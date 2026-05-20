Colombia

El Ministerio de Educación confirmó el inicio de clases en el Multicampus de Suba en agosto de 2026 con más de 300 cupos y ocho carreras

La fase inicial contempla la utilización de espacios provisionales para atender a los primeros 920 estudiantes, mientras avanza el proceso de construcción definitiva en los terrenos asignados por el distrito

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El proyecto Multicampus Suba responde a una demanda histórica de acceso a educación superior pública cerca de la comunidad local - crédito Ministerio de Educación
El proyecto Multicampus Suba responde a una demanda histórica de acceso a educación superior pública cerca de la comunidad local - crédito Ministerio de Educación

El Ministerio de Educación Nacional confirmó que las clases en el Multicampus Universitario de Suba sí comenzarán el 3 de agosto de 2026, a pesar de los cuestionamientos y advertencias sobre atrasos en la obra definitiva por parte de partidos políticos en el Concejo de Bogotá.

Durante más de una década, comunidades, organizaciones juveniles y líderes sociales en Suba reclamaron el acceso a educación superior pública cerca de sus casas. De acuerdo con la cartera, Suba era la única localidad principal de Bogotá sin una universidad pública en su territorio, lo que obligaba a miles de jóvenes a desplazarse largas distancias o renunciar a sus estudios por falta de oportunidades.

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El panorama cambió con la priorización del proyecto en la agenda del Gobierno del presidente Gustavo Petro, que asumió la creación del Multicampus como una política pública estratégica.

Definición de la oferta académica y proceso de estructuración

El Ministerio de Educación Nacional confirmó el inicio de clases en el Multicampus Universitario de Suba para el 3 de agosto de 2026, pese a cuestionamientos - crédito Ministerio de Educación
El Ministerio de Educación Nacional confirmó el inicio de clases en el Multicampus Universitario de Suba para el 3 de agosto de 2026, pese a cuestionamientos - crédito Ministerio de Educación

En un proceso inédito liderado por el Ministerio de Educación en febrero de 2026, se realizaron mesas de trabajo abiertas en Suba con la participación de estudiantes, familias, colectivos barriales y representantes de instituciones de educación superior.

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Por primera vez en Colombia, la comunidad local definió la oferta fundante de su universidad pública, seleccionando ocho programas académicos de acuerdo con las necesidades sociales, ambientales y productivas del territorio.

El 20 de marzo de 2026, el distrito entregó formalmente al ministerio los predios ubicados en la intersección de la calle 145 con carrera 115, y la Universidad Pedagógica Nacional recibió el proyecto en comodato, dando inicio al proceso de consolidación física y académica. La Financiera de Desarrollo Nacional asumió la estructuración integral del proyecto, con una duración estimada de once meses, previa a la construcción definitiva.

La primera etapa de la obra, a cargo de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco, contempla la instalación de 64 estructuras modulares que suman más de 5.600 metros cuadrados en aulas, laboratorios, biblioteca, salas de sistemas y espacios de bienestar, con capacidad para 920 estudiantes en simultáneo.

El complejo universitario contará, en su primera etapa, con 64 estructuras modulares y 5.600 metros cuadrados de aulas, laboratorios y espacios de bienestar - crédito Ministerio de Educación
El complejo universitario contará, en su primera etapa, con 64 estructuras modulares y 5.600 metros cuadrados de aulas, laboratorios y espacios de bienestar - crédito Ministerio de Educación

La inversión en esta fase asciende a $23.000 millones, el doble de lo inicialmente proyectado. El inicio de clases se realizará en el Lote 1, donde estarán disponibles unos 3.700 metros cuadrados operativos, mientras que el Lote 2 recibirá módulos adicionales para ampliar la cobertura.

La fase definitiva del Multicampus, en el Lote 3, contempla una inversión superior a $200.000 millones entre 2026 y 2028, con financiación asegurada a través del Conpes 4181.

Inscripciones abiertas y prioridad local

Las instituciones que conforman el Multicampus acordaron un calendario unificado de admisiones, con inscripciones abiertas entre el 4 de mayo y el 3 de junio de 2026. El Ministerio de Educación diseñó una convocatoria centralizada para facilitar el acceso, priorizando a jóvenes residentes en Suba. Los programas disponibles para el segundo semestre de 2026 incluyen:

  • Tecnología en Saneamiento Ambiental y Tecnología en Sistematización de Datos (Universidad Distrital Francisco José de Caldas)
  • Matemáticas Aplicadas, Biología y Tecnología en Gestión de Negocios (Colegio Mayor de Cundinamarca)
  • Licenciatura en Educación Física, Licenciatura en Educación Comunitaria y profesionalización en Artes Gráficas y Visuales (Universidad Pedagógica Nacional)
  • Programas técnicos profesionales orientados a Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Mecatrónica (Instituto Técnico Central)
  • A futuro, se proyecta la incorporación del Instituto de Lenguas de la Universidad Distrital.

Cabe resaltar que todos los estudiantes admitidos en el Multicampus serán beneficiarios de la Política de Gratuidad del Gobierno nacional. Además, contarán con un programa de bienestar universitario compartido entre las instituciones participantes, orientado a garantizar su permanencia y desempeño académico.

El Multicampus ofrecerá matrícula gratuita y programas de bienestar universitario a todos sus estudiantes admitidos durante 2026 - crédito Ministerio de Educación
El Multicampus ofrecerá matrícula gratuita y programas de bienestar universitario a todos sus estudiantes admitidos durante 2026 - crédito Ministerio de Educación

Críticas y dudas desde el Concejo de Bogotá

A pesar de los anuncios y la apertura de inscripciones, la oposición política en el Concejo de Bogotá ha expresado dudas sobre el avance real de la obra. El concejal Fabián Puentes (Partido Mira) advirtió que, según análisis técnicos de respuestas oficiales del Ministerio de Educación, el IDU y la Agencia Atenea, el Multicampus aún se encuentra en fase de estructuración y factibilidad, sin que la obra definitiva haya iniciado materialmente.

Puentes señaló que, aunque se ofertan más de 300 cupos para la convocatoria 2026-2, “todavía no existe infraestructura definitiva construida ni obra convencional iniciada”. El concejal agregó: “Nos preocupa que se estén generando expectativas en miles de jóvenes cuando los propios documentos oficiales reconocen que el proyecto sigue en fase de estructuración, factibilidad y futuras contrataciones”.

El Ministerio respondió que la estructura modular es una solución transitoria mientras avanza la construcción definitiva, y que la continuidad está garantizada por el respaldo financiero del Conpes y la política nacional de cobertura educativa.

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