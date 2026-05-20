Paloma Valencia destronó a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda a días de las elecciones: es la candidata más buscada en Google Trends

Paloma Valencia tuvo un puntaje de 100 puntos de búsqueda en Google Trends - crédito Colprensa/Instagram de Abelardo de la Espriella

Paloma Valencia, senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, se ubicó como la aspirante más buscada en Google Trends, superando a sus dos rivales directos, el abogado Abelardo de la Espriella y el senador Iván Cepeda (Pacto Histórico).

Este cambio en la tendencia se produce a menos de diez días de la primera vuelta electoral y refleja un nuevo escenario en las consultas digitales vinculadas a los principales aspirantes presidenciales.

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Según la medición hecha el miércoles 20 de mayo de 2026, la congresista de oposición alcanzó la puntuación de 100 en la escala de la plataforma digital, que mide la popularidad relativa y no el volumen exacto de búsquedas.

Entre tanto, el líder del movimiento Defensores de la Patria solo alcanzó un puntaje de 9, mientras que el candidato progresista un total de 5, respectivamente.

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Una de las posibles causas de su aumento obedece a las recientes encuestas donde la posicionan como la candidata con mayor posibilidad de superar a Iván Cepeda en una eventual segunda vuelta presidencial, que se podría realizar el 21 de junio de 2026.

Sin embargo, su rápido ascenso en las búsquedas digitales también obedece a la probable revocatoria de su candidatura, luego de que se conociera de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) se encuentra estudiando una demanda de Mauricio Villegas Londoño en la que alega deficiencias legales en su postulación presidencial en el partido Centro Democrático.

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Es importante destacar que, desde el mes de febrero hasta el 12 de mayo, Iván Cepeda había mantenido constantes picos de interés según Google Trends. Uno de los episodios más destacados ocurrió el 19 de abril, día en que el propio senador anunció su intención de debatir con lo que denominó la “extrema derecha”, señalando explícitamente a Valencia y De la Espriella.

Sin embargo, desde esa fecha, el candidato Abelardo de la Espriella había tomado la primera posición en búsquedas digitales tras sus polémicas declaraciones en varios medios de comunicación.

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Las fluctuaciones en Google Trends deben interpretarse con matices: el volumen de búsquedas capta tanto la frecuencia como la velocidad de las consultas, influidas por polémicas mediáticas y hechos de coyuntura, no necesariamente por respaldo electoral directo.

Ejemplo de ello son los picos asociados a los debates entre Cepeda, Valencia y De la Espriella o a fechas electorales clave, como las legislativas e interpartidistas.

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