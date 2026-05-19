Camila Osorio comenzó con victoria su participación en el WTA 250 de Marruecos: otra colombiana también fue protagonista

Camila Osorio consiguió su segunda victoria en el WTA 125 de tras vencer a Lucia Bronzetti por 6-1, 7-6(2) - crédito Match Tenis

La jornada del martes 19 de mayo dejó un balance positivo para el tenis colombiano en el WTA 250 de Rabat, en Marruecos. Las tenistas Camila Osorio y Emiliana Arango debutaron con victorias en el cuadro principal del certamen y avanzaron a los octavos de final, ratificando el buen momento que atraviesan antes del inicio de Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada.

La primera en salir a la cancha fue Emiliana Arango, que tuvo un exigente compromiso frente a la alemana Ella Seidel. La antioqueña necesitó tres sets para quedarse con el triunfo tras imponerse con parciales de 6-3, 4-6 y 6-1 en un partido marcado por los cambios de ritmo y la intensidad desde el fondo de la pista.

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Osorio está participando en el WTA de Marruecos - crédito Jayne Kamin/Oncea-Imagn Images

Arango arrancó con autoridad el encuentro y logró tomar ventaja gracias a la consistencia de su servicio y a la presión constante sobre el saque de su rival. Sin embargo, Seidel reaccionó en el segundo set y aprovechó algunos errores de la colombiana para igualar el compromiso. Cuando parecía que el partido se complicaba, la tenista nacional respondió con carácter en el tercer parcial y dominó completamente a la alemana para asegurar su clasificación.

Las estadísticas reflejaron el buen desempeño de la colombiana. Arango registró un 84% de efectividad con el primer servicio y ganó el 64 % de los puntos jugados con ese saque. Además, concretó ocho de las 19 oportunidades de quiebre que generó a lo largo del partido, un aspecto determinante para inclinar el duelo a su favor.

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Con este resultado, Emiliana Arango avanzó a los octavos de final del torneo marroquí, instancia en la que tendrá un desafío de mayor exigencia frente a la húngara Anna Bondár, quinta preclasificada del certamen.

Arango también clasificó a los octavos de final del WTA de Marruecos - crédito Isabel Infantes/Reuters

¿Cuánto dinero ha ganado Camila Osorio?

Camila Osorio, quien accedió al torneo a través de la fase de clasificación, una victoria en su debut en el cuadro principal le garantiza US$26.000, mientras que avanzar a la tercera ronda elevaría sus ingresos a US$49.250.

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La colombiana se impuso por 6-0 y 6-4 en un partido que duró cerca de una hora y 15 minutos y en el que mostró regularidad, confianza y contundencia en los momentos clave.

Desde el inicio del compromiso, Osorio dejó claras sus intenciones. En el primer set dominó ampliamente a la europea, quebrándole el servicio en tres oportunidades y sin conceder mayores espacios con su saque. La colombiana manejó los intercambios desde el fondo de la cancha y aprovechó los errores de Martincová para llevarse el parcial con un contundente 6-0.

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En el segundo set, la historia cambió ligeramente. La checa reaccionó y consiguió un quiebre temprano, pero Osorio respondió de inmediato para evitar que su rival tomara confianza. El momento más tenso del parcial llegó en el noveno game, cuando Martincová tuvo tres oportunidades de quiebre; sin embargo, la colombiana logró salvarlas y, en el juego siguiente, consiguió la ruptura definitiva para sellar el triunfo.

Osorio clasificó a la semifinal del WTA y ha cumplido sus expectativas en el torneo - crédito MEF tennis events

¿Qué puesto ocupa Camila Osorio en el ranking mundial?

La tenista cucuteña Camila Osorio, actual número 83 del ranking mundial, ganó el 57% de los puntos con su primer servicio y tuvo un destacado rendimiento con el segundo saque, apartado en el que alcanzó un 73% de efectividad. Además, aprovechó seis de las nueve oportunidades de break que generó durante el compromiso.

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La victoria también tuvo un valor especial porque significó el segundo triunfo de la colombiana sobre Martincová en el historial entre ambas. La primera vez que la había derrotado fue en la Copa Colsanitas de 2021, torneo que terminó conquistando en Bogotá. Ese mismo año volvieron a enfrentarse en el WTA 500 de Chicago, donde la victoria quedó en manos de la europea.