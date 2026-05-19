Egan Bernal se destacó en el Giro de Italia 2026: fue el mejor latinoamericano en la contrarreloj y la clasificación general

El 19 de mayo de 2026 se disputó la etapa 10 del Giro de Italia entre Viareggio y Massa, con un total de 42 kilómetros, en la modalidad de contrarreloj.
La contundente victoria del italiano Filippo Ganna, del Netcompany Ineos, en la contrarreloj individual de 42 kilómetros y el ascenso de Egan Bernal en la clasificación general, pese a no ser su especialidad, fueron los hechos más destacados de la jornada.
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Durante la contrarreloj, Ganna marcó diferencias desde el primer punto intermedio, donde cronometró 19 minutos y 9 segundos, con una ventaja de 30 segundos sobre el neerlandés Thymen Arensman (compañero de equipo en el Netcompany Ineos) y 32 segundos sobre el francés del Groupama Rémy Cavagna.
Ya en el segundo sector, su confianza creció: 31 minutos y 45 segundos en el corte, un minuto y siete segundos mejor que Cavagna. En los puntos sucesivos, la distancia con sus rivales se amplió de manera sostenida.
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Egan Bernal completó una actuación destacada en la contrarreloj, una especialidad en la cual no figura entre los favoritos, llegando en la casilla 23 de la etapa 10 a casi cuatro minutos de Ganna, permitiendo que en la clasificación general escalara dos posiciones, llegando al puesto 13.
La décima etapa también evidenció la capacidad de Ganna para doblegar a varios ciclistas que le antecedían en la salida —una rareza en pruebas de este nivel—, y fue en este sector donde logró doblar al menos a tres corredores, ratificando la magnitud de su rendimiento.
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La gran actuación de los favoritos permitió conservar las posiciones de privilegio en la clasificación general, con el portugués Afonso Eulálio del Bahrain Victorious manteniendo la camiseta de líder tras cruzar la meta con un margen suficiente sobre Jonas Vingegaard, partiendo con opciones de asaltar la primera plaza.
El propio Eulálio defendió la maglia rosa frente al embate del danés y de otros contendientes. Vingegaard, pese a sus antecedentes como ganador del Tour de Francia y su condición de especialista en contrarreloj, no logró cerrar la brecha y debió conformarse con la decimotercera ubicación de etapa.
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Así quedó la clasificación de la etapa 10 el Giro de Italia
- 1. Filippo Ganna (Italia - Netcompany Ineos): 45 minutos y 53 segundos
- 2. Thymen Arensman (Países Bajos - Netcompany Ineos): a 1 minuto y 54 segundos
- 3.Rémi Cavagna (Francia - Groupama FDJ): a 1 minuto y 59 segundos
- 4. Sjoerd Bax (Países Bajos - Pinarello Q36 Pro): a 2 minutos y 4 segundos
- 5. Derek Gee (Canadá - Lidl Trek): a 2 minutos y 16 segundos
- 6. Maximilian Walscheid (Alemania - Lidl-Trek): a 2 minutos y 17 segundos
- 7. Johan Price Pejtersen (Dinamarca - Alpecin Premier Tech): a 2 minutos y 29 segundos
- 8. Mikkel Bjerg (Dinamarca - UAE Team XRG): a 2 minutos y 33 segundos
- 9. Lorenzo Milesi (Italia - Movistar Team): a 2 minutos y 40 segundos
- 10. Niklas Larsen (Dinamarca - Unibet Rose Rockets): a 2 minutos y 42 segundos
- 23. Egan Bernal (Colombia - Netcompany Ineos): a 3 minutos y 47 segundos
- 117. Einer Rubio (Colombia - Movistar Team): a 7 minutos y 36 segundos
Así quedó la clasificación general tras la etapa 10 del Giro de Italia
- 1. Afonso Eulálio (Portugal - Bahrain Victorious): 39 horas, 40 minutos y 34 segundos
- 2. Jonas Vingegaard (Dinamarca - Visma Lease a Bike): a 27 segundos
- 3. Thymen Arensman (Países Bajos - Netcompany Ineos): a 1 minuto y 57 segundos
- 4. Felix Gall (Austria - Decathlon): a 2 minutos y 24 segundos
- 5. Ben O’Connor (Australia - Jayco AlUla): a 3 minutos y 6 segundos
- 6. Jai Hindley (Australia - Red Bull Bora- Hansgrohe): a 3 minutos y 6 segundos
- 7. Michael Storer (Australia - Tudor Pro): a 3 minutos y 28 segundos
- 8. Derek Gee (Canadá - Lidl -Trek): a 3 minutos y 34 segundos
- 9. Giulio Pellizzari (Italia - Red Bull Bora Hansgrohe): a 3 minutos y 36 segundos
- 10. Markel Beloki (España - EF Education Easy Post): a 4 minutos y 16 segundos
- 13. Egan Bernal (Colombia - Netcompany Ineos): a 5 minutos y 39 segundos (subió dos puestos)
- 37. Einer Rubio (Colombia - Movistar Team): a 28 minutos y 25 segundos
- 46. Jhonathan Narváez (Ecuador - UAE Emirates XRG): a 37 minutos y 57 segundos
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