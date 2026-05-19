Colombia

Difunden imágenes del rostro y la captura de dos presuntos responsables de la desaparición de Yulixa Toloza en Bogotá

De acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, estos hombres habrían intentado retirar el vehículo en el que presuntamente fue transportada la mujer de 52 años la última vez que se tuvo rastro de ella

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Esta cobertura en video registra el arresto de dos presuntos implicados en el caso Yulixa Toloza - crédito Canal Tro

La difusión de imágenes inéditas captadas la mañana del 19 de mayo de 2026 en Cúcuta, Norte de Santander, ha aportado nuevas pruebas visuales sobre la desaparición de la ciudadana Yulixa Toloza en el sur de Bogotá. En el video, compartido ampliamente en redes sociales, se aprecia a dos sujetos siendo escoltados por uniformados de la policía ante la mirada atenta de varios transeúntes.

Las autoridades habrían confirmado, según Blu Radio, que los detenidos responden a los nombres de Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequeira Delgado. Los registros muestran el instante en que los agentes ejecutan el procedimiento de captura en la vía pública, sin que se produjeran incidentes visibles en el momento.

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De acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, estos hombres habrían intentado retirar el vehículo en el que presuntamente fue transportada la mujer de 52 años la última vez que se tuvo rastro de ella. Esta circunstancia los situó en el centro de las pesquisas y aceleró la intervención de la fuerza pública.

Ambos detenidos responden a los nombres de Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequeira Delgado, implicados en la desaparición de Yulixa Toloza - crédito Policía Nacional
Ambos detenidos responden a los nombres de Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequeira Delgado, implicados en la desaparición de Yulixa Toloza - crédito Policía Nacional

La Fiscalía confirmó a Infobae Colombia que existen otras tres órdenes de captura en trámite, lo que elevaría a cinco el número total de personas buscadas en relación con la desaparición de Yulixa Toloza.

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Comandante de la Policía en Cúcuta habló del hallazgo del vehículo en el que transportaron a Yulixa

El hallazgo del Chevrolet Sonic gris, placas UCQ 340, en la zona fronteriza con Venezuela marcó un giro clave en la investigación sobre la desaparición de Yulixa Toloza, mujer de 52 años que fue vista por última vez tras someterse a un procedimiento estético no autorizado en el sur de Bogotá.

El coronel Fabio Ojeda, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, adelantó en diálogo con Caracol Radio: “Sí, en las próximas horas vamos posiblemente a capturar cinco personas involucradas en la desaparición de la señora Yulixa Toloza, hechos sucedidos en la ciudad de Bogotá el pasado 13 de mayo. Algunas de estas estarían en Venezuela. Ya estamos coordinando con las autoridades venezolanas la captura de estos presuntos delincuentes”.

La difusión de imágenes inéditas captadas la mañana del 19 de mayo de 2026 en Cúcuta, Norte de Santander, ha aportado nuevas pruebas visuales sobre la desaparición de la ciudadana Yulixa Toloza en el sur de Bogotá - crédito Policía Nacional
La difusión de imágenes inéditas captadas la mañana del 19 de mayo de 2026 en Cúcuta, Norte de Santander, ha aportado nuevas pruebas visuales sobre la desaparición de la ciudadana Yulixa Toloza en el sur de Bogotá - crédito Policía Nacional

La aparición del vehículo en Cúcuta permitió a los investigadores rastrear su trayecto desde la clínica clandestina en la capital del país, hasta Norte de Santander, donde el automóvil fue inspeccionado por equipos de la Sijín e inteligencia. Las cámaras de seguridad y los registros viales fueron fundamentales para reconstruir el recorrido.

Tras la denuncia de la desaparición, las autoridades colombianas activaron una alerta en la frontera y enviaron información a las agencias venezolanas. Dos de los principales sospechosos habrían cruzado hacia ese país, obligando a reforzar la colaboración judicial binacional.

Los equipos forenses analizan manchas verdes halladas en la carrocería del Chevrolet Sonic. Según imágenes difundidas por Noticias Caracol, estos restos podrían constituir evidencia material relevante sobre el caso. La investigación técnica incluye el estudio de huellas, cabellos y otros indicios recabados durante la inspección del vehículo.

Un primer plano de la foto de Yulixa Tolaza sostenida por manos enguantadas, con un auto oscuro y agentes policiales forenses en un área rural de fondo.
Autoridades investigan el hallazgo del vehículo de Yulixa Tolaza, cuya desaparición tras una cirugía estética en una clínica clandestina en Bogotá ha generado gran conmoción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para responder a qué ocurrió con Yulixa Toloza: la investigación se centra en el vehículo donde habría sido trasladada desde Bogotá hasta Cúcuta, con la recolección de pruebas forenses y la coordinación internacional para localizar a los sospechosos, mientras la policía refuerza la colaboración con Venezuela tras detectar la posible fuga de parte de los implicados.

“Al hacer revisión de cámaras con Invías acá en la ciudad de Cúcuta, nos dimos cuenta de que este vehículo llegó al municipio de Los Patios, donde personal de la Sijín, inteligencia, llegaron hasta el sitio, realizaron la inspección técnico-científica al vehículo, encontrando elementos materiales probatorios como huellas, cabellos, etcétera. No lo puedo decir más por reserva de la investigación, lo cual posiblemente nos determinaría que la señora Julitza Tolosa estuvo en ese vehículo”, explicó el coronel Ojeda a Caracol Radio.

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