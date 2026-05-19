Petro aseguró que Colombia avanza hacia un nuevo modelo económico tras aumento de exportaciones: “Puede elevar la riqueza del país”

Las importaciones de Colombia crecieron 11,1% en marzo de 2026, impulsadas por el aumento en la compra de manufacturas y maquinaria - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las importaciones de Colombia crecieron 11,1% en marzo de 2026 impulsadas por manufacturas y maquinaria, mientras la balanza comercial mostró una reducción del déficit frente al 2025, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

El comportamiento estuvo marcado por un mayor dinamismo en la demanda de bienes industriales y una caída en las compras de combustibles.

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En medio de la publicación de estas cifras, el presidente de la República, Gustavo Petro, destacó lo que calificó como un cambio estructural en el comercio exterior del país.

Gustavo Petro afirmó que el crecimiento de las exportaciones de marzo refleja un cambio estructural en la economía colombiana - crédito Gustavo Petro/X

Según el mandatario, el crecimiento de las exportaciones de Colombia en marzo evidencia una transformación de fondo, al señalar que “lo que más se exporta es industria, luego agricultura y luego en tercer lugar cae la exportación de hidrocarburos”.

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Petro afirmó que esta dinámica responde a la estrategia económica del Gobierno, la cual —según dijo— ha sido coherente con la transición energética global y con los datos recientes de crecimiento de la economía.

En su interpretación, el impulso de la industria y la agricultura no cafetera estaría contribuyendo tanto al aumento del empleo como a la reducción de la pobreza en el país. El jefe de Estado agregó que este proceso es consistente con lo planteado desde su campaña presidencial, cuando propuso pasar de un modelo basado en la extracción a uno centrado en la producción.

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En sus declaraciones, el mandatario sostuvo además que el país estaría avanzando hacia “un nuevo modelo económico basado en la producción real, puede elevar la riqueza del país y distribuirla más equitativamente entre la población”.

Las exportaciones colombianas mostraron en marzo una recomposición sectorial, con mayor participación de bienes industriales y agropecuarios frente a los hidrocarburos, según cifras oficiales, en medio de un contexto de ajustes en el comercio exterior del país - crédito Mincit

El aumento de exportaciones y los sectores más ‘productivos’

De acuerdo con las cifras oficiales, las importaciones alcanzaron en marzo los USD 6.161 millones, lo que representó un aumento del 11,1% frente al mismo mes de 2025. El principal motor del crecimiento fue el grupo de manufacturas, que concentró el 77,4% del total importado, con un valor de USD 4.768,7 millones, y un incremento del 16,7 % interanual.

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Dentro de este segmento, se destacaron los aumentos en maquinaria y equipos de transporte, con una expansión del 28,4%, así como en artículos manufacturados diversos, que crecieron 20,1%.

Este comportamiento compensó la caída observada en el grupo de combustibles y productos de industrias extractivas, que se redujo 17%, hasta USD 502,7 millones, afectado principalmente por la menor compra de petróleo y derivados.

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En el frente de origen de las importaciones, China se consolidó como el principal proveedor de Colombia, con una participación del 29,4% del total y un crecimiento del 35,5%, impulsado por la adquisición de vehículos para transporte de personas y abonos nitrogenados. Estados Unidos ocupó el segundo lugar con el 21,5 %, seguido de México, Brasil, Alemania, Corea —cuyas ventas hacia Colombia aumentaron 160%— y la India.

El comportamiento exportador del país evidenció un cambio en su estructura, con un mayor dinamismo de la industria y la agricultura - crédito Iván Valencia/AP

Por su parte, el grupo de agropecuarios, alimentos y bebidas registró importaciones por USD 885,7 millones, con un aumento del 4,4% interanual, impulsado principalmente por alimentos y animales vivos, que crecieron 10,5%.

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En el balance general, la balanza comercial de Colombia registró un déficit de USD 527,4 millones FOB en marzo de 2026, inferior al observado en el mismo mes de 2025, cuando fue de USD 837,3 millones.

Según el Dane, esta reducción obedece al mayor dinamismo de las importaciones manufactureras y a la contracción de las compras de combustibles.

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En el acumulado del primer trimestre de 2026, el déficit comercial se ubicó en USD 3.061,9 millones, por debajo del saldo negativo de USD 3.357,2 millones registrado en el mismo periodo del año anterior.

La balanza comercial, que mide la diferencia neta entre las exportaciones e importaciones de un país, mostró así signos de moderación en el saldo negativo, respaldada por el dinamismo en la compra de bienes manufacturados y por los resultados de los registros de importación procesados por la Dian.

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