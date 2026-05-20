Portero de Millonarios se disculpó tras el error que cometió en partido ante São Paulo por la Sudamericana: “No tengo cómo justificar esa jugada”

El mensaje emotivo de Novoa en Instagram destaca la presión emocional y el compromiso con los colores de Millonarios tras el empate ante Sao Paulo-crédito Santiago Álvarez/Colprensa

Millonarios y São Paulo empataron 1-1 en la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, en el estadio Morumbí.

El primer gol llegó al minuto 8, cuando Luciano sacó un remate de media distancia que el arquero Diego Novoa intentó controlar, pero el balón se le escurrió entre las manos y terminó en el arco para el 1-0 del equipo paulista.

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Tras esa jugada, el conjunto dirigido por Fabián Bustos buscó el empate, que llegó al minuto 80 con un gol de Jorge Cabezas.

Novoa agradeció a sus compañeros y aficionados el esfuerzo realizado para igualar el marcador en Brasil-crédito @diegonovoau1/Instagram

Después del error, el arquero Diego Novoa pidió perdón a la hinchada de Millonarios. El encuentro, correspondiente a la quinta fecha del grupo C, finalizó 1-1 después de que el equipo colombiano también fallara un penalti clave con el delantero argentino Rodrigo Contreras.

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En un mensaje publicado en sus historias de Instagram, el 19 de mayo de 2026, Novoa se dirigió directamente a los aficionados tras el error que cometió en el primer gol de Luciano, después de dejar pasar la pelota entre sus manos: “Siento mucho lo que pasó, me duele en el alma haberme equivocado, no tengo cómo justificar esa jugada”.

El propio futbolista reconoció que ha cometido varios errores a lo largo de su carrera, pero insistió en la carga emocional particular de este partido.

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El atacante brasileño abrió el marcador tras un remate al arco de Diego Novoa que no pudo controlar la pelota de buena forma-crédito @ESPNColombia/X

La publicación incluyó disculpas a sus compañeros y a quienes apoyan a Millonarios, así como un agradecimiento por el esfuerzo realizado para igualar el marcador. El guardameta manifestó:

“Le pido disculpas a todos mis compañeros y a todas las personas que amamos a Millos y, de paso, les agradezco por ese esfuerzo tan grande para empatar el juego”.

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Durante el partido, Rodrigo Contreras falló un penalti en el minuto 88, desperdiciando la posibilidad de una victoria visitante. Al respecto, Novoa expresó:

“Por poco y nos llevamos la victoria, los admiro y jamás duden de mi entrega. Estoy dispuesto a dejar la vida por estos colores. Hoy tuve un error y me duele mucho que pasara en este juego tan importante. Una vez más, mil y mil disculpas”.

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El arquero bogotano tiene contrato con Millonarios hasta mitad de 2026. Su continuidad, así como la del también portero Guillermo de Amores, está en evaluación por parte de la directiva, que prioriza en el próximo periodo de fichajes la contratación de un guardameta con experiencia para reforzar el equipo luego de no alcanzar la clasificación a los playoffs en la Liga BetPlay 2026-I.

Millonarios empató en su visita a Brasil y sueña con la clasificación a la siguiente fase de la Copa Sudamericana

Rodrigo Contreras, de Millonarios, reacciona este martes tras fallar un penalti durante un partido de la Copa Sudamericana ante Sao Paulo en el estadio Morumbí. EFE/ Isaac Fontana

Millonarios sumó un valioso punto tras igualar 1-1 frente a São Paulo el 19 de mayo en el estadio Morumbí, en partido correspondiente al grupo C de la Copa Sudamericana. El resultado deja al conjunto bogotano cerca de avanzar a la siguiente fase, con la clasificación prácticamente al alcance.

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El marcador se abrió temprano, cuando Luciano anotó el primer gol para el equipo brasileño a los ocho minutos, tras un remate de media distancia que el arquero Diego Novoa no logró controlar. Ese error inicial condicionó el desarrollo del juego, con São Paulo cediendo la posesión tras la ventaja y Millonarios asumiendo protagonismo tras un comienzo impreciso.

La reacción visitante se consolidó en la segunda mitad. Tras una atajada clave de Novoa al inicio del complemento, las aspiraciones del cuadro azul crecieron. El empate llegó en el minuto 80, gracias a una acción de Jorge Hurtado, que estableció el 1-1 definitivo y dio aire a la campaña de los colombianos.

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Sobre el final, la oportunidad de quedarse con la victoria también estuvo cerca: a falta de tres minutos, Rodrigo Contreras desvió un penalti que pudo significar el triunfo. Ahora, Millonarios depende de su presentación ante O’Higgins en la última jornada para definir su clasificación en el torneo continental.

Entre los datos destacados del encuentro figuran el desempeño de la defensa local, con Alan Franco y Enzo Díaz como figuras, y el regreso al banquillo de Dorival Júnior como técnico de São Paulo. Leonardo Castro y Rodrigo Contreras lideraron el ataque bogotano, aunque sin lograr inquietar con claridad la portería rival.

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