El caricaturista Matador intensificó sus críticas contra Abelardo de la Espriella: “Exhibe sus genitales ante las hembras buscando el voto femenino”

Polémica política: Abelardo de la Espriella y Juan Daniel Oviedo debaten sobre sexualidad y política - crédito @JDOviedoAr/X

La contienda presidencial en Colombia suma voces críticas y miradas satíricas en medio de la intensa competencia entre aspirantes. El reconocido caricaturista Matador compartió en X un mensaje cargado de ironía, donde analizó la actual disputa por el liderazgo dentro de la derecha política y el impacto de las figuras más visibles en la campaña.

En su publicación, Matador describió a Abelardo de la Espriella como un contendiente que busca desplazar al expresidente Álvaro Uribe Vélez del lugar de referente indiscutido en ese sector.

PUBLICIDAD

“Abelardo de la Espriella quiere arrebatarle a Álvaro Uribe el liderato político de su manada”, escribió el caricaturista, utilizando un tono provocador para ilustrar la pugna interna.

Según su visión, el exmandatario representa “un tigre viejo, con problemas de próstata y con la justicia”, mientras que De la Espriella emerge como una figura que se presenta como “tigre joven”, con estrategias mediáticas orientadas a captar diferentes segmentos del electorado.

PUBLICIDAD

Matador criticó la batalla política entre Abelardo de la Espriella y Álvaro Uribe en Colombia - crédito @Matador000/X

Matador sostuvo que De la Espriella “exhibe sus genitales ante las hembras buscando el voto femenino, y presume silicona en la cola buscando el voto masculino divergente”. De este modo, el caricaturista señaló el carácter performático de la campaña de De la Espriella, sugiriendo un acercamiento basado en la ostentación y la construcción de una imagen llamativa, tanto para simpatizantes como para críticos.

En el mismo mensaje, el caricaturista hizo referencia a la situación de Paloma Valencia, otra de las aspirantes presidenciales, al señalar que “Paloma pierde peso electoral y se desinfla en las encuestas”. El comentario alude a la disminución de respaldo para la senadora, en contraste con la atención mediática y política que concentra Abelardo de la Espriella.

PUBLICIDAD

Matador concluyó su análisis satírico invitando a los usuarios a presenciar lo que denominó “la pelea del siglo”, caracterizándola como una “lucha a muerte” dentro de la que, según su perspectiva, “no hay picotazo, puñalada, balazo, batazo ni zarpazo perdido”. El mensaje cerró con la frase irónica: “Que gane el peor”.

Caricaturista Matador lanzó nuevamente pullas contra Abelardo de la Espriella - crédito Luisa Gonzalez/Reuters - @matador000/X

Abelardo de la Espriella desató polémica tras mostrar foto con ‘doble sentido’ en un programa digital

La reciente participación de Abelardo de la Espriella, abogado y aspirante presidencial, en el programa digital Piso 8, conducido por Jota Flórez y el humorista Jhovanoty, generó debate debido a un episodio en el que el candidato expuso aspectos personales con intención de captar simpatía en el electorado femenino.

PUBLICIDAD

Durante la transmisión, De la Espriella mostró una fotografía propia con doble sentido, buscando resaltar atributos físicos y provocar reacciones en la audiencia.

En ese espacio, el candidato solicitó un móvil y exhibió una imagen personal ante los presentes. “Con esa foto me gané unos votos bien bacanos del electorado femenino”, expresó, mientras se dirigía a la periodista Laura Rodríguez para que comentara lo que observaba.

PUBLICIDAD

Al notar la respuesta de la reportera, De la Espriella insistió: “No, sudadera no”, orientando la atención hacia detalles específicos de la imagen. El intercambio se vio interrumpido por comentarios de los presentadores, entre ellos Jhovanoty, quien preguntó: “¿Qué es lo que quiere que le vean en esa foto?”

En tono humorístico, el candidato admitió: “Lo de los implantes se cayó, hermano”, mientras los conductores mantenían un ambiente distendido. De la Espriella continuó insistiendo a la periodista: “No seas tímida”, alentando a que señalara elementos que, a su juicio, podrían resultar llamativos para la audiencia.

PUBLICIDAD

Caricaturista Matador ironizó sobre la masculinidad de Abelardo de la Espriella - crédito @Matador000/X

El episodio fue registrado y comentado en redes sociales, donde usuarios y figuras públicas debatieron sobre los límites entre lo personal y lo político, así como sobre la imagen masculina en la campaña. El propio De la Espriella remarcó: “El hombre serio no tiene que tener culo”, frase que generó reacciones tanto en el set como en plataformas digitales.

La actitud del candidato y el foco en sus atributos provocaron respuestas críticas, especialmente del caricaturista Matador, quien analizó el episodio en clave de sátira política.

PUBLICIDAD

“He visto, en varias oportunidades, que Abelardo hace gala de lo conquistador que es con las mujeres: en la universidad, en lo profesional y en lo social”, apuntó Matador. Para el caricaturista, este tipo de conductas derivan de una necesidad de proyectar poder y masculinidad, aunque, en su opinión, esconden inseguridades.

“Él quiere vendernos la idea de que es un macho alfa, pero en el fondo todos sabemos que es una tigresa empoderada”, dijo Matador, concluyendo con ironía: “Dime de qué hablas y te diré de qué careces, amiga felina”.

PUBLICIDAD