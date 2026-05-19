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Faryd Mondragón pidió a Álvaro Montero como portero titular de la selección Colombia en el Mundial 2026: estos son las razones

El exportero ostentó durante un tiempo el récord de ser el jugador más veterano en la historia de la Copa del Mundo, tras sumar minutos con la selección colombiana en la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 con 43 años y 3 días

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Álvaro Montero
El portero Álvaro Montero fue titular con la selección Colombia contra Francia en Maryland - crédito FCF

Faryd Mondragón, exfutbolista y referente de la selección Colombia en Brasil 2014, opinó en la zona mixta tras el partido Envigado vs. Quindío sobre la lista de porteros que integran la preconvocatoria mundialista. En un momento en que los arqueros ya se presentaron a la concentración en Medellín, Mondragón resaltó la necesidad de contar con guardametas de gran envergadura física para afrontar el reto internacional.

Mondragón sostuvo que los tres arqueros principales de la selección ya están definidos: Álvaro Montero, Camilo Vargas y David Ospina. El exmundialista fue claro sobre su inclinación personal: “Me gustaría ver a Álvaro de titular por envergadura, por presente, por tamaño”.

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El exarquero justificó su preferencia por Álvaro Montero como el indicado para iniciar como titular en el arco de Colombia. Explicó que el fútbol moderno exige perfiles físicos imponentes en la portería. “Hoy en día la pelota y las canchas son demasiado rápidas y la reacción sola no es suficiente”, aseguró Mondragón.

Para respaldar su visión, citó ejemplos internacionales de porteros que superan el metro noventa de estatura: “Ve uno en el caso de Courtois, en el caso de Manuel Neuer, en el caso de Donnarumma, son arqueros casi de dos metros, donde se ayudan no solamente a través de la velocidad de la reacción, pero de la envergadura y nosotros tenemos esa opción con Montero”.

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Selección Colombia
David Ospina, Camilo Vargas y Álvaro Montero son los actuales porteros de la selección Colombia con el técnico Néstor Lorenzo - crédito FCF selección Colombia

Mondragón recalcó que la selección cuenta con arqueros que reúnen esas características y consideró que el cuerpo técnico debería aprovechar esa fortaleza física ante la exigencia de los rivales en el Mundial.

La preconvocatoria de Néstor Lorenzo incluyó a seis porteros, aunque los primeros en sumarse a la concentración en Medellín fueron Camilo Vargas y Álvaro Montero

Vargas ha sido el titular en el proceso del técnico argentino y sumó catorce partidos en las eliminatorias. En el primer semestre de 2026, jugó dieciocho encuentros con Atlas en la Liga MX. Por su parte, Montero recuperó minutos como titular en Vélez Sarsfield y jugó ocho partidos con la selección entre 2023 y 2026. Su última aparición fue en la derrota 3-1 ante Francia en la fecha FIFA de marzo.

Entre los cincuenta y cinco nombres de la prelista destacan seis arqueros: David Ospina (Atlético Nacional), Camilo Vargas (Atlas), Álvaro Montero (Vélez Sarsfield), Aldair Quintana (Independiente del Valle), Kevin Mier (Cruz Azul) y Andrés Mosquera (Independiente Santa Fe). Infobae Colombia supo que la concentración oficial iniciará el 25 de mayo en Medellín y por ahora los que se reunan serán de manera independiente.

Cuándo se publicará la lista de 26 convocados por la selección Colombia a la Copa Mundial de la FIFA 2026

El técnico argentino dio a conocer el universo de jugadores que están para ser convocados en el Mundial de 2026-crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia
El técnico argentino dio a conocer el universo de jugadores que están para ser convocados en el Mundial de 2026-crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

La Selección Colombia de fútbol definirá entre el 28 y el 30 de mayo de 2026 a los 26 jugadores que participarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este anuncio lo realizará Néstor Lorenzo en Bogotá, en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

Durante la última semana de mayo, el plantel estará en la capital para preparar un partido amistoso contra Costa Rica, programado para el 1 de junio en El Campín. De acuerdo con la normativa, las selecciones tienen plazo hasta el 2 de junio para entregar a la FIFA su listado definitivo.

Previo a la convocatoria final, el director técnico ya había preseleccionado a 55 futbolistas, quienes comenzaron los trabajos en Medellín, utilizando las instalaciones del Atlético Nacional como base inicial de preparación. La nómina definitiva también afrontará el partido despedida antes de viajar aGuadalajara, donde el equipo tendrá su concentración durante el torneo.

Estos son los partidos de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La selección Colombia ya envió la lista de preseleciconados a la Copa del Mundo - crédito FCF
La selección Colombia ya envió la lista de preseleciconados a la Copa del Mundo - crédito FCF

Fecha 1

  • 17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

  • 23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

  • 27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).

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