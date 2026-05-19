Colombia

Por orden de Petro, los militares responsables de filtrar falsos audios contra la campaña de Iván Cepeda deberán salir de las instituciones

Los funcionarios implicados en la elaboración y traslado del audio dejarán sus cargos, orden que refuerza el anuncio del Ministerio de Defensa acerca de las diligencias disciplinarias y penales para ubicar responsabilidades al interior de las Fuerzas Militares

Guardar
Google icon
Acuarela: Gustavo Petro con gafas, camisa celeste y saco, señalando a dos militares de espaldas, que se dirigen a una prisión, mientras Iván Cepeda sonríe.
Petro ordena salida de militares tras escándalo de audios sobre Iván Cepeda y las disidencias de las Farc - crédito Visuales IA

El presidente Gustavo Petro ordenó la salida inmediata de los militares implicados en la distribución de audios falsos contra la campaña presidencial de Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, luego de comprobarse que la grabación, atribuida inicialmente a un supuesto integrante de las disidencias, fue elaborada y difundida en forma fraudulenta por un preso desde la cárcel Picaleña de Ibagué.

La instrucción presidencial se emitió pocas horas después de que el Ministerio de Defensa abriera una investigación sobre los hechos. Además, dicha cartera confirmó que el audio no procedía de grupos armados ilegales, sino de Jefferson Antonio Ordóñez Rivera, capturado el 20 de mayo de 2022 por fabricación y tráfico de armas y extorsión, y recluido desde entonces.

PUBLICIDAD

Según la Policía Nacional, las dinámicas de extorsión carcelaria vinculadas al caso se extendieron durante los tres meses previos a la filtración.

El presidente Gustavo Petro sobre militares implicados en audios falsos en contra de Iván Cepeda - crédito @petrogustavo/X
El presidente Gustavo Petro sobre militares implicados en audios falsos en contra de Iván Cepeda - crédito @petrogustavo/X

El presidente publicó en su cuenta de X: “Todo oficial de la fuerza pública que participe en política debe salir de inmediato de la fuerza”, estableciendo una directriz clara sobre el futuro de los implicados.

PUBLICIDAD

Los funcionarios implicados en la elaboración y traslado del audio dejarán sus cargos, orden que refuerza el anuncio del Ministerio de Defensa acerca de las diligencias disciplinarias y penales para ubicar responsabilidades al interior de las Fuerzas Militares.

El comunicado oficial, tras una reunión con la Dirección Nacional de Inteligencia, detalló que el audio fue producido en la infraestructura penitenciaria y que su contenido no corresponde a la voz de ningún integrante de las disidencias, como se sostuvo inicialmente en los informes de inteligencia.

El audio fue gestado en prisión y distribuido por inteligencia militar

Comunicado de Ministerio de defensa - crédito Mindefensa
Comunicado de Ministerio de defensa - crédito Mindefensa

El Ministerio de Defensa, según el reporte de Noticias Uno, detalla que el audio difundido, asignado falsamente a alias Rogelio Benavides de un grupo posguerrilla, fue en realidad obra de alias Sergio David, identificado como Jefferson Ordóñez, un recluso en el patio diez de Picaleña.

El documento oficial sostiene: “El hombre no hace parte de ningún grupo armado organizado ilegal y se anuncian verificaciones para establecer el origen de la información que distribuyó la inteligencia militar,” precisó el Ministerio al medio.

El general William Rincón, director de la Policía Nacional, explicó: “Dichos audios corresponden a dinámicas de extorsión carcelaria, los cuales vendrían siendo dinamizados desde hace más o menos tres meses”. Esta constancia temporal refuerza la hipótesis de que el material no tenía relación directa con acciones políticas externas, sino que respondía a prácticas carcelarias ilícitas.

Pintura en acuarela de Iván Cepeda hablando en un micrófono, con parte del rostro de un hombre con un teléfono cerca de la boca, en segundo plano.
Ilustración en acuarela que muestra a Iván Cepeda hablando en un micrófono, con una representación parcial de un hombre usando un teléfono en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación interna, puesta en marcha por el Ministerio de Defensa tras la revelación periodística, busca esclarecer cómo y por qué los organismos de inteligencia militar distribuyeron un contenido fraudulento en medios de comunicación y en el entorno de candidatos presidenciales. Las autoridades establecieron que el audio fue grabado en prisión y no cuenta con respaldo de ninguna estructura armada ilegal.

El proceso de verificación y las sanciones ordenadas ilustran la voluntad gubernamental de reforzar la neutralidad de las fuerzas públicas ante los procesos electorales. Las indagaciones para determinar la cadena de responsabilidades continúan bajo estricta supervisión del Ministerio y de los organismos de inteligencia nacional.

