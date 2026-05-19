Colombia

Puente peatonal le cayó encima a dos motociclistas en Girón, Santander: camión habría chocado contra la estructura segundos antes

Según el informe preliminar, uno de los conductores falleció en el lugar, mientras que otras tres personas sufrieron heridas graves y fueron trasladadas a centros asistenciales de Bucaramanga, capital de Santander

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El desplome fue consecuencia del choque de un vehículo de carga que habría excedido la altura permitida, lo que causó una víctima mortal y un herido crítico mientras continúa la investigación del siniestro - crédito @MelyMunera/X

Se mantiene el cierre total en una de las principales vías del departamento de Santander después de que se presentara el colapso total de un puente peatonal en el municipio Girón durante la madrugada del 19 de mayo.

La estructura, ubicada en el sector Caneyes, se desplomó tras el impacto de una tractomula que, preliminarmente, habría superado la altura máxima permitida, lo que causó la muerte de un motociclista y lesiones de extrema gravedad a otro, según confirmó la Secretaría de Tránsito del municipio.

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El accidente ocurrió en el barrio Rincón de Girón, justo en las inmediaciones de la empresa Transejes. Según el reporte oficial, la tractomula colisionó contra el puente peatonal y provocó su caída. En ese momento, dos motociclistas se encontraban cruzando la estructura y quedaron atrapados bajo los escombros, lo que agravó la emergencia.

Las autoridades locales respondieron de inmediato para atender a las víctimas y comenzaron la investigación sobre las causas exactas del siniestro, según señaló el director operativo de movilidad y control vial de Girón, José Manuel Reinoso.

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“Impacta por superar la medida. Tenemos la novedad de un motociclista fallecido y otro gravemente herido. El hecho ocurrió a la una de la madrugada. Estamos realizando los actos urgentes para el levantamiento y generando el desplazamiento necesario con el fin de habilitar la vía en ambos sentidos”, señaló el funcionario en dialogo con El Tiempo.

El incidente provocó el cierre total de la vía entre Girón y Floridablanca, lo que dejó a la carga pesada represada y sin rutas alternativas para el tránsito de vehículos de gran tamaño. Las autoridades movilizaron maquinaria pesada al lugar con el fin de remover los restos del puente y restablecer la circulación.

Actualmente, el tránsito permanece bloqueado en ambos sentidos, mientras los equipos de emergencia trabajan para despejar la zona y asegurar la movilidad. Al mismo tiempo, las autoridades municipales mantienen la prioridad en la atención a las víctimas y en la investigación de los hechos para determinar si hubo fallas en las condiciones de la vía o en las dimensiones de los vehículos involucrados.

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