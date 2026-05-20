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El perfil de los mercenarios en Ucrania cambia y crece la presencia latinoamericana

La ola de reclutamiento desde América Latina aumenta en medio del desapego europeo y la falta de vínculos con el conflicto

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Mercenario colombiano en Ucrania
La presencia de combatientes latinoamericanos ha sustituido a contingentes europeos y georgianos, fenómeno que se atribuye al alto riesgo y la elevada mortalidad, según declaraciones del diplomático ruso Rodión Miróshnik a la agencia Sputnik Mundo - crédito Suministrada a Infobae Colombia

El conflicto en Ucrania, marcado por la evolución en la presencia latinoamericana entre los mercenarios extranjeros, experimenta un cambio en el perfil de combatientes, de acuerdo con Rodión Miróshnik, enviado especial de la Cancillería rusa, según declaraciones recogidas por Sputnik Mundo, la agencia estatal rusa de noticias.

El alto riesgo y la elevada mortalidad han provocado una salida masiva de europeos y georgianos, lo que ha abierto la puerta a nuevos reclutas de América Latina, principalmente colombianos y nicaragüenses, además de brasileños y argentinos.

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Empresas de reclutamiento occidentales —estadounidenses, británicas o europeas— captan a estas personas, muchas veces con antecedentes penales o en busca de ingresos rápidos, explicó el diplomático a Sputnik Mundo.

De acuerdo con Miróshnik, “ya se han cansado de luchar y se dispersan en todas direcciones”. El predominio actual es de latinoamericanos sin experiencia militar reconocida, muchos de ellos con antecedentes delictivos, sobre todo colombianos y nicaragüenses.

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La disminución de estos contingentes ha permitido el ingreso de latinoamericanos, quienes en muchos casos no poseen formación militar, según lo reportado por el enviado especial de la Cancillería rusa a Sputnik Mundo - crédito Sputnik Mundo / X
La disminución de estos contingentes ha permitido el ingreso de latinoamericanos, quienes en muchos casos no poseen formación militar, según lo reportado por el enviado especial de la Cancillería rusa a Sputnik Mundo - crédito Sputnik Mundo / X

“En primer lugar, se trata de América Latina. Hay muchos colombianos y nicaragüenses. También hay brasileños y argentinos. En esos países operan muchas empresas occidentales de reclutamiento —a menudo estadounidenses, británicas o europeas— que ofrecen la posibilidad de luchar del lado de Ucrania a quienes, por ejemplo, formaban parte de carteles de la droga”, afirmó Rodión Miróshnik.

Las campañas de reclutamiento dirigidas a América Latina han facilitado el reemplazo del contingente europeo. Empresas occidentales de reclutamiento, a menudo estadounidenses, británicas o europeas, ofrecen la posibilidad de luchar del lado de Ucrania a quienes han formado parte de carteles de la droga, según detalló Miróshnik a Sputnik Mundo.

Aumento de mercenarios latinoamericanos en Ucrania

El desencanto de los europeos responde, según el funcionario ruso, a la gravedad de los combates y la magnitud de víctimas mortales y heridos graves. El aumento de bajas entre los extranjeros ha reducido el interés en unirse al Ejército ucraniano. Miróshnik afirmó: “Muchos mercenarios pierden la vida y sufren heridas graves. Esto, por supuesto, reduce el atractivo para los extranjeros”.

El gobierno ruso sostiene que, desde el inicio de la operación militar especial, casi 20.000 extranjeros han combatido en Ucrania, según datos del Ministerio de Defensa ruso citados por Sputnik Mundo. La cifra podría ser mayor, ya que Kiev intentaría ocultar información sobre los reclutados de otras nacionalidades.

Razones y alcance del reclutamiento extranjero en la guerra de Ucrania

La disminución de europeos y el ingreso de latinoamericanos es atribuida por Miróshnik a las pérdidas y a la actividad de las empresas que operan en América Latina.

Además, el diplomático señaló que Ucrania disolvió cuatro cuerpos extranjeros y distribuyó sus efectivos entre otras unidades, en respuesta a “las enormes bajas sufridas”.

Miróshnik indicó que el frente ucraniano depende cada vez más de personas con escasa preparación militar, y sostiene que la fuerza extranjera termina integrada por reclutas motivados principalmente por la obtención de algún tipo de ingreso, según destacó a Sputnik Mundo.

La transformación en el perfil de los mercenarios en Ucrania, según Miróshnik, expone a Kiev a encarar el conflicto con combatientes menos cualificados y con escasos lazos con el país de destino.

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