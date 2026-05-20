Andrés Orozco asegura que Envigado F.C. es el máximo favorito a lograr el ascenso en el fútbol profesional colombiano

El ex director técnico afirmó que hay que tener todo en cuenta para hacer una convocatoria - crédito Diego Suárez/Infobae

La clasificación de Envigado F.C. a la final del Torneo BetPlay 2026-I volvió a poner a la “Cantera de Héroes” en el centro de la conversación del fútbol colombiano. El conjunto antioqueño, histórico por su trabajo formativo y por haber impulsado las carreras de múltiples figuras nacionales e internacionales, quedó a las puertas de regresar a la primera división, y para Andrés Orozco, exentrenador del club, el equipo reúne todos los argumentos para ser considerado el principal candidato al ascenso.

El hoy director técnico y exfutbolista, campeón de Copa América con la selección Colombia, habló en entrevista con Infobae Colombia sobre el presente del cuadro naranja y destacó el proceso que se ha venido construyendo desde hace varios años en la institución antioqueña. Orozco, quien estuvo vinculado durante 18 años al club, aseguró que la clasificación a la final representa el fruto de un trabajo sostenido desde las divisiones menores.

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“Es una alegría inmensa porque muchos de esos jugadores los tuve en procesos de formación, en divisiones menores o incluso debutaron conmigo. Verlos hoy peleando por un objetivo tan importante llena de orgullo”, expresó el entrenador en diálogo con este medio.

Envigado logró instalarse en la final del primer semestre tras una campaña sólida, respaldada por una base de futbolistas jóvenes que han mantenido una identidad de juego y una idea colectiva clara. El equipo ahora espera rival entre Real Cartagena y Unión Magdalena para disputar la serie definitiva que entregará el primer título del año en la segunda división.

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Para Orozco, más allá de los resultados recientes, el verdadero valor de este Envigado está en el proceso que se ha consolidado con el paso del tiempo. El técnico recordó que el equipo ya venía mostrando señales positivas desde la temporada anterior, cuando alcanzó instancias definitivas en otros torneos.

Orozco estuvo 18 años vinculado a Envigado F.C., lo dirigió en la primera división - crédito Diego Suárez/Infobae

Envigado F.C. es finalista del Torneo BetPlay 2026-I

“Es un grupo joven, muy deseoso y que viene compitiendo de muy buena manera desde el año pasado. Inclusive estuvimos en semifinales de Copa haciendo muy buenos compromisos. Todo eso demuestra que el proceso está dando frutos”, afirmó.

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La institución antioqueña, reconocida históricamente por formar jugadores como James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y Jhon Jader Durán, volvió a apostar por una plantilla de futbolistas jóvenes, muchos de ellos surgidos de su cantera. Esa apuesta, según Orozco, es precisamente uno de los factores que convierten al equipo en un serio aspirante al ascenso.

“Por nombre sí, por equipo también y por proceso también. Creo que Envigado es candidato para ascender este año”, aseguró el entrenador, quien además destacó el crecimiento competitivo de varios jugadores de la plantilla.

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El exdirector técnico naranja también resaltó el aspecto emocional y humano que rodea actualmente al grupo. Según explicó, el ambiente interno se ha convertido en una de las grandes fortalezas del equipo en esta campaña.

“Es un grupo que tiene hambre, que tiene sueños y deseos de dejar un legado en el club. Este equipo se convirtió en una familia, y eso hoy en día es difícil conseguirlo en muchos grupos”, comentó.

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En un torneo históricamente complejo y parejo como la segunda división colombiana, Envigado ha logrado combinar juventud con una estructura de trabajo consolidada. Orozco considera que esa mezcla puede marcar diferencia en la lucha por regresar a la máxima categoría del fútbol profesional colombiano.

El entrenador, sin embargo, también reconoció el nivel de otros clubes que pelean por el ascenso. Equipos como Real Cartagena, Deportes Quindío e Inter Palmira han mostrado plantillas competitivas a lo largo del campeonato y aparecen como rivales de peso en la disputa por el cupo a la Liga BetPlay.

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Orozco afirmó que no hay que dejarse llevar solamente de lo visto ante Croacia y Francia - crédito Diego Suárez/Infobae

Real Cartagena y Deportes Quindío en el fútbol colombiano

“Hay planteles bien conformados como los de Cartagena, Quindío o Inter Palmira, pero este proceso de Envigado, a pesar de la juventud del grupo, hace que sea un candidato muy fuerte”, explicó.

La actualidad del club también representa una reivindicación para un modelo deportivo que durante años ha priorizado la formación por encima de las grandes inversiones económicas. Mientras muchos equipos del ascenso optan por plantillas experimentadas, Envigado ha mantenido su filosofía de proyectar jóvenes talentos y darles continuidad competitiva.

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Andrés Orozco fue el entrenador de Envigado, que llevó al equipo a semifinales de Copa Colombia - crédito Colprensa

Precisamente, varios de los futbolistas que hoy lideran al equipo crecieron dentro de la estructura formativa del club y han atravesado juntos diferentes categorías. Ese conocimiento colectivo, según Orozco, ha sido determinante para afrontar los momentos decisivos del torneo.

“Los conozco hace mucho tiempo y sé el deseo que tienen de lograr algo importante. Han venido madurando fecha tras fecha y eso se nota en la cancha”, afirmó.

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