La actuación institucional frente a este caso evidencia un compromiso por asegurar la transparencia y la imparcialidad de la fuerza pública en el ámbito electoral, así como la disposición a investigar y sancionar cualquier conducta que vulnere estos principios. Las medidas adoptadas buscan fortalecer la confianza ciudadana en los organismos de seguridad y prevenir futuras injerencias en procesos democráticos.

Temas Relacionados

Gustavo PetroSalida de MilitaresAudios contra Iván CepedaInvestigaciónColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La Uiaf respondió a investigación sobre la magistrada Cristina Lombana por presunto aumento patrimonial: “No existen procesos con intencionalidad política”

La entidad recalcó el carácter reservado de sus análisis y negó uso político de la información divulgada

La Uiaf respondió a investigación sobre la magistrada Cristina Lombana por presunto aumento patrimonial: “No existen procesos con intencionalidad política”

Un juzgado solicitó circular roja de Interpol para tres implicados en la desaparición de Yulixa Toloza en Bogotá

El caso revela la coordinación internacional para identificar la ubicación de los sospechosos, mientras los procedimientos judiciales se centran en la búsqueda fuera del país

Un juzgado solicitó circular roja de Interpol para tres implicados en la desaparición de Yulixa Toloza en Bogotá

Deportes Tolima vs. Coquimbo Unido - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 5 en el grupo B de la Copa Libertadores 2026

El cuadro Pijao lidera su grupo en el torneo continental y, de lograr una victoria, podría asegurar gran parte de su clasificación a los octavos de final del principal campeonato de clubes de América

Deportes Tolima vs. Coquimbo Unido - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 5 en el grupo B de la Copa Libertadores 2026

El Gobierno de Japón abrió convocatoria para becas integrales dirigidas a colombianos

La iniciativa contempla apoyo económico total, desde matrícula hasta manutención y pasajes internacionales, y está destinada a quienes deseen acceder a universidades, institutos técnicos, maestrías o doctorados en 2027

El Gobierno de Japón abrió convocatoria para becas integrales dirigidas a colombianos

La historia de ‘La candela viva’, el álbum de Totó la Momposina que la llevó a la fama mundial e incluyó la versión de ‘El Pescador’ grabada en Real World Studios

El álbum fue reeditado por el mismo estudio discográfico bajo el título Tambolero, y algunas grabaciones de esa sesión se encuentran disponibles en la plataforma de videos YouTube

La historia de ‘La candela viva’, el álbum de Totó la Momposina que la llevó a la fama mundial e incluyó la versión de ‘El Pescador’ grabada en Real World Studios
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Tres muertos dejó atentado en Santander de Quilichao, Cauca: Es la masacre número 55 del 2026

Tres muertos dejó atentado en Santander de Quilichao, Cauca: Es la masacre número 55 del 2026

ELN amenazó a mineros en el Bajo Cauca antioqueño por supuestos nexos con el Clan del Golfo: “Objetivo militar”

Ataque con explosivos contra patrulla de la Policía en El Bordo, Cauca, deja dos heridos: esto fue lo que pasó

Un sargento y un soldado fueron asesinados durante un combate con el Clan del Golfo en Chocó

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

ENTRETENIMIENTO

Lina Tejeiro reaparece y presume su embarazo durante su viaje por Europa: recibió elogios por su nuevo aspecto como futura madre

Lina Tejeiro reaparece y presume su embarazo durante su viaje por Europa: recibió elogios por su nuevo aspecto como futura madre

Este fue el Grammy a la Excelencia Musical que recibió Totó la Momposina en 2013 por su trayectoria en el folclor colombiano

Murió Totó la Momposina: estas son algunas de las reacciones de figuras reconocidas de la farándula y la política nacional

La historia de ‘La candela viva’, el álbum de Totó la Momposina que la llevó a la fama mundial e incluyó la versión de ‘El Pescador’ grabada en Real World Studios

Este fue el discurso de Totó la Momposina al recibir el título ‘honoris causa’ por su trayectoria promoviendo el folclor colombiano

Deportes

Deportes Tolima vs. Coquimbo Unido - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 5 en el grupo B de la Copa Libertadores 2026

Deportes Tolima vs. Coquimbo Unido - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 5 en el grupo B de la Copa Libertadores 2026

América de Cali vs. Tigre EN VIVO Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

São Paulo vs. Millonarios - EN VIVO: siga aquí el partido en el estadio Morumbí de los Embajadores en la fecha 5 de la Copa Sudamericana

Jhon Jader Durán se quedaría por fuera de los planes de Néstor Lorenzo en la selección Colombia

Etapa 10 del Giro de Italia: Filippo Ganna se lleva la contrarreloj, Afonso Eulálio sigue como líder y Egan Bernal fue el mejor colombiano