Colombia

Juan Daniel Oviedo anunció un plan para “recuperar” el sistema de salud en un eventual gobierno de Paloma Valencia: “Lideraré esta tarea”

La fórmula vicepresidencial de la candidata del Centro Democrático afirmó que la proporción de hogares más pobres sin acceso a medicamentos por falta de disponibilidad aumentó del 27% al 60% entre 2022 y 2025

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Juan Daniel Oviedo prometió liderar recuperación del sistema de salud si llega al gobierno - crédito @JDOviedoAr/X

El economista y exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), Juan Daniel Oviedo, destacó en un video publicado en la red social X el marcado aumento de hogares colombianos sin acceso a medicamentos debido a la falta de disponibilidad.

Según Oviedo, el porcentaje de los hogares más pobres que no accedieron a medicamentos por inexistencia en farmacias creció del 27% al 60% entre 2022 y 2025. “Las cifras nos hablan claro de que esto, desactivar la bomba de la salud, debe ser una prioridad para todo el país”, señaló el candidato a la Vicepresidencia en la fórmula de la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia.

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De acuerdo con lo expuesto en el registro audiovisual, Oviedo enfocó su análisis en el 20% de los hogares colombianos con menores ingresos. Además, puntualizó que la escasez de medicamentos se consolidó como el principal factor de exclusión en el sistema de salud para estas familias.

Juan Daniel Oviedo cuestionó deterioro en el acceso a medicamentos y propuso plan urgente para la salud en Colombia - crédito @JDOviedoAr/X
Juan Daniel Oviedo cuestionó deterioro en el acceso a medicamentos y propuso plan urgente para la salud en Colombia - crédito @JDOviedoAr/X

Cuando hablamos de los hogares que reportan que no tienen acceso a medicamentos por la falta de disponibilidad, miremos cómo entre 2022 y 2025, para ese 20% de hogares más pobres, esa razón de no tener medicamentos porque no estaban disponibles pasó del 27% al 60%”, afirmó Oviedo.

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En el mensaje que acompañó la publicación, Oviedo anticipó que en caso de resultar elegida Paloma Valencia como presidenta de Colombia, asumirá la responsabilidad directa sobre la recuperación del sistema de salud.

Desde ya estamos pensando cómo recuperar el sistema de salud de Colombia”, escribió el economista en X. Agregó que la senadora Valencia le designó la tarea de liderar la transformación del sector desde el inicio del eventual gobierno.

“No solo seré su vicepresidente, también estaré al frente de la recuperación del sistema de salud desde el primer día”, remarcó.

El exdirector del Dane planteó sus objetivos inmediatos para revertir lo que describió como una emergencia en el sector. “Vamos a atender la emergencia, detener el daño que este gobierno le hizo al sistema y recuperar la confianza de los colombianos”, expresó Oviedo.

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo mantienen conversaciones sobre la fórmula vicepresidencial, mientras la candidata busca ampliar su coalición - crédito Colprensa y Prensa Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo alertó sobre aumento de hogares pobres sin acceso a medicamentos en Colombia - crédito Colprensa y Prensa Paloma Valencia

Sostuvo que el acceso a la salud debe estar garantizado para toda la población y que su enfoque se centrará en la transparencia y la lucha contra el desvío de recursos públicos. “La salud debe incluirnos a todos. Vamos a limpiar el sistema y a sacar, con toda la fuerza del Estado, la corrupción de la salud. Vamos a blindarlo, porque no hay plata más sagrada que la de los pacientes”, aseveró.

En sus mensajes, Oviedo subrayó que el restablecimiento del sistema sanitario será una prioridad de política pública, tras los recientes cambios impulsados por la actual administración nacional.

Para Oviedo, la estrategia incluye mecanismos de control y fiscalización que, según sus palabras, permitirán que “Colombia sea más grande, más justa y más digna”. El candidato reiteró su compromiso de “recuperar la confianza de los colombianos” y de poner en marcha acciones inmediatas para evitar que la falta de medicamentos siga afectando a los hogares más vulnerables del país.

Crece la preocupación por el acceso a medicamentos: Juan Daniel Oviedo señaló deterioro y presentó propuestas - crédito Luisa Gonzalez/Reuters
Crece la preocupación por el acceso a medicamentos: Juan Daniel Oviedo señaló deterioro y presentó propuestas - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Juan Daniel Oviedo afirmó que una mujer en la presidencia fortalecería la democracia en Colombia

El economista Juan Daniel Oviedo sostuvo que la elección de una mujer como presidenta marcaría un cambio clave para la percepción de la democracia en Colombia.

En diálogo con Caracol Radio, señaló que la ciudadanía vincula el buen funcionamiento democrático con el derecho al voto y la representación equitativa en las instituciones.

Cuando a Colombia le preguntan cuáles son los atributos más importantes para sentir que la democracia está funcionando bien, después del derecho a elegir y ser elegido, está la participación equitativa de hombres y mujeres en corporaciones públicas”, indicó Oviedo.

El economista recordó que, pese a los avances legales, el país no ha alcanzado la paridad de género en cargos de poder desde la Constitución Política de 1991.

No lo hemos logrado en los 35 años de vigencia de la Constitución”, reflexionó. Para Oviedo, la llegada de una mujer al máximo cargo sería “determinante para que la gente se sienta satisfecha de que la democracia funciona adecuadamente”.

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