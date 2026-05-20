Deportes

Santa Fe ya tiene fecha para su próximo partido en la Copa Libertadores: rival importante para definir su futuro

Luego de enfrentar a Platense en el estadio El Campín, los dirigidos por Pablo Repetto ahora cerrarán la fase de grupos contra un equipo que ya los complicó en fechas anteriores

Guardar
Google icon
Santa Fe
Santa Fe se enfoca en cerrar la fase de grupos de la Copa Libertadores de la mejor manera posible - crédito Colprensa

Independiente Santa Fe viene de disputar su último partido de la Copa Libertadores en condición de local en el estadio El Campín contra Platense de Argentina, equipo contra el que luchaba por seguir con vida en el certamen y lo logró con el triunfo por 2-1 en la capital colombiana.

Después de enfrentar al Calamar, los cardenales ahora ponen la mirada en la fecha seis de la fase de grupos, pues el próximo rival es un equipo que le puede complicar las cosas, algo que ya hizo en el partido previo, y los bogotanos buscarán la victoria de cualquier manera para cerrar con una sonrisa.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que Santa Fe tiene en medio la semifinal de la Liga BetPlay, el compromiso de vuelta frente al Junior en el fin de semana del 23 y 24 de mayo, en el estadio Romelio Martínez y con la serie 1-1, así que la plantilla no tendrá descanso en estos días para afrontar ambos retos.

El próximo partido de Santa Fe por Libertadores

Los albirrojos consiguieron no solo su primer triunfo en la Copa Libertadores, sino que fueron tres puntos que los mantienen vivos para llegar a octavos de final, pero siguen dependiendo del Calamar, que los supera por dos unidades en el grupo E, así que aún no puede celebrar por completo.

PUBLICIDAD

Santa Fe ahora se enfrentará a Peñarol de Uruguay, equipo que es cinco veces campeón del certamen y de los más prestigiosos de su país, pero que vive una realidad similar a los cardenales por la irregularidad en los resultados, tanto a nivel local como en esta fase de grupos.

-crédito Cristian Bayona/Colprensa
Santa Fe y Peñarol cerrarán la fase de grupos de la Copa Libertadores en Montevideo, Uruguay - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Dicho compromiso se disputará en el estadio Campeón del Siglo, el escenario del Manya que fue inaugurado en 2016, tiene capacidad para 40.000 personas y está ubicado a las afueras de Montevideo, donde el local espera todo el apoyo de la afición para buscar la victoria en la fecha seis.

El partido de Peñarol y Santa Fe será el miércoles 27 de mayo, desde las 7:30 p. m., hora colombiana, y a la misma hora del duelo entre Corinthians y Platense, en el estadio Neo Química Arena de Sao Paulo, para respetar el juego limpio en la última fecha de la fase de grupos.

El estadio Campeón del Siglo es uno de los escenarios más modernos en el fútbol uruguayo - crédito Ernesto Ryan/Pool vía REUTERS
El estadio Campeón del Siglo es uno de los escenarios más modernos en el fútbol uruguayo - crédito Ernesto Ryan/Pool vía REUTERS

Con respecto a la última vez que se vieron las caras, los uruguayos le sacaron un empate a los bogotanos por 1-1 en la primera jornada de esta instancia, en el estadio El Campín, y causó sorpresa porque los cardenales hicieron todo por ganar, pero el Manya aprovechó la mejor opción que tuvo en el compromiso.

Una victoria muy luchada

Santa Fe consiguió una victoria clave por 2-1 frente a Platense en el estadio El Campín, resultado que le permitió alcanzar cinco puntos y mantener posibilidades de avanzar en el torneo. Los goles de Iván Scarpeta y Hugo Rodallega aseguraron los tres puntos para el equipo bogotano, que terminó el partido con un jugador menos por la lesión de Fagúndez.

La segunda mitad fue decisiva, cuando tras un tiro de esquina Scarpeta abrió el marcador de cabeza a los 47 minutos. Siete minutos después, un remate potente de Franco Zapiola exigió a Andrés Marmolejo, portero de Santa Fe, que envió el balón al tiro de esquina. A los 70 minutos, Rodallega amplió la ventaja con una definición de tres dedos, marcando el 2-0.

