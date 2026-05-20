Santa Fe ya tiene fecha para su próximo partido en la Copa Libertadores: rival importante para definir su futuro

Santa Fe se enfoca en cerrar la fase de grupos de la Copa Libertadores de la mejor manera posible - crédito Colprensa

Independiente Santa Fe viene de disputar su último partido de la Copa Libertadores en condición de local en el estadio El Campín contra Platense de Argentina, equipo contra el que luchaba por seguir con vida en el certamen y lo logró con el triunfo por 2-1 en la capital colombiana.

Después de enfrentar al Calamar, los cardenales ahora ponen la mirada en la fecha seis de la fase de grupos, pues el próximo rival es un equipo que le puede complicar las cosas, algo que ya hizo en el partido previo, y los bogotanos buscarán la victoria de cualquier manera para cerrar con una sonrisa.

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Cabe recordar que Santa Fe tiene en medio la semifinal de la Liga BetPlay, el compromiso de vuelta frente al Junior en el fin de semana del 23 y 24 de mayo, en el estadio Romelio Martínez y con la serie 1-1, así que la plantilla no tendrá descanso en estos días para afrontar ambos retos.

El próximo partido de Santa Fe por Libertadores

Los albirrojos consiguieron no solo su primer triunfo en la Copa Libertadores, sino que fueron tres puntos que los mantienen vivos para llegar a octavos de final, pero siguen dependiendo del Calamar, que los supera por dos unidades en el grupo E, así que aún no puede celebrar por completo.

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Santa Fe ahora se enfrentará a Peñarol de Uruguay, equipo que es cinco veces campeón del certamen y de los más prestigiosos de su país, pero que vive una realidad similar a los cardenales por la irregularidad en los resultados, tanto a nivel local como en esta fase de grupos.

Santa Fe y Peñarol cerrarán la fase de grupos de la Copa Libertadores en Montevideo, Uruguay - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Dicho compromiso se disputará en el estadio Campeón del Siglo, el escenario del Manya que fue inaugurado en 2016, tiene capacidad para 40.000 personas y está ubicado a las afueras de Montevideo, donde el local espera todo el apoyo de la afición para buscar la victoria en la fecha seis.

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El partido de Peñarol y Santa Fe será el miércoles 27 de mayo, desde las 7:30 p. m., hora colombiana, y a la misma hora del duelo entre Corinthians y Platense, en el estadio Neo Química Arena de Sao Paulo, para respetar el juego limpio en la última fecha de la fase de grupos.

El estadio Campeón del Siglo es uno de los escenarios más modernos en el fútbol uruguayo - crédito Ernesto Ryan/Pool vía REUTERS

Con respecto a la última vez que se vieron las caras, los uruguayos le sacaron un empate a los bogotanos por 1-1 en la primera jornada de esta instancia, en el estadio El Campín, y causó sorpresa porque los cardenales hicieron todo por ganar, pero el Manya aprovechó la mejor opción que tuvo en el compromiso.

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Una victoria muy luchada

Santa Fe consiguió una victoria clave por 2-1 frente a Platense en el estadio El Campín, resultado que le permitió alcanzar cinco puntos y mantener posibilidades de avanzar en el torneo. Los goles de Iván Scarpeta y Hugo Rodallega aseguraron los tres puntos para el equipo bogotano, que terminó el partido con un jugador menos por la lesión de Fagúndez.

La segunda mitad fue decisiva, cuando tras un tiro de esquina Scarpeta abrió el marcador de cabeza a los 47 minutos. Siete minutos después, un remate potente de Franco Zapiola exigió a Andrés Marmolejo, portero de Santa Fe, que envió el balón al tiro de esquina. A los 70 minutos, Rodallega amplió la ventaja con una definición de tres dedos, marcando el 2-0.

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Hugo Rodallega marcó uno de los goles de Santa Fe frente a Platense, por Copa Libertadores - crédito Mauricio Dueñas/EFE

El descuento de Platense llegó de inmediato tras un centro, que Augusto Lotti conectó de cabeza para el 2-1 definitivo. El equipo argentino presionó hasta el final, generando peligro por vía aérea, mientras que Santa Fe, visiblemente fatigado y mermado por la expulsión de Fagúndez, se replegó para defender el resultado.