Colombia

Monsieur Periné anunció el ‘Instrucciones Para Ser Feliz Tour’, con 35 conciertos en nueve países

La agrupación agendó una gira internacional en 2026 con presentaciones en Argentina, Chile, España, Francia, Estados Unidos, México, Colombia y Venezuela, con la que ampliará su presencia en América y Europa

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La gira 'Instrucciones Para Ser Feliz Tour' de Monsieur Periné incluye presentaciones en Argentina, España, Francia, México, Estados Unidos, Colombia y Venezuela, con 35 conciertos en total - crédito Paola España Comunicaciones
La gira 'Instrucciones Para Ser Feliz Tour' de Monsieur Periné incluye presentaciones en Argentina, España, Francia, México, Estados Unidos, Colombia y Venezuela, con 35 conciertos en total - crédito Paola España Comunicaciones

El grupo colombiano Monsieur Periné dio a conocer oficialmente su gira internacional 2026 bajo el nombre Instrucciones Para Ser Feliz Tour, una serie de 35 conciertos que recorrerá 9 países de América y Europa.

La gira marca una de las etapas más relevantes en la carrera de la banda, que recientemente obtuvo el Premio Nuestra Tierra 2026 a Mejor Canción Dance/Electrónica por su sencillo Aguaráchate.

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La agrupación, dos veces ganadora del Latin Grammy y nominada en varias ocasiones a los Grammy anglo, inicia este nuevo ciclo con el objetivo de consolidar su presencia global y acercar su más reciente producción discográfica a nuevos públicos. El tour dará inicio el 27 de mayo en Buenos Aires, Argentina, y tendrá paradas en ciudades como Madrid, París, San Francisco, Nueva York, Ciudad de México y Bogotá.

El espectáculo en Colombia se realizará el 24 de octubre en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de Bogotá. La banda llevará a escena su característico sonido, resultado de la fusión de pop, jazz y ritmos latinoamericanos, además de las nuevas propuestas musicales que exploran distintas dimensiones de la felicidad.

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Fechas y destinos confirmados

A continuación, el listado de fechas y ciudades incluidas en la gira Instrucciones Para Ser Feliz Tour:

  • 27 de mayo: Buenos Aires, Argentina – La Trastienda
  • 29 de mayo: Santiago, Chile – Coliseo
  • 1 de julio: A Coruña, España
  • 2 de julio: Burgos, España
  • 4 de julio: Madrid, España
  • 10 de julio: Granada, España – Plaza de Toros
  • 12 de julio: O Grove, España – Náutico de San Vicente
  • 16 de julio: París, Francia – Le Kilowatt
  • 18 de julio: Cartagena, España – Auditorio Paco Martín del Parque Torres
  • 19 de julio: Huesca, España – Auditorio Natural de Lanuza
  • 29 de julio: Reno, NV – Artown Cultural Connections @ Rancho San Rafael Regional Park
  • 30 de julio al 2 de agosto: San Francisco, CA – SFJAZZ at Miner Auditorium (cuatro noches)
  • 4 de agosto: Santa Ana, CA – Observatory
  • 6 de agosto: San Diego, CA – House of Blues
  • 7 de agosto: Phoenix, AZ – Musical Instrument Museum
  • 8 de agosto: Los Ángeles, CA – Marina Del Rey Summer Concert Series
  • 10 de agosto: Santa Fe, NM – Santa Fe Plaza Summer Scene
  • 12 de agosto: Houston, TX – White Oak Music Hall Downstairs
  • 13 de agosto: Austin, TX – Mohawk
  • 18 de septiembre: Washington, D.C. – Lincoln Theater
  • 19 de septiembre: Nueva York, NY – Sony Hall
  • 21 de septiembre: Toronto, ON – Concert Hall
  • 23 de septiembre: Cleveland, OH – Cleveland Museum of Art
  • 24 de septiembre: Chicago, IL – Outset
  • 26 de septiembre: Nashville, TN – Fogg Street Lawn Club
  • 27 de septiembre: Atlanta, GA – Center Stage
  • 29 de septiembre: Nueva Orleans, LA – Tipitina’s
  • 1 de octubre: Orlando, FL – The Beacham
  • 2 de octubre: Miami, FL – ZeyZey
  • 10 de octubre: Ciudad de México, México – Teatro Metropólitan
  • 24 de octubre: Bogotá, Colombia – Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
  • 7 de noviembre: Caracas, Venezuela – Caracas Music Hall

Con Instrucciones Para Ser Feliz Tour, Monsieur Periné propone una experiencia musical que combina la exploración de nuevos sonidos con la esencia que ha definido su trayectoria. El repertorio incluye canciones de su más reciente álbum, así como temas clásicos que han marcado su discografía.

El tour representa una oportunidad para que la banda siga ampliando su presencia internacional, conectando con audiencias diversas y reafirmando su posición como una de las propuestas musicales más relevantes de Latinoamérica en la actualidad.

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