Hugo Rodallega marcó uno de los goles de Santa Fe frente a Platense, por Copa Libertadores - crédito Mauricio Dueñas/EFE
Hugo Rodallega marcó uno de los goles de Santa Fe frente a Platense, por Copa Libertadores - crédito Mauricio Dueñas/EFE

El descuento de Platense llegó de inmediato tras un centro, que Augusto Lotti conectó de cabeza para el 2-1 definitivo. El equipo argentino presionó hasta el final, generando peligro por vía aérea, mientras que Santa Fe, visiblemente fatigado y mermado por la expulsión de Fagúndez, se replegó para defender el resultado.

Temas Relacionados

Santa FeCopa LibertadoresPeñarolPeñarol vs Santa FeSanta Fe vs PlatenseColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Millonarios empató 1-1 ante Sao Pablo y sigue vivo en Copa Sudamericana: resumen y goles del partido

El cuadro capitalino comenzó perdiendo el partido, pero se supo reponer e igualó el compromiso. Incluso, tuvo desde el punto penal la opción de ponerse al frente

Millonarios empató 1-1 ante Sao Pablo y sigue vivo en Copa Sudamericana: resumen y goles del partido

América de Cali vs. Tigre EN VIVO Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

Los “Diablos Rojos” necesitan sumar los tres puntos con gran urgencia tras su penosa eliminación de la Liga BetPlay ante Santa Fe

América de Cali vs. Tigre EN VIVO Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

Cuándo vuelve a jugar Millonarios en la Copa Sudamericana: está en vilo el cupo a los playoffs

Los azules vienen de un partido complicado frente a Sao Paulo en Brasil, pero mantienen las posibilidades de superar la fase de grupos y finalizar el primer semestre con una sonrisa

Cuándo vuelve a jugar Millonarios en la Copa Sudamericana: está en vilo el cupo a los playoffs

Selección Colombia: Jhon Durán puede aportarle al equipo, según Andrés Orozco, campeón de Copa América con la Tricolor

Andrés Orozco compartió con Jhon Jader Durán en Envigado F.C. y aseguró que el delantero es una persona extrovertida y competitiva

Selección Colombia: Jhon Durán puede aportarle al equipo, según Andrés Orozco, campeón de Copa América con la Tricolor

Santa Fe sigue vivo en la Copa Libertadores: superó por 2-1 a Platense y sueña con los octavos de final

Con goles de Iván Scarpeta y Hugo Rodallega, el cuadro rojo sumó su primera victoria en la fase de grupos, alcanzó los cinco puntos y también dio un paso enorme para asegurar la Copa Sudamericana

Santa Fe sigue vivo en la Copa Libertadores: superó por 2-1 a Platense y sueña con los octavos de final
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Autoridades confirmaron la captura de ‘Odin’, cabecilla del Clan del Golfo en el Urabá antioqueño

Autoridades confirmaron la captura de ‘Odin’, cabecilla del Clan del Golfo en el Urabá antioqueño

Tres muertos dejó atentado en Santander de Quilichao, Cauca: Es la masacre número 55 del 2026

ELN amenazó a mineros en el Bajo Cauca antioqueño por supuestos nexos con el Clan del Golfo: “Objetivo militar”

Ataque con explosivos contra patrulla de la Policía en El Bordo, Cauca, deja dos heridos: esto fue lo que pasó

Un sargento y un soldado fueron asesinados durante un combate con el Clan del Golfo en Chocó

ENTRETENIMIENTO

En imágenes: así fue la vida de Totó la Momposina, la voz que hizo bailar al mundo con el Caribe

En imágenes: así fue la vida de Totó la Momposina, la voz que hizo bailar al mundo con el Caribe

Ryan Castro felicitó a Sebastián Villa por su cumpleaños en medio de la polémica: “Felicidades al crack”

Mariana Zapata negó ser “la moza de Colombia” luego de su salida de ‘La casa de los famosos’

Maluma compartió tierna actividad con su hija, Paris: “Sabía que este momento iba a llegar”

Estas son las 5 canciones más reconocidas de Totó la Momposina: suman millones de reproducciones en su catálogo

Deportes

Millonarios empató 1-1 ante Sao Pablo y sigue vivo en Copa Sudamericana: resumen y goles del partido

Millonarios empató 1-1 ante Sao Pablo y sigue vivo en Copa Sudamericana: resumen y goles del partido

América de Cali vs. Tigre EN VIVO Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

Cuándo vuelve a jugar Millonarios en la Copa Sudamericana: está en vilo el cupo a los playoffs

Selección Colombia: Jhon Durán puede aportarle al equipo, según Andrés Orozco, campeón de Copa América con la Tricolor

Santa Fe sigue vivo en la Copa Libertadores: superó por 2-1 a Platense y sueña con los octavos de final