Gustavo Petro aseguró que Carlos Ramón González debe ser investigado en Colombia y anunció la salida del funcionario que lo ayudó en Nicaragua

Las declaraciones de Gustavo Petro se dieron en su entrevista a Caracol Radio - crédito @CeDemocratico/X

El presidente Gustavo Petro se refirió a los casos de corrupción que ha enfrentado su gobierno, que está a pocos meses de concluir, entre ellos el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

En entrevista con Caracol Radio, el jefe de Estado habló sobre la situación de Carlos Ramón González, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), quien se encuentra prófugo de la justicia.

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En sus declaraciones, el mandatario colombiano indicó que el también exdirector del Dapre debería estar en Colombia respondiendo ante la justicia. “El señor Carlos Ramón González debería estar en Colombia respondiendo ante la justicia ¿Por qué lo dudan?”, expresó.