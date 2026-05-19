Colombia

Iván Cepeda denunció nuevas presiones de las disidencias de las Farc en Guaviare, a 12 días de las elecciones

El candidato aseguró que la información recibida por su equipo y por él mismo apunta a maniobras de presión sobre la población civil, en particular sobre líderes sociales y campesinos, quienes habrían sido amenazados mediante videos y mensajes con multas y expulsiones

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Iván Cepeda se desmarcó de cualquier intento de las disidencias de las Farc de presionar a los votantes en los territorios - crédito Nathalia Angarita/REUTERS
Iván Cepeda se desmarcó de cualquier intento de las disidencias de las Farc de presionar a los votantes en los territorios - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

El candidato presidencial Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico, denunció el martes 19 de mayo desde Popayán (Cauca) que presuntos grupos armados están intentando coaccionar al electorado en el departamento de Guaviare, a 12 días de que se lleve a cabo la primera vuelta presidencial. Una jornada que será determinante para ir conociendo al sucesor de Gustavo Petro, a partir del 7 de agosto de 2026.

El senador oficialista, que no aceptó preguntas de la prensa en ese sentido, anunció que radicará ante la Fiscalía General de la Nación documentos, audios e imágenes que respaldan su acusación. Y pidió una investigación rápida y eficaz sobre estos hechos, al reiterar que su campaña rechaza cualquier forma de apoyo armado o presión sobre los votantes, que han venido siendo víctimas de presiones.

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Iván Cepeda denunció presuntas presiones de grupos ilegales a ciudadanos
Desde Popayán, el senador Iván Cepeda denunció presuntas presiones de grupos ilegales a ciudadanos para las elecciones del 31 de mayo - crédito @IvanCepedaCast/X

En sus declaraciones, aseguró que tanto él como su equipo han recibido materiales que apuntan a acciones concretas de intimidación a la población civil, en particular en Guaviare, donde, según dijo, “un grupo armado, al parecer, una de las disidencias, estaría realizando acciones para presionar y coaccionar al electorado”. Aunque acto seguido indicó que no iba a revelar más detalles de la denuncia.

“No voy a hacer públicos los detalles de esa denuncia, lo conocerán las autoridades. El hecho es que señalo claramente que voy a entregar, tanto audios como imágenes, que van a ser muy claras en cuanto a la denuncia que hago”, dijo el aspirante, que buscaría anticiparse a cualquier relación que se haga con su campaña, que es la que puntea en las diferentes mediciones previas a la jornada.

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Primeros planos de manos sosteniendo bolígrafos y tarjetas de identificación durante un evento de registro. Se ven pilas de tarjetas borrosas en una mesa.
Disidencias de las Farc estarían llevando jornadas de carnetización en Guaviare para coaccionar a los habitantes, de cara a la primera vuelta - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Es oportuno destacar que la denuncia incluye la circulación reciente de videos y grabaciones atribuidas a facciones de las disidencias de las Farc, específicamente, al bloque bajo el mando de alias Calarcá, en donde se amenaza a líderes sociales y campesinos con multas y expulsiones. Estas amenazas condicionan la permanencia en ciertas zonas a la supuesta adhesión electoral a la candidatura.

Frente a las grabaciones y la instrumentalización política de estos materiales en medios de comunicación y redes sociales, Cepeda remarcó que su campaña se “desmarca categóricamente de cualquier coacción, asegurando que rechaza el apoyo armado” y que su propuesta política “se basa en el voto libre”. Y denunció que la difusión de los contenidos podría estar relacionada con intentos de montajes.

Iván Cepeda sigue desmarcándose de presuntos vínculos con las disidencias

Recientemente, el congresista fue protagonista de un aparente montaje con un audio falso. En la grabación, un supuesto disidente de las Farc, alias Rogelio Benavides, expresó apoyo a su campaña y amenazaba a comunidades campesinas para que votaran por él, alegando consecuencias como el pago de cuotas y la pérdida de tierras si no obedecían a las instrucciones dadas.

Pintura en acuarela de Iván Cepeda hablando en un micrófono, con parte del rostro de un hombre con un teléfono cerca de la boca, en segundo plano.
Iván Cepeda pidió adelantar investigaciones frente a los audios en los que se pretendería vincularlo a prácticas de las disidencias de las Farc - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Frente a este caso, tanto el Ministerio de Defensa como la Policía Nacional desmintieron la autenticidad del audio, y aseguraron que correspondía a un recluso de la cárcel Picaleña de Ibagué, que se hacía pasar por guerrillero para extorsionar, sin vínculos reales con grupos armados, afirmaciones que fueron utilizadas por el congresista para pedir a los medios de comunicación rectificación ante cualquier nexo.

En efecto, Cepeda rechazó cualquier relación con prácticas de presión o intimidación a los electores, y señaló el hecho como parte de una “guerra sucia” y una campaña de desinformación destinada a perjudicar su imagen durante el proceso electoral. En ese orden de ideas, el candidato pidió al ente acusador investigar y sancionar a los responsables de este montaje, que generó fuertes reacciones.

“Lo digo con toda claridad, hay una campaña sucia para enlodar mi prestigio y el prestigio de nuestra acción política con falsas acusaciones y con montajes. Es claramente una estrategia sucia que busca a todas luces generar un patrón y una matriz de opinión", expresó el candidato, que había contado cómo estructuras armadas estarían presionando a la población en departamentos del sur del país.

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