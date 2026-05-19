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Jhon Jader Durán se quedaría por fuera de los planes de Néstor Lorenzo en la selección Colombia

El delantero, que apenas jugó nueve partidos con el Zenit de Rusia, está en Medellín, pero podría ser uno de los ausentes en los entrenamientos en la sede de Atlético Nacional

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El estratega en imagen tras el tercer gol de Jhon Jáder Durán al minuto 82 de partido - crédito Jairo Cassiani / Colprensa
Jhon Jader Durán fue convocado por última vez a la selección Colombia en el partido contra Perú en las Eliminatorias - crédito Jairo Cassiani / Colprensa

El técnico de la selección Colombia, Néstor Lorenzo, tomó medidas determinantes respecto al delantero Jhon Jáder Durán al iniciar la concentración del equipo este lunes 18 de mayo de 2026 en la sede de Atlético Nacional en Guarne, municipio cercano a Medellín.

Al primer entrenamiento asistieron solo James Rodríguez, Camilo Vargas y Álvaro Montero, mientras que Durán permanecía en el estadio Polideportivo Sur de Envigado durante el partido entre Envigado y Quindío, pese a encontrarse en Colombia con autorización del Zenit.

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De acuerdo con la periodista Sheyla García en Win Sports, aunque Durán figura entre los 55 preseleccionados para el Mundial 2026, su convocatoria está prácticamente descartada: “Jhon Jáder no está en los planes de ese grupo de jugadores que entrenarán en Guarne”, explicó durante la cobertura. Añadió que el delantero no formó parte de la plantilla que comenzó los entrenamientos en Medellín. El futbolista fue visto siguiendo el encuentro de Envigado, equipo donde inició su carrera, tras ser invitado a presenciar la clasificación del club a la final del Torneo BetPlay.

Jhon Jader Durán en el estadio Polideportivo Sur de Envigado viendo el partido del Torneo BetPlay - crédito Win Sports
Jhon Jader Durán en el estadio Polideportivo Sur de Envigado viendo el partido del Torneo BetPlay - crédito Win Sports

En las últimas convocatorias, Luis Javier Suárez, Jhon Córdoba y Rafael Santos Borré han mantenido mayor regularidad, relegando a Durán a un papel secundario. El cambio de panorama para el atacante se intensificó tras su salida del Aston Villa, pasando por el Al-Nassr, luego el Fenerbahçe, y finalmente el Zenit en el último mercado de invierno. Los directivos rusos no ejecutarán la opción de compra, por lo que deberá regresar a Arabia Saudita para definir su futuro profesional.

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El entrenador ya se había pronunciado sobre la actualidad del delantero en la rueda de prensa en donde anunció la lista de 55 jugadores preconvocados a la selección Colombia. Allí mostró sorpresa por la licencia otorgada al jugador y dijo que se comunicarían con él para saber si necesitaba algo por parte de la Federación Colombiana de Fútbol.

Estos son los jugadores esperados en la concentración en Medellín de la selección Colombia

El técnico argentino anunció la lista de 55 jugadores que estarán en el radar para el Mundial de 2026-crédito Cristian Bayona/Colprensa
El técnico argentino anunció la lista de 55 jugadores que estarán en el radar para el Mundial de 2026-crédito Cristian Bayona/Colprensa
  • Aldair Quintana - Independiente del Valle (ECU).
  • Álvaro Angulo - Pumas Unam (MEX).
  • Álvaro Montero - Vélez Sarsfield (ARG).
  • Andrés Mosquera - Independiente Santa Fe (COL).
  • Andrés Román - Atlético Nacional (COL).
  • Camilo Vargas - Atlas F.c. (MEX).
  • Carlos Gómez - Vasco Da Gama (BRA).
  • Carlos Cuesta - Vasco Da Gama (BRA).
  • Cristian Borja - Club América (MEX).
  • Daniel Muñoz - Crystal Palace F.c. (ENG).
  • David Ospina - Atlético Nacional (COL).
  • Dávinson Sánchez - Galatasaray Sk (TUR).
  • Deiver Machado - F.C Nantes (FRA).
  • Édier Ocampo - Vancouver Whitecaps F.c. (CAN).
  • Edwin Cetré - Estudiantes De La Plata (ARG).
  • Gustavo Puerta - Racing Santander (ESP).
  • James Rodríguez - Minnesota United F.c. (USA).
  • Jaminton Campaz - Rosario Central (ARG).
  • Jefferson Lerma - Crystal Palace F.c. (ENG).
  • Jhojan Romaña - San Lorenzo (ARG).
  • Jhon Arias - Palmeiras (BRA).
  • Jhon Córdoba - F.C. Krasnodar (RUS).
  • Jhon Solís - Birmingham City F.c. (ENG).
  • Jhon Jáder Durán - Zenit St. Petersburg (RUS).
  • Jhon Lucumí - Bologna F.c. (ITA).
  • Johan Mojica - Mallorca (ESP).
  • Johan Rojas - Vasco Da Gama (BRA).
  • Johan Carbonero - S.C. Internacional (BRA).
  • John Steven Mendoza - Athletico Paranaense (BRA).
  • Jordan Barrera - Botafogo Sport Club (BRA).
  • Jorge Carrascal - Flamengo (BRA).
  • Juan Camilo Hernández - Real Betis (ESP).
  • Juan Camilo Portilla - Athletico Paranaense (BRA).
  • Juan David Cabal - Juventus (ITA).
  • Juan Fernando Quintero - River Plate (ARG).
  • Juan Guillermo Cuadrado - Pisa 1909 (ITA).
  • Juan Manuel Rengifo - Atlético Nacional (COL).
  • Junior Hernández - Deportes Tolima (COL).
  • Kevin Castaño - River Plate (ARG).
  • Kevin Viveros - Athletico Paranaense (BRA).
  • Kevin Mier - Cruz Azul (MEX).
  • Luis Díaz - Bayern München (GER).
  • Luis Suárez - Sporting C.p. (POR).
  • Neyser Villarreal - Cruzeiro E.c. (BRA).
  • Nelson Deossa - Real Betis (ESP).
  • Rafael Santos Borré - S.C Internacional (BRA).
  • Richard Ríos - Benfica (POR).
  • Santiago Arias - Independiente (ARG).
  • Sebastián Gómez - Coritiba F.c. (BRA).
  • Sebastián Villa - Independiente Rivadavia (ARG).
  • Willer Ditta - Cruz Azul (MEX).
  • Wilmar Barrios - Zenit St. Petersburg (RUS).
  • Yáser Asprilla - Galatasaray Sk (TUR).
  • Yerry Mina - Cagliari Calcio (ITA).
  • Yerson Mosquera - Wolverhampton Wanderers (ENG).

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