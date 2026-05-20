Intolerancia en vía de Bogotá: dos conductores se enfrentaron tras colisión menor, uno de ellos lanzó patadas por la ventana

Imágenes captan un episodio de violencia vial en Bogotá tras un incidente menor de tráfico entre conductores particulares - crédito Pasa en Bogotá/X

Un nuevo caso de intolerancia vial conmocionó a la comunidad en Bogotá, luego de que se registrara una agresión física entre conductores tras un accidente de tránsito menor, en plena vía pública.

En las imágenes difundidas se observa que, tras un choque leve entre dos vehículos, uno de los involucrados perdió el control y agredió al otro conductor, que permanecía dentro de su carro.

PUBLICIDAD

La grabación muestra que el atacante se sostuvo de la ventanilla del carro gris Hyundai, con placas UBW 315, y golpeó con las piernas al otro implicado, que se encontraba en una camioneta negra Susuki, con placas CCT 631.

La situación escaló cuando se subió al vehículo de la víctima. En ese momento, un uniformado de la Policía Nacional llegó en motocicleta y presenció la escena, sin que su presencia disuadiera al agresor.

PUBLICIDAD

El agresor, tras salir de su vehículo, golpea a la víctima con las piernas a través de la ventana del carro - crédito Captura video

La situación no mejoró con la llegada del policía. El agresor, tras intercambiar palabras con el uniformado, volvió a su carro y, en un acto que quedó registrado en video, asestó una patada en el rostro al otro conductor, ignorando por completo la intervención policial.

Lo sucedido ha generado un debate sobre la seguridad y la tolerancia en las vías de la capital colombiana. El incidente, captado en video, evidencia la facilidad con la que una discusión por un accidente menor puede escalar hasta convertirse en violencia física, incluso en presencia de la autoridad.

PUBLICIDAD

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, “Bogota esta lleno de petristas, ahi mismo los reconoce uno por su comportamiento, son unos completos gamines y atarbanes”; “Se confirma la teoría calvo que se respete es problematico”; “Le pegó un patadon... Dios y la policía ahí”; “Otro niño en el cuerpo del hombre”; “Está ciudad está en su punto más bajo”; “Y el policía mirando”; “Bogotá siempre dando de qué hablar”; "