Monsieur Periné anunció el ‘Instrucciones Para Ser Feliz Tour’, con 35 conciertos en nueve países

La gira 'Instrucciones Para Ser Feliz Tour' de Monsieur Periné incluye presentaciones en Argentina, España, Francia, México, Estados Unidos, Colombia y Venezuela, con 35 conciertos en total - crédito Paola España Comunicaciones

El grupo colombiano Monsieur Periné dio a conocer oficialmente su gira internacional 2026 bajo el nombre Instrucciones Para Ser Feliz Tour, una serie de 35 conciertos que recorrerá 9 países de América y Europa.

La gira marca una de las etapas más relevantes en la carrera de la banda, que recientemente obtuvo el Premio Nuestra Tierra 2026 a Mejor Canción Dance/Electrónica por su sencillo Aguaráchate.

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La agrupación, dos veces ganadora del Latin Grammy y nominada en varias ocasiones a los Grammy anglo, inicia este nuevo ciclo con el objetivo de consolidar su presencia global y acercar su más reciente producción discográfica a nuevos públicos. El tour dará inicio el 27 de mayo en Buenos Aires, Argentina, y tendrá paradas en ciudades como Madrid, París, San Francisco, Nueva York, Ciudad de México y Bogotá.

El espectáculo en Colombia se realizará el 24 de octubre en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de Bogotá. La banda llevará a escena su característico sonido, resultado de la fusión de pop, jazz y ritmos latinoamericanos, además de las nuevas propuestas musicales que exploran distintas dimensiones de la felicidad.

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Fechas y destinos confirmados

A continuación, el listado de fechas y ciudades incluidas en la gira Instrucciones Para Ser Feliz Tour:

27 de mayo : Buenos Aires, Argentina – La Trastienda

29 de mayo : Santiago, Chile – Coliseo

1 de julio : A Coruña, España

2 de julio : Burgos, España

4 de julio : Madrid, España

10 de julio : Granada, España – Plaza de Toros

12 de julio : O Grove, España – Náutico de San Vicente

16 de julio : París, Francia – Le Kilowatt

18 de julio : Cartagena, España – Auditorio Paco Martín del Parque Torres

19 de julio : Huesca, España – Auditorio Natural de Lanuza

29 de julio : Reno, NV – Artown Cultural Connections @ Rancho San Rafael Regional Park

30 de julio al 2 de agosto : San Francisco, CA – SFJAZZ at Miner Auditorium (cuatro noches)

4 de agosto : Santa Ana, CA – Observatory

6 de agosto : San Diego, CA – House of Blues

7 de agosto : Phoenix, AZ – Musical Instrument Museum

8 de agosto : Los Ángeles, CA – Marina Del Rey Summer Concert Series

10 de agosto : Santa Fe, NM – Santa Fe Plaza Summer Scene

12 de agosto : Houston, TX – White Oak Music Hall Downstairs

13 de agosto : Austin, TX – Mohawk

18 de septiembre : Washington, D.C. – Lincoln Theater

19 de septiembre : Nueva York, NY – Sony Hall

21 de septiembre : Toronto, ON – Concert Hall

23 de septiembre : Cleveland, OH – Cleveland Museum of Art

24 de septiembre : Chicago, IL – Outset

26 de septiembre : Nashville, TN – Fogg Street Lawn Club

27 de septiembre : Atlanta, GA – Center Stage

29 de septiembre : Nueva Orleans, LA – Tipitina’s

1 de octubre : Orlando, FL – The Beacham

2 de octubre : Miami, FL – ZeyZey

10 de octubre : Ciudad de México, México – Teatro Metropólitan

24 de octubre : Bogotá, Colombia – Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo

7 de noviembre: Caracas, Venezuela – Caracas Music Hall

Con Instrucciones Para Ser Feliz Tour, Monsieur Periné propone una experiencia musical que combina la exploración de nuevos sonidos con la esencia que ha definido su trayectoria. El repertorio incluye canciones de su más reciente álbum, así como temas clásicos que han marcado su discografía.

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El tour representa una oportunidad para que la banda siga ampliando su presencia internacional, conectando con audiencias diversas y reafirmando su posición como una de las propuestas musicales más relevantes de Latinoamérica en la actualidad.