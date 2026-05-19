Egan Bernal se destacó en el Giro de Italia 2026: fue el mejor latinoamericano en la contrarreloj y la clasificación general

El zipaquireño hará parte del equipo británico junto a Thymen Arensman en la ronda italiana-crédito @NetcompanyINEOS/X

El 19 de mayo de 2026 se disputó la etapa 10 del Giro de Italia entre Viareggio y Massa, con un total de 42 kilómetros, en la modalidad de contrarreloj.

La contundente victoria del italiano Filippo Ganna, del Netcompany Ineos, en la contrarreloj individual de 42 kilómetros y el ascenso de Egan Bernal en la clasificación general, pese a no ser su especialidad, fueron los hechos más destacados de la jornada.

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Filippo Ganna domina la contrarreloj del Giro de Italia 2026 con un tiempo de 45 minutos y 53 segundos entre Viareggio y Massa-crédito Jennifer Lorenzini/REUTERS

Durante la contrarreloj, Ganna marcó diferencias desde el primer punto intermedio, donde cronometró 19 minutos y 9 segundos, con una ventaja de 30 segundos sobre el neerlandés Thymen Arensman (compañero de equipo en el Netcompany Ineos) y 32 segundos sobre el francés del Groupama Rémy Cavagna.

Ya en el segundo sector, su confianza creció: 31 minutos y 45 segundos en el corte, un minuto y siete segundos mejor que Cavagna. En los puntos sucesivos, la distancia con sus rivales se amplió de manera sostenida.

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Egan Bernal completó una actuación destacada en la contrarreloj, una especialidad en la cual no figura entre los favoritos, llegando en la casilla 23 de la etapa 10 a casi cuatro minutos de Ganna, permitiendo que en la clasificación general escalara dos posiciones, llegando al puesto 13.

Afonso Eulálio retiene la maglia rosa en el Giro de Italia 2026, resistiendo la presión de Jonas Vingegaard y otros favoritos-crédito Jennifer Lorenzini/REUTERS

La décima etapa también evidenció la capacidad de Ganna para doblegar a varios ciclistas que le antecedían en la salida —una rareza en pruebas de este nivel—, y fue en este sector donde logró doblar al menos a tres corredores, ratificando la magnitud de su rendimiento.

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La gran actuación de los favoritos permitió conservar las posiciones de privilegio en la clasificación general, con el portugués Afonso Eulálio del Bahrain Victorious manteniendo la camiseta de líder tras cruzar la meta con un margen suficiente sobre Jonas Vingegaard, partiendo con opciones de asaltar la primera plaza.

El propio Eulálio defendió la maglia rosa frente al embate del danés y de otros contendientes. Vingegaard, pese a sus antecedentes como ganador del Tour de Francia y su condición de especialista en contrarreloj, no logró cerrar la brecha y debió conformarse con la decimotercera ubicación de etapa.

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Así quedó la clasificación de la etapa 10 el Giro de Italia

Así fue la victoria del corredor italiano del Netcompany Ineos, compañero de equipo de Egan Bernal-crédito @DSports/X

1. Filippo Ganna (Italia - Netcompany Ineos): 45 minutos y 53 segundos

2. Thymen Arensman (Países Bajos - Netcompany Ineos): a 1 minuto y 54 segundos

3.Rémi Cavagna (Francia - Groupama FDJ): a 1 minuto y 59 segundos

4. Sjoerd Bax (Países Bajos - Pinarello Q36 Pro): a 2 minutos y 4 segundos

5. Derek Gee (Canadá - Lidl Trek): a 2 minutos y 16 segundos

6. Maximilian Walscheid (Alemania - Lidl-Trek): a 2 minutos y 17 segundos

7. Johan Price Pejtersen (Dinamarca - Alpecin Premier Tech): a 2 minutos y 29 segundos

8. Mikkel Bjerg (Dinamarca - UAE Team XRG): a 2 minutos y 33 segundos

9. Lorenzo Milesi (Italia - Movistar Team): a 2 minutos y 40 segundos

10. Niklas Larsen (Dinamarca - Unibet Rose Rockets): a 2 minutos y 42 segundos

23. Egan Bernal (Colombia - Netcompany Ineos): a 3 minutos y 47 segundos

117. Einer Rubio (Colombia - Movistar Team): a 7 minutos y 36 segundos

Así quedó la clasificación general tras la etapa 10 del Giro de Italia

El italiano Ganna supera en casi dos minutos a Arensman y Cavagna, asegurando su octava victoria de etapa en el Giro de Italia-crédito Luca Zennaro/ EFE/EPA

1. Afonso Eulálio (Portugal - Bahrain Victorious): 39 horas, 40 minutos y 34 segundos

2. Jonas Vingegaard (Dinamarca - Visma Lease a Bike): a 27 segundos

3. Thymen Arensman (Países Bajos - Netcompany Ineos): a 1 minuto y 57 segundos

4. Felix Gall (Austria - Decathlon): a 2 minutos y 24 segundos

5. Ben O’Connor (Australia - Jayco AlUla): a 3 minutos y 6 segundos

6. Jai Hindley (Australia - Red Bull Bora- Hansgrohe): a 3 minutos y 6 segundos

7. Michael Storer (Australia - Tudor Pro): a 3 minutos y 28 segundos

8. Derek Gee (Canadá - Lidl -Trek): a 3 minutos y 34 segundos

9. Giulio Pellizzari (Italia - Red Bull Bora Hansgrohe): a 3 minutos y 36 segundos

10. Markel Beloki (España - EF Education Easy Post): a 4 minutos y 16 segundos

13. Egan Bernal (Colombia - Netcompany Ineos): a 5 minutos y 39 segundos (subió dos puestos)

37. Einer Rubio (Colombia - Movistar Team): a 28 minutos y 25 segundos

46. Jhonathan Narváez (Ecuador - UAE Emirates XRG): a 37 minutos y 57 segundos