Colombia

Este fue el discurso de Totó la Momposina al recibir el título ‘honoris causa’ por su trayectoria promoviendo el folclor colombiano

La artista fue reconocida por la Universidad Pedagógica Nacional como una de las grandes figuras de la cultura colombiana, así como su aporte a la docencia mostrando el folclor afrocolombiano en danza y música

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Totó la Momposina
Totó la Momposina recibió un reconocimiento por parte de la Universidad Pedagógica Nacional - crédito TOTOLAMOMPOSINA.COM

“Yo no canto por dinero, sino por el honor de un país, por el honor del campesino”, expresó la artista colombiana Totó la Momposina en una emotiva ceremonia en la que fue distinguida con el título de honoris causa por la Universidad Pedagógica Nacional.

La cantante, reconocida mundialmente como símbolo de la música folclórica colombiana, recibió el homenaje entre lágrimas de nostalgia y gratitud.

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El reconocimiento otorgado en 2017 a Totó la Momposina destaca su contribución como promotora de la música folclórica y su labor como docente de canto y danza afrocolombiana. La historia personal de la artista es testimonio de resistencia, identidad y entrega a la cultura nacional.

La familia de la artista confirmó su fallecimiento en laciudad de Celaya, México - crédito Instagram
La familia de la artista confirmó su fallecimiento en laciudad de Celaya, México - crédito Instagram

Sonia Bazanta Vides, nombre de nacimiento de Totó la Momposina, relató ante los asistentes la complejidad de preservar la esencia de los sonidos tradicionales de Colombia. Recordó episodios de discriminación y la ausencia de espacios culturales en sus inicios: “A nosotros nos decían ‘negros corazón de chulo, pensamiento de burro’. No existían casas de cultura, se comenzaron a hacer las fiestas con los tambores y eso fue creciendo proceso por proceso”.

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La artista también destacó la importancia de la disciplina en su trayectoria: “La música necesita disciplina, para poder manejar el do - re - mi - fa - sol - la - si - do como debe de ser, con orgullo y con mucha elegancia”, concluyó.

Totó se encuentra radicada en México, pero tanto ella como su familia desean que regrese a Colombia, según expresó su hijo Marco Vinicio - crédito Colprensa
Totó se encuentra radicada en México, pero tanto ella como su familia desean que regrese a Colombia, según expresó su hijo Marco Vinicio - crédito Colprensa

Al evocar sus primeros años, Totó compartió recuerdos de infancia y de su llegada a ciudades como Villavicencio y Bogotá, tras dejar su tierra natal.

“Nosotros somos personas que salimos refugiados hasta llegar a Villavicencio y luego llegar a Bogotá. A través del sentido de pertenencia, nosotros logramos salir adelante a través de la zapatería, a través del honor y la palabra”.

Confirmación y despedida de una leyenda

La noticia de la muerte de Sonia Bazanta Vides, conocida mundialmente como Totó la Momposina, fue anunciada por sus hijos a través de un mensaje en sus redes sociales oficiales. El texto confirmó que la artista falleció el 17 de mayo en Celaya, México, a causa de un infarto al miocardio, acompañada por su familia.

En el comunicado, Marco Vinicio, Angélica María y Eurídice Salomé Oyaga Bazanta destacaron la manera en que su madre llevó la riqueza de la cultura y la memoria de Colombia a escenarios internacionales. Señalaron que la alegría, la luz y la generosidad de Totó dejaron huella en muchas personas, tanto dentro como fuera del país.

Totó La Momposina y Gabriel García Márquez
Totó La Momposina y Gabriel García Márquez, durante la celebración del Nobel de Literatura, en Estocolmo.

Nacida el 15 de agosto de 1948 en Talaigua, Bolívar, Totó la Momposina se consolidó a lo largo de su carrera como embajadora de la música ancestral del Caribe colombiano. Sus hijos agradecieron el ejemplo y el legado que deja no solo para su familia, sino para todo el país: “Gracias, Totico, por todo lo que nos regalaste, por tu ejemplo, tu entrega y tu inmenso legado”.

El país se prepara para despedir con gratitud y respeto a quien dedicó su vida a preservar y difundir la música tradicional, llevando el nombre de Colombia a lo más alto del panorama cultural mundial.

El traslado del cuerpo de Totó la Momposina desde México a Colombia marca el inicio de los homenajes que celebrarán la vida y obra de una de las voces más representativas del folclor nacional. Sus honras fúnebres están previstas para el 27 de mayo en Bogotá, donde el Capitolio Nacional abrirá sus puertas para rendirle tributo en cuerpo presente.

Totó la Momposina
La artista colombiana anunció su retiro de los escenarios a los 82 años. (AP Photo/Claudio Cruz)

Mientras tanto, los seguidores siguen lamentando la périda para la música en Colombia. Su recuerdo quedará para la historia co canciones como El Pescador, Yo me llamo cumbia, La candela viva, entre otras más que han servido de inspiración para artistas colombianos en sus composiciones.

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