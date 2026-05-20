Gustavo Petro exigió vigilancia permanente en la vía Panamericana tras el retén ilegal que afectó al carro del senador Alexander López

En su perfil de X, el presidente Gustavo Petro se pronunció tras el retén ilegal en el que se vio involucrado el congresista del Pacto Histórico, Alexander López - crédito Colprensa - AP

El presidente Gustavo Petro señaló que el carro blindado del senador Alexander López Maya fue rafageado con fusiles por hombres del grupo armado del narcotráfico liderado por alias Iván Mordisco y alias Marlon, en un tramo de la vía Panamericana entre Popayán y Cali donde, según el mandatario, el mismo grupo había detonado bombas que dejaron 21 civiles muertos.

El ataque, ocurrido la tarde del 19 de mayo de 2026, también afectó la camioneta del alcalde de Santander de Quilichao, Luis Eduardo Grijalba Muñoz, a quien hombres armados le hurtaron el vehículo en un retén ilegal en el sector de El Cofre, en el municipio de Cajibío.

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Petro reveló en su cuenta de X que López, por razones de seguridad, había cambiado de vehículo al inicio del trayecto y se desplazaba en otra camioneta, lo que evitó que resultara herido.

El senador confirmó a la emisora Blu Radio que viajaba en un vehículo del esquema de seguridad del senador electo Kevin Gómez cuando los atacantes dispararon ráfagas contra la camioneta blindada que habitualmente usa. Tras el ataque, López continuó su desplazamiento hacia Cali.

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El mandatario denunció falta de vigilancia en el lugar donde se produjo el retén ilegal donde fue atacado el congresista - crédito @petrogustavo/X

La Alcaldía de Santander de Quilichao informó que Grijalba Muñoz fue interceptado en el sector de El Cofre cuando se movilizaba por la vía que une Popayán con la capital del Valle del Cauca. Los hombres armados, en lo que las autoridades describieron como un retén ilegal, hurtaron su vehículo de uso personal.

El mandatario quedó abandonado en la vía y fue auxiliado por autoridades locales y civiles. En el mismo punto se registró un cruce de disparos entre los delincuentes y la fuerza pública, con un herido como saldo.

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La alcaldía pidió a los medios reserva sobre la ubicación exacta del funcionario mientras se adelantaban labores de evacuación: “En este momento, el mandatario se encuentra en una situación compleja de seguridad, mientras se adelantan las acciones necesarias para su evacuación y protección por parte de las autoridades competentes”, señalaron sus voceros en un comunicado citado por El País.

Una de las camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) asignada al senador López también fue hurtada durante los hechos. El congresista del Pacto Histórico había partido del mismo punto que el alcalde de Santander de Quilichao, según precisó Petro en su publicación. Hasta la noche del martes, ni la Policía ni las Fuerzas Militares habían entregado un reporte oficial detallado sobre los responsables o las circunstancias exactas del ataque, de acuerdo con la Agencia EFE.

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El corredor ya había sido escenario de otro episodio violento: el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) denunció que unos diez hombres armados interceptaron un vehículo de la UNP asignado al coordinador de la guardia indígena del Cauca en el puente sobre el río El Cofre. Los ocupantes fueron obligados a descender, trasladados a la fuerza en otro automóvil y retenidos durante más de una hora, con agresiones físicas y amenazas de muerte. Los responsables se identificaron como integrantes del grupo armado Jaime Martínez.

Desde Bogotá, donde participaba en un encuentro con jóvenes, Petro cuestionó públicamente por qué ese tramo de la Panamericana carece de vigilancia permanente de la fuerza armada pese a ser “atacado permanentemente por el grupo armado”. El mandatario exigió que la vía tenga monitoramiento constante y “capacidad de respuesta ante los drones”. Los hechos ocurren a menos de dos semanas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, fijada para el 31 de mayo.

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