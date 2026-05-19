Abogado habló de las claves del caso Yulixa Toloza y los posibles cargos que afrontarán los detenidos y la dueña del centro estético

Medicina Legal confirmará si el cuerpo encontrado en Cundinamarca es el de la mujer de 52 años - crédito Visuales IA

Mientras Medicina Legal trabaja para confirmar si el cuerpo encontrado el 19 de mayo en Apulo, Cundinamarca, es el de Yulixa Toloza, mujer de 52 años que desapareció luego de someterse a una cirugía estética en un lugar irregular de Venecia, Bogotá, avanzan los procesos para legalizar la captura de dos individuos que serían claves en la desaparición de Toloza.

Estos fueron identificados como Jesús Hernández Morales, tío de María Fernanda Martínez, propietaria del centro estético en Bogotá, y Kelvis Sequera Delgado, ambos de nacionalidad venezolana.

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Para entender lo que seguirá tras la detención, en diálogo con Infobae Colombia, el docente jurídico Julio César Rivera, vinculado a la Universidad Politécnico Grancolombiano, mencionó que lo primordial es que se oficialice la orden de captura por parte de la Fiscalía General de la Nación, que se concretó en la mañana del 19 de mayo.

Se presume que estos individuos iban a desaparecer el vehículo - crédito Policía Nacional

Respecto a los dos detenidos en Cúcuta, el jurista mencionó que es primordial conocer las acciones que podrían haber protagonizado después de la desaparición de Toloza.

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“Me imagino que ayudarían en calidad de cómplices a desaparecer a esa persona. Estas personas tienen información importantísima para saber qué pasó con Yulixa. Segundo, como son los que podrían haber transportado el cuerpo o cadáver, son más que cómplices del potencial delito, sin que se tenga dominio total del hecho”.

Para el docente, es importante saber si estos sujetos ayudaron a identificar la zona en la que fue encontrado el cuerpo, siempre y cuando se confirme que es el de Yulixa Toloza.

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“Lo que pasa es que aquí, como ellos saben qué pasó, pasarían de cómplices a coautores y van a responder por los delitos de desaparecimiento forzado y ocultamiento de pruebas, incluso, si ellos ayudan a encontrar el cadáver, ya estarían puestos a responder en homicidio, aunque no sé si podemos hablar de homicidio en este momento”.

Este fue el caro en el que fue retirada del centro estético Yulixa Toloza - crédito Policía Nacional

Rivera habló de lo que serán las audiencias de legalización de la captura e imputación de cargos, para las que sería fundamental tener claridad de la identidad del cuerpo encontrado, puesto que esto podría hacer que el proceso cambie drásticamente.

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“En la audiencia de control de garantías se verificará la legalidad de la captura, si hay inferencia razonable de autoría o participación de estas personas en el delito y si hay inferencia de algún delito. También se discutirá la posibilidad de imponer o no una medida de aseguramiento”.

Experto indicó que el hallazgo del cuerpo de Toloza cambiaria por completo el caso - crédito Supersalud/X, Yulixa Toloza/Facebook y Beauty Láser/Instagram

En el caso de María Fernanda Martínez, propietaria del centro estético irregular, y su pareja, que también trabajaría en ese lugar, el jurista mencionó que, en su postura, deberían ser imputados como coautores de la desaparición de Toloza y los demás cargos que implicarían que la mujer esté muerta.

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“La dueña del centro estético se expone al delito de desaparición forzada en calidad de coautora determinadora y su pareja también. Su pareja participó en el delito, recuerden que hay varias formas de participar en el delito, como autor, como autor material o autor inmediato. Hay que mirar qué clasificación se le hace, pero yo considero que harían parte de la coautoría y se les puede imputar directamente esos delitos, además del hipotético homicidio”.

Por último, el docente aclaró que “el artículo 29 y el artículo 30 nos habla de la autoría y coautoría. Es coautor quien con distribución de trabajo contribuye a la realización de un delito y todos son partícipes del delito”.

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Fuentes de Infobae Colombia confirmaron que, tras el hallazgo del cuerpo en Cundinamarca, será Medicina Legal la entidad encargada de confirmar la identidad del cadáver, lo que podría registrarse en las próximas horas.