Colombia

El Gobierno de Japón abrió convocatoria para becas integrales dirigidas a colombianos

La iniciativa contempla apoyo económico total, desde matrícula hasta manutención y pasajes internacionales, y está destinada a quienes deseen acceder a universidades, institutos técnicos, maestrías o doctorados en 2027

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El Gobierno de Japón ofrece cuatro becas completas para colombianos, cubriendo matrícula, manutención y tiquetes internacionales para estudios presenciales desde 2027 - crédito Kim Kyung-hoon/Reuters
El Gobierno de Japón ofrece cuatro becas completas para colombianos, cubriendo matrícula, manutención y tiquetes internacionales para estudios presenciales desde 2027 - crédito Kim Kyung-hoon/Reuters

El Gobierno de Japón anunció la apertura de cuatro becas integrales para ciudadanos colombianos, las cuales incluyen cobertura de matrícula, alojamiento, manutención mensual y tiquetes internacionales, permitiendo así que los beneficiarios se concentren en su formación sin asumir los gastos habituales del estudio en el exterior.

La convocatoria, prevista para estudios presenciales a partir de 2027, tiene como objetivo fortalecer la cooperación académica entre ambos países y ampliar el acceso a programas de educación superior de alto nivel, informó el Icetex.

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A diferencia de otros programas equivalentes, la oferta japonesa contempla un esquema de apoyo económico que varía según el tipo de estudio: los seleccionados para pregrados, carreras tecnológicas o técnicas recibirán 117.000 yenes mensuales (alrededor de 2,8 millones de pesos colombianos), mientras que quienes accedan a maestrías o doctorados contarán con una asignación de 143.000 a 145.000 yenes cada mes (entre 3,4 y 3,5 millones de pesos colombianos).

La financiación se hará a través del Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología de Japón (Mext), entidad reconocida por su apuesta permanente en la internacionalización educativa, destacó el Icetex.

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Infografía ilustrada con un estudiante, mapas de Colombia y Japón, un avión, y paneles informativos sobre becas de estudio, montos y plazos.
El programa MEXT contempla apoyo económico mensual de hasta 145.000 yenes, equivalente a 3,5 millones de pesos colombianos, según el nivel académico del becario - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

La oferta académica se divide en cuatro modalidades. La primera está dirigida a bachilleres interesados en carreras universitarias en Japón, con una duración de 48 meses.

El programa Kosen orienta a jóvenes hacia estudios en ingenierías y tecnología en institutos técnicos japoneses, en un ciclo académico de 36 meses. Una tercera alternativa abarca formación técnica en sectores como tecnología, negocios, moda, educación o bienestar, con programas de 24 meses.

Finalmente, existe la posibilidad de cursar maestrías y doctorados para profesionales colombianos o estudiantes próximos a graduarse, extendiéndose entre 24 y 48 meses de duración, según detalló el presidente del Icetex, Álvaro Urquijo a El Tiempo.

“Estas convocatorias fortalecen la cooperación educativa entre Colombia y Japón, y representan una oportunidad para que más colombianos accedan a formación de alta calidad en áreas estratégicas para el desarrollo del país”, expresó el funcionario.

Programa Monbukagakusho para pregrados en diferentes áreas de Japón: dirigido a bachilleres colombianos interesados en cursar programas universitarios presenciales en universidades japonesas. Tendrá una duración de 48 meses más un año preparatorio, programa Monbukagakusho para formación técnica y tecnológica (Kosen): orientado a bachilleres interesados en estudios tecnológicos e ingenierías en institutos técnicos japoneses. La formación tendrá una duración de 36 meses más un año preparatorio", publicó el Icetex a través de su página web

Los candidatos deben demostrar un rendimiento académico sobresaliente y nivel B2 de inglés certificado para acceder a las becas japonesas para colombianos - crédito Icetex
Los candidatos deben demostrar un rendimiento académico sobresaliente y nivel B2 de inglés certificado para acceder a las becas japonesas para colombianos - crédito Icetex

Programa Monbukagakusho para entrenamiento técnico especial: enfocado en formación técnica especializada en áreas como tecnología, negocios, moda, educación y bienestar, entre otras”. El programa tendrá una duración de 24 meses más un año preparatorio, programa Monbukagakusho para maestrías y doctorados: dirigido a profesionales colombianos y estudiantes próximos a graduarse que deseen adelantar estudios de posgrado e investigación en universidades japonesas. Los programas tendrán una duración entre 24 y 48 meses”, añadió la entidad.

Las condiciones de postulación exigen a los candidatos acreditar rendimiento académico sobresaliente y un nivel B2 de inglés certificado para la mayoría de los programas. Los aspirantes deben diligenciar el formulario oficial del Gobierno de Japón y presentar su solicitud mediante la plataforma del Icetex.

El plazo máximo para cargar la documentación es el 1 de junio de 2026 para iniciar estudios en 2027. Todas las gestiones son gratuitas y no admiten intermediarios, advirtió el Icetex.

Las becas de Japón para colombianos se diseñaron no solo para cubrir matrícula y vuelos, sino para brindar un apoyo mensual suficiente para gastos de vivienda y manutención.

Este componente integral responde a una de las barreras principales que enfrentan los estudiantes extranjeros en Japón y busca incentivar la movilidad académica, el desarrollo de competencias científicas y el intercambio cultural.

Vista trasera de un estudiante con camisa a cuadros, de espaldas a la cámara, frente a un grupo de estudiantes sentados en una mesa en forma de U en un aula.
Los seleccionados tendrán acceso a cursos de inmersión en idioma japonés y proyectos de investigación en áreas estratégicas como ingeniería y ciencias - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Los beneficiarios podrán acceder también a programas de inmersión en idioma japonés y a espacios de investigación en áreas prioritarias como ingeniería, ciencias, innovación tecnológica y desarrollo industrial, reportó el Icetex.

El Mext, que lleva décadas impulsando la cooperación educativa con América Latina, consolida así los vínculos bilaterales entre Japón y Colombia.

La demanda internacional por las becas Mext es elevada, dado que permiten estudiar en universidades reconocidas sin afrontar los costos habituales. El proceso de selección incluye evaluaciones, entrevistas, análisis de cartas de motivación y validación de todos los requisitos académicos y lingüísticos, según los lineamientos del Gobierno japonés, reiteró el Icetex.

Para los colombianos que buscan especializarse en sectores tecnológicos de vanguardia o realizar investigación en entornos altamente desarrollados, Japón representa hoy uno de los destinos académicos más competitivos y accesibles, gracias a este programa de becas integrales.

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