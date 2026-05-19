Colombia

Karol G había rendido homenaje a Totó la Momposina en su más reciente presentación en Coachella 2026 con el tema ‘El Pescador’

La cantante colombiana utilizó un fragmento de una de las canciones más populares de la cantautora, generando una ovación entre los asistentes al espectáculo en Indio, California

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La colombiana utilizó un fragmento de la canción 'El Pescador' para abrir una de sus presentaciones - crédito @sebasnews/TikTok

Totó la Momposina, figura emblemática de la música folclórica en el país, murió en México a los 85 años por causas naturales. Su hijo, Marco Vinicio Oyaga, indicó que la cantautora sufrió un infarto al miocardio vinculado a su estado de salud.

La artista había decidido retirarse de los escenarios en 2022, después de una extensa trayectoria en la que obtuvo reconocimientos tanto en Colombia como en el extranjero. En los últimos meses, residía alejada de la vida pública y de los medios.

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Oyaga destacó: “Murió tranquila, pero se conserva lo mejor que es su legado, su voz, todo su trabajo con la música colombiana del Caribe y del Pacífico”. La partida de Totó deja una huella profunda en la cultura nacional, ya que, como afirmó su hijo, “ella cuando estaba en escenario no era ella la artista sino Colombia presente”.

Coachella 2026
Karol G vestía su atuendo 'hot tropic' con boleros en las mangas con la bandera de Colombia - crédito @ExtraTV/TikTok

Karol G y el homenaje a la artista fallecida

La colombiana Karol G se presentó en Indio, California, durante el Festival Coachella 2026, donde interpretó varios de sus temas musicales, entre ellos Oki Doki, Tropicoqueta y Papasito. La celebración en el escenario fue especial, ya que por primera vez una colombiana y una latina encabezaron el festival. Un momento destacado se produjo cuando el público ovacionó la energía de uno de los temas.

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Karol G abrió su interpretación de Bichota con un intro de El Pescador, una de las canciones más representativas del folclor y la cumbia colombiana.

Karol G en tres looks de concierto: bikini dorado y falda, conjunto azul bordado con corset, y top blanco con flor roja y colores colombianos, en el escenario
La cantante Karol G irradia energía y estilo con tres de sus deslumbrantes atuendos de concierto, mostrando su versatilidad artística y el impacto visual de sus presentaciones.

La artista llevaba puesto en ese instante un sombrero vueltiao’ y un atuendo que asemejaba a los vestidos utilizados por quienes realizan la danza: la pollera, una falda muy amplia y larga decorada con encajes, cintas y boleros con los colores de la bandera colombiana. Se complementó con una blusa de hombros descubiertos, mangas abullonadas, un tocado de flores en la cabeza, que en esta ocasión se cambió por el sombrero.

Lo que se conoce de la vida de la artista

La vida de Totó la Momposina estuvo marcada por la búsqueda de refugio y oportunidades lejos de la violencia política en Colombia. Durante la época en Colombia conocida como La Violencia, su familia, identificada con el partido Liberal, debió desplazarse varias veces para protegerse.

En palabras de Totó, aquellos años estuvieron llenos de miedo e incertidumbre, ya que, siendo apenas una niña, fue testigo de escenas de muerte en las calles y se vio obligada a esconderse junto a sus hermanos para evitar peligros.

La música se convirtió en un vínculo esencial con sus raíces caribeñas, gracias a la influencia de su madre, quien procuró que los hijos mantuvieran el contacto con la cultura de su tierra a través de los instrumentos musicales.

Totó la Momposina - crédito @TotoMomposina/X
Totó la Momposina en sus primeros años de carrera y una promesa en la música - crédito @TotoMomposina/X

Después de instalarse en Bogotá, Totó combinó la formación académica en el conservatorio de la Universidad Nacional con el aprendizaje directo de las tradiciones orales. Junto a Gloria Triana, recorrió pueblos del Magdalena en busca de cantadoras y tamboreros para conocer no solo los ritmos y canciones, sino también las formas de vida y creencias asociadas al río.

En la década de 1970, la carrera internacional de Totó tomó impulso con presentaciones en países como Estados Unidos, Francia, Alemania, Polonia y la Unión Soviética. Un momento destacado fue su participación en la delegación que acompañó a Gabriel García Márquez durante la entrega del Nobel de Literatura en 1982, en la que el escritor expresó su deseo de celebrar el galardón con cumbias y vallenatos.

La artista llevó la música y la cultura de la costa caribeña de Colombia a escenarios de todo el mundo. Según sus hijos, su legado permanecerá entre quienes la admiraron y acompañaron.

Totó se despidió de los escenarios en 2022, durante el Festival Cordillera, debido a una afasia que afectaba su capacidad de hablar, según informó la Radio Nacional de Colombia en ese momento.

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