Colombia

Parque Nacional Los Nevados suspendió el ingreso ecoturístico en la mayor parte de su territorio para proteger el páramo

La administración del área protegida dispuso el cierre de accesos excepto por el sector Brisas, permitiendo recorridos hasta el Valle de las Tumbas entre el 19 y el 22 de mayo, como medida para fortalecer la conservación

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Diez senderos, incluidos Conejeras y Laguna Verde, estarán cerrados temporalmente - crédito Parques Nacionales Naturales de Colombia
Durante el cierre del Parque Los Nevados, solo el acceso por el sector Brisas y hasta el Valle de las Tumbas permanece habilitado - crédito Parques Nacionales Naturales de Colombia

El Parque Nacional Natural Los Nevados anunció la suspensión temporal del ingreso para actividades ecoturísticas en la mayor parte de su territorio, una medida que estará vigente entre el martes 19 y el viernes 22 de mayo.

Durante esos cuatro días, únicamente estará habilitado el acceso por el sector Brisas (norte del Nevado del Ruiz), permitiendo recorridos hasta el Valle de las Tumbas. La decisión, según explicó Parques Nacionales Naturales de Colombia, responde a la necesidad de fortalecer los procesos de conservación en el área protegida y garantizar la preservación de ecosistemas estratégicos.

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Restricciones y condiciones de acceso durante el cierre

El cierre temporal implica que los visitantes no podrán ingresar por otros sectores del parque. Solo por Brisas será posible realizar actividades, pero con el límite del Valle de las Tumbas. Una vez concluido este periodo, el ingreso se restablecerá de acuerdo con las condiciones y recomendaciones de Parques Nacionales, que invita a los visitantes a consultar los canales oficiales antes de programar cualquier viaje.

El cierre temporal de los senderos finalizará el 27 de septiembre - crédito Parques Nacionales Naturales de Colombia
La medida de cierre busca fortalecer la conservación y preservar los ecosistemas estratégicos del Parque Nacional Natural Los Nevados - crédito Parques Nacionales Naturales de Colombia

Es importante recordar que el parque cuenta con pico y placa ambiental en el sector Brisas Kumanday, vía Manizales – Murillo. Esta restricción aplica a vehículos particulares durante fines de semana y festivos, regulando el acceso con base en el último dígito de la placa:

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  • 23 y 24 de mayo: ingresan impares (1, 3, 5, 7, 9)
  • 30 y 31 de mayo: ingresan pares (0, 2, 4, 6, 8)
  • 6, 7 y 8 de junio: ingresan 5, 6, 7
  • 13, 14 y 15 de junio: ingresan 8, 9, 0
  • 20 y 21 de junio: ingresan impares (1, 3, 5, 7, 9)
  • 27, 28 y 29 de junio: ingresan 1, 2, 3

Si el número de placa no está autorizado para la fecha correspondiente, no podrá circular desde La Esperanza por la vía Manizales – Murillo, ni ingresar al parque. Esta medida busca reducir la congestión vehicular y mitigar el impacto ambiental sobre el ecosistema de páramo.

Excepciones y rutas autorizadas

El pico y placa ambiental no se aplica a vehículos de ambulancia, transporte de alimentos no pesado, vehículos oficiales de entidades gubernamentales y jeeps turísticos que operan entre Murillo, Manizales y los accesos al parque. En los días entre semana, no rige restricción de pico y placa ambiental.

El ingreso al Parque Los Nevados está regulado por pico y placa ambiental en el sector Brisas Kumanday, vía Manizales – Murillo - crédito Parque Nacional de los Nevados
El ingreso al Parque Los Nevados está regulado por pico y placa ambiental en el sector Brisas Kumanday, vía Manizales – Murillo - crédito Parque Nacional de los Nevados

Recomendaciones esenciales para los visitantes

Antes de su visita:

  • Infórmese sobre la ruta, consulte canales oficiales y comunique su itinerario a familiares y funcionarios de Parques Nacionales.
  • Aclimátese a la altura. No se recomienda el ingreso de menores de 5 años, adultos mayores de 65, mujeres embarazadas o personas con afecciones cardíacas/respiratorias.
  • Consuma una dieta rica en carbohidratos y líquidos.
  • Lleve botiquín, mapa, GPS, linterna y suficientes baterías.
  • Empaque ropa adecuada para bajas temperaturas, impermeable, equipos para alta montaña y suficiente hidratación.
  • Porte la basura de regreso y use estufas portátiles de gas para cocinar.
  • Acuda preferiblemente acompañado por un guía profesional avalado por el parque.

Durante la visita:

  • Regístrese en los puntos de control y asista a la charla de inducción.
  • No camine en horas de la noche ni se separe del grupo o guía.
  • Use bloqueador solar y gafas UV, repita la aplicación cada dos horas.
  • Si experimenta síntomas de mal de altura (dolor de cabeza, mareo, náuseas, dificultad para respirar), descienda inmediatamente.
  • Acate la señalización y las recomendaciones de los funcionarios y guías.
  • Está prohibido pescar, hacer fogatas, extraer fauna o flora, arrojar basura, portar armas, consumir alcohol o sustancias psicoactivas.
  • No ingrese mascotas ni realice cabalgatas dentro del parque.
Los gobernadores de estos departamentos y directores regionales alertaron al presidente Gustavo Petro sobre riesgos para la ley y la corte - crédito Gobernación del Tolima
Parques Nacionales recomienda a los visitantes informarse, aclimatarse y portar equipos adecuados antes de ingresar al parque - crédito Gobernación del Tolima

Qué se puede conocer desde el sector Brisas

La vía Manizales – Murillo lleva al sector norte del parque, donde es posible observar el Volcán Nevado del Ruiz y, desde el Centro de Inducción de Brisas, recorrer hasta Arenales y el Valle de las Tumbas. Esta ruta brinda acceso a paisajes de superpáramo y valles lunares, con vistas únicas de la alta montaña colombiana.

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