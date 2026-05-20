Alerta por el uso excesivo de pantallas: experta reveló los principales problemas que causa en niños y cómo revertirlos

La experta propone opciones de alternativas para lactantes, preescolares y escolares, con el fin de favorecer su desarrollo cerebral, lejos de las pantallas y sus consecuencias negativas - crédito Suministrado a Infobae Colombia

Viviana Silva, fonoaudióloga de la Fundación Valle del Lili, advirtió sobre los riesgos que implica el uso excesivo de pantallas en la infancia en diálogo con Infobae Colombia y se refirió a la necesidad de priorizar el juego, la interacción social y el acompañamiento adulto para el desarrollo integral de los más pequeños de la casa.

La especialista aseguró que el estímulo humano, lejos de una crianza a base de pantallas, marca la diferencia en las capacidades comunicativas, emocionales, sociales y cognitivas desde los primeros años de vida.

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Impacto biológico y neurológico del uso excesivo de pantallas

El incremento en la exposición a medios digitales ha sido relacionado con claras dificultades en el desarrollo de la comunicación y la adaptación social de los niños, además de interferir en las actividades diarias, afectar las relaciones sociales y el bienestar psicosocial.

De acuerdo con estudios revelados por la revista Frontiers in Child and Adolescent Psychiatry, se han detectado síntomas de abstinencia cuando cesa la exposición a los dispositivos digitales y una incapacidad de los padres para controlar el tiempo frente a dispositivos. En niños pequeños, situaciones impactantes pueden activar sistemas hormonales vinculados al estrés, modificar la actividad en áreas cerebrales responsables de las emociones y alterar la regulación del ánimo.

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Este tipo de exposición prolongada puede derivar en un estado de estrés crónico. Entre las consecuencias, se encuentran dificultades de salud como el sobrepeso, trastornos en la regulación de glucosa y colesterol, fallas inmunológicas, alteraciones del sueño, comportamientos agresivos y cambios estructurales en zonas cerebrales clave para la memoria y el aprendizaje.

Los juguetes tradicionales impulsan la motricidad y la concentración sostenida a diferencia de los celulares - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La importancia del acompañamiento guiado

La doctora Silva explicó que, más allá de fijar una edad mínima para el acceso a pantallas, la recomendación principal es favorecer el contacto humano, el juego libre y el uso de juguetes. Estos elementos son decisivos para un desarrollo sano, tanto a nivel cognitivo como comunicativo, motor y social.

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Reconoció que existen contenidos digitales con potencial educativo, pero advirtió sobre el acceso a materiales inapropiados y no aptos para la edad de los niños, por lo que insistió en la necesidad del acompañamiento guiado por parte de un adulto responsable: “El incremento en la exposición a pantallas se ha relacionado directamente con dificultades en el desarrollo de capacidades comunicativas, cognitivas y de adaptación social”.

Beneficios de usar juguetes tradicionales

La falta de juego libre puede generar modificaciones estructurales en áreas del cerebro ligadas al aprendizaje. En contraste, el uso de juguetes fomenta un ritmo tranquilo y estimula el desarrollo del lenguaje, la motricidad, la concentración real, la socialización y la resolución de problemas.

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La especialista explicó que el juego representa una expresión natural de la actividad infantil, donde los niños aprenden más que con la instrucción formal, ya que tienen libertad para experimentar y equivocarse: “En el juego, el niño establece sus propios ritmos y controla la situación. Es independiente y enfrenta la resolución de los problemas que se le presentan, lo cual es importante para estimular el pensamiento”.

En cuanto al papel del adulto, reiteró que consiste en mediar y proponer juegos eficaces y adecuados a la edad, facilitando experiencias y materiales que resulten estimulantes.

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El objetivo es promover imaginación, convivencia y aprendizaje sin dependencia tecnológica - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Silva reiteró que el juego aporta beneficios en diversas áreas, pues estimula la creatividad, promueve la imaginación y permite crear historias y escenarios. El desarrollo físico se ve favorecido, ya que los juegos motores fortalecen tanto habilidades gruesas como finas, ejercitan la musculatura y mejoran la coordinación.

Además, favorece la concentración y la atención, promueve la interacción social y potencia habilidades emocionales y sociales. A través de experiencias lúdicas, los niños pueden adquirir conceptos básicos de lenguaje, ciencias y matemáticas de una manera más amena y práctica.

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A diferencia de las pantallas, los juguetes no generan riesgos de sobrecarga sensorial, sino que propician un entorno más calmado y controlado.

Sugerencias de juguetes según la edad

Para bebés, Silva recomendó móviles, objetos musicales o sonoros, pirámides de anillos, centros de actividades, animales grandes de tela, apilables y bloques de piezas grandes.

En preescolares, sugirió incluir objetos rodantes, libros infantiles, juguetes para agua y arena, triciclos, disfraces, juguetes sonoros, dominó, lotería y títeres.

Para niños en edad escolar, propuso rompecabezas, juegos para moldear, libros para pintar, bicicletas, patinetas y patines, pelotas, yoyos, juegos de bolos y canicas, cuerdas para saltar, muñecos articulados, reproducción de ambientes, pistas de automóviles, manualidades, juguetes de cocina y construcción, montajes científicos, juegos de cartas, dardos y juegos de mesa clásicos de deducción, estrategia y simulación.

Se recomienda priorizar vínculos presenciales, experiencias lúdicas y supervisión responsable - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La importancia del juego en el lenguaje y habilidades sociales

El uso de juguetes promueve la interacción social, la conversación y el enriquecimiento del vocabulario. Los niños hablan al participar en juegos con otros niños o incluso solos, lo que les permite practicar el uso del lenguaje, formar oraciones y expresar pensamientos.

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Durante el juego, se generan preguntas, respuestas, propuestas, asignación de roles, turnos, sanciones y recompensas, elementos que fortalecen el aprendizaje de normas sociales y lingüísticas desde la primera infancia.