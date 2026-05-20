Gustavo Petro reveló lo que hará después de salir de la Casa de Nariño: “No seré un viejo cansón de la política”

El presidente Gustavo Petro aseguró que tras su mandato se dedicará a escribir libros y reflexionar sobre economía, descartando intervenir activamente en la política diaria - crédito Reuters / Leonardo Fernández Viloria

El presidente Gustavo Petro habló en una conversación con Julio Sánchez Cristo en Caracol Radio sobre el rumbo que, según dijo, tomará su vida tras dejar la Casa de Nariño. Al referirse al tipo de expresidente que será, se desmarcó de los ejemplos tradicionales de la política colombiana y afirmó que no seguirá los pasos de Belisario Betancur ni de Álvaro Uribe.

“Ni el uno ni el otro”, respondió al ser consultado sobre si se dedicará a la poesía o si permanecerá activo en la política cotidiana. “Ni ponerme a hacer poesía romántica ni meterme como un viejo cansón en la política colombiana todos los días”, declaró.

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Durante la charla, el presidente aclaró que su etapa al frente del país no le otorga un liderazgo perpetuo. Sostuvo que “estamos haciendo una transición hacia otra generación que tiene que asumir la conducción de Colombia”, y que el papel de quienes hoy ocupan el poder consiste en servir de enlace entre dos épocas.

El jefe de Estado rechazó comparaciones con expresidentes como Belisario Betancur y Álvaro Uribe, y definió su futuro como un espacio para la producción intelectual - crédito EFE/ Ricardo Maldonado Rozo

Petro profundizó en este concepto al afirmar: “Juntamos una época que ya pasó, de luchas, de una visión del mundo diferente, incluso a la que hoy hay. Y esa ha sido un poco mi fortaleza, que he podido entender la visión, incluso de las juventudes de hoy”.

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El futuro después de la Presidencia

Frente a la pregunta sobre sus planes personales, el jefe de Estado manifestó: “En el futuro, yo voy a escribir libros, quizás alguna poesía, pero no creo, de teoría económica, porque todo esto me ha enseñado y yo soy economista de la Externado y me gusta. Y lo he leído todo el tiempo en cualquier estado donde yo esté, esté preso, no esté preso” comentó.

La intención de Petro por dedicarse a la escritura tiene precedentes en su vida. Recordó que durante su paso por la cárcel, a los 25 años, leyó obras filosóficas como La ciencia de la lógica de Hegel.

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Petro afirmó que su papel será el de una “bisagra” entre generaciones, impulsando la renovación de liderazgos en Colombia - crédito Presidencia

Eventualidades y expectativas en el escenario electoral

El presidente también abordó con realismo el panorama de las próximas elecciones. Expresó que, en su opinión, si el progresismo pierde, enfrentará persecución política. “No es que me asuste el tema, pero soy objetivo. Una cosa es como tratamos a la oposición, otra es como esa oposición, siendo gobierno, nos trató a nosotros”, afirmó.

Esta perspectiva revela su preocupación por el trato que podría recibir una vez deje el poder si el bloque político adversario se impone en las urnas. Petro destacó que la tolerancia demostrada hacia la oposición durante su gobierno no necesariamente será recíproca.

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Esta respuesta directa aporta una visión clara sobre el ambiente político que, según Petro, se avecina tras la transición presidencial. El mandatario no ocultó su escepticismo sobre la posibilidad de un retiro apacible si la correlación de fuerzas cambia de manera drástica.

Durante la entrevista, Petro reconoció que ha recibido propuestas de universidades internacionales, aunque su preferencia es permanecer en Colombia - crédito Reuters / Nacho Doce

Alternativas académicas y propuestas internacionales

Durante la entrevista, surgió la posibilidad de que Petro asuma un rol académico tras la presidencia. Julio Sánchez Cristo le preguntó sobre una eventual postulación a la rectoría de la Universidad Externado, institución donde el presidente cursó sus estudios y mantiene vínculos.

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La respuesta fue cautelosa. “Yo tengo que esperar primero el resultado electoral. Cualquier cosa que haga, digamos, depende del resultado electoral ahora. Porque yo sé qué pasa... me han ofrecido varias universidades en el mundo. Menciono una, Granada, que no me disgusta mucho, es lindísimo. Irme de Colombia, no me gusta (...) Sí, me interesaría”, reconoció el mandatario.

El periodo presidencial de Gustavo Petro culmina el 7 de agosto de 2026, fecha en la que deberá entregar el cargo a quien resulte elegido como su sucesor en las elecciones presidenciales que se realizarán el 31 de mayo del presente año o en caso de ser necesario se presentará una segunda vuelta el 21 de junio que definirá al nuevo presidente de Colombia.

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