalló.

No se presentó nadie al plantón convocado en la sede de la Fiscalía, en Bogotá - crédito captura de pantalla video redes sociales.
Un juez dejó en libertad a Sandra Ortiz por vencimiento de términos, debido a que el escrito de acusación de la Fiscalía no se presentó en el plazo correspondiente - crédito captura de pantalla video redes sociales.

De igual manera, insistió en que las acusaciones que se han hecho en su contra son falsas. “Yo no voy a decir absolutamente nada, porque para eso está la juez”, indicó.

Los señalamientos contra Sandra Ortiz que la llevaron a juicio

En septiembre de 2025, la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Sandra Ortiz por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público. La acusación indica que la exfuncionaria habría recibido maletas con $1.500 millones en efectivo provenientes de Ungrd el 12 de octubre de 2023, en un apartamento del centro de Bogotá.

La exfuncionaria habría llevado el dinero en un vehículo oficial al norte de la ciudad, donde debía entregarlo al expresidente del Senado Iván Name Vásquez. Al parecer, Sneyder Pinilla Álvarez, exsubdirector de Manejo de Desastres de la Ungrd, le entregó otros $1.500 millones a Ortiz al día siguiente, en ese mismo inmueble, los cuales también fueron allegados a Name Vásquez.

La funcionaria ha estado presuntamente involucrada en fuertes casos de corrupción en varias entidades - crédito Procuraduría
Sandra Ortiz es señalada de haber recibido dinero de un contrato de la Ungrd para entregárselo al expresidente del Senado Iván Name a manera de coima - crédito Procuraduría

“Las pruebas indican que Ortiz Nova tenía pleno conocimiento de que el dinero que recibió provenía de recursos de la Ungrd, que iban a ser destinados para el pago de coimas por el direccionamiento de una orden de proveeduría que tenía por objeto la compra de 40 carrotanques para llevar agua potable a las comunidades de La Guajira”, explicó el ente acusador en un comunicado.

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