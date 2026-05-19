Colombia

El Centro Democrático repudió presuntos actos de vandalismo cerca de la casa de Álvaro Uribe: “Puro matoneo político”

El expresidente aseguró que los hechos incentivan la violencia y el movimiento político lo catalogó como un acto cobarde

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El congresista electo Hernán Muriel aseguró que la movilización cerca de la vivienda de Uribe Vélez incluye la realización de un mural y actos culturales por los falsos positivos - crédito @Hernan_MurielP/X

El expresidente Álvaro Uribe Vélez denunció presuntos actos hostiles que se habrían registrado cerca a su residencia el 19 de mayo de 2026, en el corregimiento de Llanogrande, ubicado en Rionegro (Antioquia). De acuerdo con información que compartió en su cuenta de X, estos hechos fueron promovidos por el congresista electo del Pacto Histórico Hernán Muriel, al cual señaló de haber logrado un escaño en el Legislativo de manera supuestamente irregular.

Suspendí la agenda de Medellín y voy de regreso a la casa porque un grupo numeroso se ha agolpado cerca de la puerta. Están dirigidos por un parlamentario electo de apellido Muriel, elegido también por votos impuestos por el terrorismo”, aseveró el exmandatario en la red social.

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El partido Centro Democrático colombiano respalda abiertamente a Álvaro Uribe Vélez, que se enfrenta a un proceso judicial por presuntos delitos de fraude procesal y soborno - crédito Jesús Aviles/Infobae
El partido Centro Democrático se solidarizó con el expresidente Álvaro Uribe Vélez y su familia por movilización cerca de su casa, la cual catalogó como un acto de violencia política - crédito Jesús Aviles/Infobae

De igual manera, aseguró que la “actitud hostil” de quienes se aglomeraron cerca de su vivienda constituye un acto que incita a la violencia, el cual, desde su perspectiva, caracterizaría al candidato presidencial y senador del Pacto Histórico Iván Cepeda Castro, uno de los contendientes principales de Paloma Valencia, aspirante que cuenta con el respaldo de Uribe Vélez.

Esta actitud hostil contra la residencia de mi familia es provocación de la violencia, muy propia de Cepeda que es un apache solapado escondido en el eslogan de la paz”, detalló.

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El expresidente Álvaro Uribe Vélez denunció actos vandálicos en la residencia de su familia - crédito @AlvaroUribeVel
El expresidente Álvaro Uribe Vélez denunció actos vandálicos en la residencia de su familia - crédito @AlvaroUribeVel

El partido político Centro Democrático, fundado por el ex jefe de Estado, se pronunció al respecto a través de una publicación en X. En ella, calificó la situación como un hecho vandálico repudiable. Aseguró que las personas que llegaron hasta inmediaciones de la vivienda del expresidente profirieron insultos y amenazas.

Lo que hicieron los grupos petristas y de Iván Cepeda frente a la casa del expresidente fue un acto cobarde de vandalismo y puro matoneo político. Así actúan los intolerantes: como no tienen argumentos, van a insultar y a amenazar porque no soportan y les duele que Álvaro Uribe haya sido un muro de contención contra la izquierda dañina que representan”, señaló la colectividad.

El movimiento político instó a la ciudadanía a detener la violencia en Colombia y a impedir que este tipo de aglomeraciones –que catalogó como “hordas llenas de odio”– sigan generándose. "Todo nuestro respaldo al expresidente Uribe. Lo que es con Uribe es conmigo“, añadió.

El partido Centro Democrático repudió los actos vandálicos que se presentaron al frente de la residencia familiar del expresidente Álvaro Uribe - crédito @CeDemocratico/X
El partido Centro Democrático repudió los actos vandálicos que se presentaron al frente de la residencia familiar del expresidente Álvaro Uribe - crédito @CeDemocratico/X

En un comunicado que emitió el partido, recordó que lleva varios meses adviertiendo sobre un incremento de la violencia política, así como de la estigmatización y de “ataques sistemáticos promovidos desde sectores del petrismo”.

En ese sentido, aclaró que lo ocurrido no puede ser objeto de normalización, mucho menos cuando se acercan las elecciones presidenciales (31 de mayo de 2026). “Resulta gravísimo que en Colombia se siga promoviendo un ambiente de odio, persecución e intimidación contra quienes piensan diferente”, señaló.

Al igual que el partido político, el exconcejal Daniel Briceño, que llegará al Congreso de la República, condenó los hechos y afirmó que fueron actos violentos provenientes del Pacto Histórico.

Solidaridad con el presidente Uribe y con su familia. El Pacto Histórico no tiene pudor, su politiquería es la infamia y la violencia”, precisó.

El congresista electo Daniel F. Briceño criticó actos de vandalismo en la casa del expresidente Álvaro Uribe - crédito @Danielbricen/X
El congresista electo Daniel F. Briceño criticó actos de vandalismo en la casa del expresidente Álvaro Uribe - crédito @Danielbricen/X

Legislador electo Hernán Muriel dio su versión de los hechos

Por otro lado, el congresista electo Hernán Muriel explicó que las personas que llegaron hasta el lugar se ubicaron a 300 metros de la residencia del exmandatario. Allí, organizaciones sociales, medios de comunicación alternativos, defensores de derechos humanos y grupos de víctimas iniciaron una “movilización social” y de “pedagodía de la memoria” por 7.837 ejecuciones extrajudiciales –mal llamadas falsos positivos– que ocurrieron entre 1990 y 2016.

Según el legislador electo, la Policía Nacional llegó hasta el sitio en el que se congregaron para “impedir” que se realizara la movilización que, según aclaró, no constituye un hecho violento. Explicó que se trató de una propuesta para hacer un homenaje a las víctimas, teniendo en cuenta que durante la administración de Uribe Vélez se registraron varios casos de falsos positivos.

Tenemos diferentes homenajes, no solamente va a ser el mural, sino que cada uno hoy está vistiendo estas camisetas que tienen cada una un rostro de personas que han sido víctimas de falsos positivos y que siempre nos dicen: ‘Venga, ¿y los nombres y los rostros?’”, indicó Muriel.

En otra publicación, mostró a los manifestantes bailando y pintando el respectivo mural, con el fin de evidenciar que se trató de una movilización pacífica orientada a generar y preservar la memoria de lo ocurrido.

El congresista electo Hernán Muriel reveló que, cerca de la vivienda de Álvaro Uribe, se estaban llevando a cabo actos culturales a manera de protesta y memoria - crédito @Hernan_MurielP/X
El congresista electo Hernán Muriel reveló que, cerca de la vivienda de Álvaro Uribe, se estaban llevando a cabo actos culturales a manera de protesta y memoria - crédito @Hernan_MurielP/X

“Esto es lo que quiere reprimir Uribe en este momento al frente de su casa ¿En serio quieren reprimir a estas señoras que están enalteciendo la memoria de las víctimas y de las madres buscadoras? 7837 almas que no dejarán dormir al de la “seguridad democrática”. ¡Nunca más!”, señaló.

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