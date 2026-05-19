Colombia

El partido Mira oficializó su adhesión a la campaña de Paloma Valencia en la primera vuelta presidencial: “Colombia vota por los valores”

La candidata del Centro Democrático agregó a su campaña el apoyo de dicha colectividad, reconocida por su disciplina electoral y representación cristiana

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El Partido Mira invitó a “defender el futuro de Colombia” y apoyó a Paloma Valencia en las urnas - crédito Prensa Paloma Valencia

Paloma Valencia, candidata presidencial por el Centro Democrático, se consolida como la figura que más respaldos políticos ha sumado de cara a la primera vuelta electoral programada para el 31 de mayo de 2026.

Este martes 19 de mayo, la también senadora agregó un nuevo apoyo a su campaña con el anuncio oficial de la adhesión del partido cristiano Mira, en un acto previsto a las 11 a. m. desde el Capitolio Nacional.

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Dicho partido, identificado por su disciplina electoral y la defensa de valores cristianos, cuenta con una representación significativa en el Congreso, compuesta por los senadores Manuel Virgüez Piraquive, Ana Paola Agudelo y Carlos Guevara, junto con la representante Irma Herrera en la Cámara.

Esta colectividad ha sido reconocida por su capacidad de movilización ordenada y su influencia en temas sociales y religiosos. Sin embargo, el partido enfrentó controversias en 2025, cuando el Consejo Nacional Electoral abrió una investigación preliminar por presuntas irregularidades en una encuesta interna utilizada como argumento para no respaldar la reforma laboral propuesta por el Gobierno nacional.

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La candidatura de Paloma Valencia crece con la incorporación del partido Mira y acuerdos programáticos - crédito Campaña Paloma Valencia
La candidatura de Paloma Valencia crece con la incorporación del partido Mira y acuerdos programáticos - crédito Campaña Paloma Valencia

La decisión fue determinante en el archivo de la iniciativa en la Comisión Séptima del Senado. Posteriormente, el partido denunció presuntos hostigamientos de parte de entidades estatales y del propio Ejecutivo, tras la votación de la reforma.

En el actual panorama electoral, Valencia ha logrado sumar el mayor número de apoyos de partidos políticos, entre ellos varios con integrantes bajo observación. Aunque Cambio Radical optó por dejar en libertad a sus militantes, el representante Wilmer Carillo, de Santander, manifestó abiertamente su respaldo a la aspirante y organizó un evento en Cúcuta la semana pasada para fortalecer la campaña en la región.

El respaldo de fuerzas tradicionales, como el Partido Conservador, La U y el Partido Liberal, también se ha sumado a la candidatura de Valencia.

La senadora no ha rechazado el apoyo de líderes cuestionados dentro de estas colectividades, consolidando una estrategia de amplia alianza. Con el Partido Liberal, firmaron un acuerdo programático que prioriza la defensa de la Constitución de 1991 y el rechazo a la convocatoria de una asamblea constituyente.

Paloma Valencia suma apoyo del partido Mira - crédito Campaña Paloma Valencia
Paloma Valencia suma apoyo del partido Mira - crédito Campaña Paloma Valencia

El documento programático impulsa reformas institucionales orientadas a la justicia social y la igualdad, propone una transformación del sistema de salud centrada en el paciente, el fortalecimiento de la atención domiciliaria, telemedicina y digitalización de historias clínicas, así como un modelo de pagos por resultados y una mejor articulación entre los sistemas público y privado.

Por último, el acuerdo plantea el fortalecimiento del aparato productivo, con especial atención a la reconstrucción de Venezuela como oportunidad económica regional. Se incluye igualmente una política de transición energética que combine la explotación de hidrocarburos con medidas de compensación ambiental.

La estrategia de sumar alianzas políticas refuerza la campaña de Paloma Valencia y la posiciona como una de las candidatas con mayor respaldo institucional en la carrera presidencial.

Esto dijo Paloma Valencia por el apoyo del partido Mira

La declaración de apoyo tuvo lugar en un acto público en el que la senadora agradeció la confianza de la colectividad y subrayó el valor del trabajo conjunto realizado en el Congreso.

Valencia destacó que los integrantes del MIRA han sido “aliados fundamentales en la defensa de la democracia, las libertades y las instituciones”, señalando su rol en las principales discusiones nacionales.

Paloma Valencia recibió el respaldo oficial del MIRA y destacó la importancia de la nueva alianza - crédito Campaña Paloma Valencia
Paloma Valencia recibió el respaldo oficial del MIRA y destacó la importancia de la nueva alianza - crédito Campaña Paloma Valencia

La candidata del Centro Democrático remarcó la importancia de este acompañamiento en momentos clave para el país, asegurando que el apoyo del partido representa un paso significativo para fortalecer su candidatura presidencial.

Para Valencia, la adhesión del Mira permite ampliar la construcción de una coalición con sectores que comparten principios de legalidad, transparencia y defensa institucional, consolidando así una base política con miras a las próximas elecciones.

La nueva alianza refuerza la estrategia de sumar respaldos y generar consensos programáticos, en un contexto donde las alianzas resultan determinantes para el avance de las campañas. Valencia reiteró su compromiso con una agenda que prioriza la gobernabilidad democrática y la protección de los valores republicanos.

Partido MIRA llamó a votar el 31 de mayo y ratificó respaldo a Paloma Valencia - crédito @PartidoMIRA/X
Partido MIRA llamó a votar el 31 de mayo y ratificó respaldo a Paloma Valencia - crédito @PartidoMIRA/X

Esto dijo el partido Mira sobre su adhesión a campaña de Paloma Valencia

El Partido Mira convocó a sus seguidores a votar el próximo domingo 31 de mayo, resaltando la importancia de “defender el futuro de Colombia”.

En un mensaje publicado en redes sociales, la colectividad ratificó su apoyo a la senadora Paloma Valencia y destacó que los une “la defensa del empleo, la seguridad, la libertad de empresa, el derecho a creer y el ejercicio ético de lo público”.

El partido también hizo un llamado a sus testigos electorales, señalando que “esta es una nueva oportunidad para proteger la democracia” y subrayó la necesidad de actuar con “transparencia, disciplina y organización”, cualidades que, según Mira, han mantenido durante 25 años.

La comunicación concluyó invitando a los ciudadanos a respaldar los valores y la representación femenina en las urnas, bajo el mensaje: “Colombia vota por los valores. Vota por la mujer”.

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