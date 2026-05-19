Colombia

Una mujer de 46 años mató a su esposo a balazos tras una discusión en su casa: habría actuado en defensa propia

Las autoridades investigan si hubo legítima defensa y reúnen pruebas para determinar con exactitud cómo se produjo el crimen del hombre, que tenía antecedentes por violencia intrafamiliar

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Primer plano de las manos de una mujer de 46 años esposadas. Se aprecian las esposas metálicas y un fondo oscuro y desenfocado con alto contraste.
La mujer quedó a disposición de las autoridades mientras espera avances en el caso - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un hombre fue asesinado por su pareja sentimental durante una riña en el barrio Los Robles, ubicado en el municipio de Soledad (Atlántico). El hecho ocurrió durante la madrugada del martes 19 de mayo de 2026, por lo que los vecinos se comunicaron de inmediato con las autoridades para reportar la situación.

La mujer señalada de disparar fue identificada como Kelly Patricia Vargas Demares, de 46 años, que fue capturada en el lugar por agentes de la Policía Nacional tras accionar un arma de fuego contra Alberto Díaz Castillo, de 56 años, su pareja sentimental.

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De acuerdo con los reportes preliminares del caso, el ataque se desató después de un episodio de violencia doméstica, pues el sujeto, que era pensionado de la Policía, habría atacado primero a su pareja en la vivienda que compartían, ubicada en la carrera 20A con calle 78C-41 de Los Robles, Soledad.

La mujer involucrada, de 46 años, fue detenida tras el disparo y puesta a disposición de las autoridades judiciales, mientras el caso es investigado como posible defensa propia.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
La ciudadana habría accionado el arma en defensa propia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

De acuerdo con información revelada por medios locales como El Heraldo e Impacto News, registros oficiales y el Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa) indican que Díaz Castillo contaba con antecedentes judiciales por violencia intrafamiliar y concierto para delinquir.

Según los datos recopilados por las autoridades, la discusión entre la pareja escaló a agresiones físicas, lo que llevó a la mujer a tomar un revólver y disparar, provocando la muerte del hombre en el acto. Sin embargo, la situación permanece bajo investigación para esclarecer el móvil y las circunstancias exactas del enfrentamiento.

Respuesta de las autoridades tras el llamado de la comunidad

El informe indica que la reacción policial fue inmediata, debido a que los agentes de la Policía Metropolitana acudieron al lugar y allí se encontraron con Kelly Patricia Vargas Demares, que fue detenida y trasladada a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Soledad para esperar las decisiones judiciales en su caso.

Los investigadores confirmaron que en el interior de la vivienda se incautó un arma de fuego tipo revólver, que presuntamente habría sido utilizada en el crimen. Agentes de la Sijín realizaron las primeras diligencias del caso, asegurando la escena para evitar alteraciones y recopilando todas las pruebas posibles para la investigación judicial.

El proceso está ahora a cargo de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación, responsables de avanzar en las pesquisas y confirmar cómo se produjo la muerte, así como los antecedentes que rodearon el hecho.

Las autoridades atendieron el reporte de una riña y se encontraron con el cadáver - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Las autoridades atendieron el reporte de una riña y se encontraron con el cadáver - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Alerta por los casos de violencia intrafamiliar en el territorio nacional

Las autoridades continúan trabajando ante la cantidad de ataques domésticos que se han presentado en el país. En este contexto, un juez de Bucaramanga impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Daniel Alexis Vera Merchan por orden de la Fiscalía General de la Nación, tras ser imputado el 8 de mayo de 2026 con el delito de violencia intrafamiliar agravada.

Según un comunicado oficial de la Fiscalía General de la Nación, la investigación señala que, entre 2022 y 2025, la víctima, que mantenía una relación sentimental con Vera Merchan, habría sufrido violencia física, psicológica, verbal y económica, lo que derivó en afectaciones laborales y de salud.

El caso más reciente ocurrió en octubre de 2025, cuando el procesado también habría amenazado a la madre de su pareja y a otros familiares, de acuerdo con el informe del ente acusador, presentado el 12 de mayo.

Hay alerta por los casos de violencia intrafamiliar en el país - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Hay alerta por los casos de violencia intrafamiliar en el país - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La captura de Daniel Alexis Vera Merchan se llevó a cabo en el barrio San Francisco de Bucaramanga por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional.

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