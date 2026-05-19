Colombia

Totó la Momposina murió en México a sus 85 años: sería velada en el salón Elíptico del Congreso

La cantautora de música folclórica y uno de los máximos referentes artísticos de la costa Caribe colombiana se había mantenido alejada de los medios desde finales de 2025

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Totó La Momposina se despidió de los escenarios en 2022, durante una emotiva presentación en el Festival Cordillera - crédito Colprensa
Totó La Momposina se despidió de los escenarios en 2022, durante una emotiva presentación en el Festival Cordillera - crédito Colprensa

La reconocida cantante de música folclórica Sonia María Bazanta Vides, mejor conocida como Totó la Momposina, falleció en las últimas horas por causas naturales.

Según información conocida por Infobae Colombia, la artista de 85 años estaba radicada en México, donde vivió los últimos meses lejos de los reflectores de las cámaras y medios de comunicación.

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La artista había dejado los escenarios desde 2022 tras una larga carrera musical y reconocimientos nacionales e internacionales. Según informó su propio hijo, Marco Vinicio Oyaga, la reconocida catautora sufrió un infarto al miocardio producto de su condición de salud.

Noticia en desarrollo...

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