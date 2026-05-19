Estos destinos se convirtieron en los favoritos de los colombianos para viajar en temporada de verano

Las salidas de colombianos al exterior aumentaron un 12,6% entre enero y abril de 2026, según datos de Migración Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Con la llegada del verano en el hemisferio norte cada vez más cerca, muchos colombianos ya empezaron a mirar hacia fuera del país para planear sus próximas vacaciones. Europa y Asia siguen ganando terreno entre quienes buscan combinar descanso, paisajes icónicos y experiencias culturales en temporadas consideradas ideales para viajar.

El interés por recorrer destinos internacionales no es menor. Datos de Migración Colombia muestran que entre enero y abril de 2026 las salidas de colombianos al exterior crecieron un 12,6% frente al mismo período del año anterior, cuando se registraron 1,7 millones de viajes. La tendencia también se reflejó durante todo 2025, año en el que 5,8 millones de colombianos salieron del país, un aumento del 4,3% comparado con 2024.

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Ámsterdam y los Países Bajos atraen turistas por la floración de tulipanes, mientras Japón destaca con la temporada de cerezos en flor - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Parte de ese movimiento turístico se concentró en países europeos y asiáticos. De acuerdo con la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato), cerca del 20% de los viajeros colombianos eligieron esas regiones durante 2025, una señal de que estos destinos siguen consolidándose entre las preferencias del mercado nacional.

La primavera, que va de marzo a mayo, se convirtió en una de las temporadas favoritas para quienes prefieren recorrer ciudades con menos aglomeraciones y temperaturas más agradables. “Esta tendencia no solo corresponde a factores climáticos, sino también a los paisajes y actividades en estas temporadas”, señaló Anato.

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Entre los lugares más buscados aparecen Países Bajos y especialmente Ámsterdam, conocidos por la temporada de tulipanes, que transforma buena parte de sus paisajes en escenarios llenos de color. Japón también figura entre los favoritos gracias al fenómeno de los cerezos en flor, una imagen que cada año atrae visitantes de todo el mundo y que se convirtió en símbolo de la primavera asiática.

El reporte de Anato destacó además el interés creciente por ciudades como Roma y Sevilla, donde el clima templado y la oferta cultural suelen resultar más atractivos durante esos meses. “Durante la primavera (marzo a mayo) destinos como Ámsterdam y Países Bajos, reconocidos por la floración de los tulipanes; Japón, con su espectáculo natural de los cerezos en flor (sakura); y ciudades como Roma y Sevilla que resaltan por su clima ideal y cultura vibrante, se convierten en algunas alternativas preferidas por los turistas, quienes no solo disfrutan de menor congestión, sino de una oferta enriquecedora”, dijo la organización.

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Ciudades como Roma y Sevilla ganan popularidad entre los colombianos gracias al clima templado y su oferta cultural vibrante en primavera - crédito Raúl Caro/EFE

La dinámica cambia entre junio y septiembre, cuando las vacaciones de verano impulsan otro tipo de viajes. En esa época los colombianos suelen inclinarse por destinos de playa, islas y recorridos al aire libre. Grecia, Turquía, España e Italia aparecen entre los países más apetecidos por quienes quieren disfrutar del Mediterráneo y de temperaturas más cálidas.

En paralelo, también crecieron las búsquedas de experiencias ligadas a la naturaleza. Noruega, por ejemplo, continúa despertando interés gracias a sus fiordos y paisajes montañosos, considerados entre los más llamativos del norte de Europa.

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Canadá también logró captar parte de ese movimiento turístico. Según cifras citadas por Anato, entre enero y abril de 2026 aumentó en un 5% la llegada de viajeros colombianos frente al mismo periodo de 2025. Allí, muchos visitantes optan por rutas naturales, parques nacionales y atractivos emblemáticos como las Cataratas del Niágara.

Agencias de viajes en Colombia se posicionan como aliadas clave en la planificación de viajes internacionales gracias a su asesoría personalizada y conectividad aérea - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Para el sector turístico, detrás de este crecimiento hay varios factores que terminan influyendo en la decisión de viaje, las temporadas climáticas, la conectividad aérea y el acompañamiento especializado que ofrecen las agencias. La posibilidad de encontrar vuelos más directos, paquetes personalizados y asesoría para construir itinerarios ha hecho que más personas se animen a planear viajes de larga distancia.

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“La combinación de la estacionalidad, la conectividad aérea y la asesoría personalizada continúa posicionando a las Agencias de Viajes como actores clave en la planificación de experiencias internacionales, especialmente en temporadas como primavera o verano, en donde la labor del agente trasciende a ser el de arquitecto de aventuras seguras y personalizadas”, expresó Paula Cortés Calle, presidenta de Anato.