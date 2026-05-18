Colombia

Plan Retorno del 18 de mayo: así se vive el Pico y placa regional en Cundinamarca y en Bogotá para ingresar a la capital

Un alto volumen de pasajeros y vehículos se ha registrado durante la temporada, con operaciones coordinadas por autoridades nacionales y departamentales para garantizar orden y seguridad en las principales rutas, según los reportes oficiales

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Más de 3 millones de vehículos circularon por las principales vías nacionales durante el puente festivo, según el balance oficial - crédito Ministerio de Transporte
Autoridades realizan 89 mil pruebas de alcoholimetría y solo 26 conductores resultan positivos en controles viales - crédito Ministerio de Transporte

El puente festivo de mayo ha movilizado a millones de personas y vehículos a lo largo y ancho de Colombia, en una de las mayores operaciones de retorno y control vial del año. Según el Ministerio de Transporte, más de 3,7 millones de vehículos han transitado por las principales carreteras del país durante esta temporada.

El flujo de pasajeros también ha sido significativo: más de 550.000 personas viajaron por terminales terrestres y 685 mil utilizaron el transporte aéreo, evidenciando un alto dinamismo en la movilidad nacional.

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Balance operativo y controles viales en el país - sobre el medio día

La Policía Nacional, con el despliegue de 5.000 uniformados en los principales corredores viales, reporta un balance positivo en materia de seguridad y prevención. En total, se han realizado 89.000 pruebas de alcoholimetría, de las cuales solo 26 arrojaron resultados positivos, reflejando un alto nivel de conciencia y responsabilidad entre los conductores. La campaña “No más excusas en la vía” continúa activa, incentivando la prevención y el respeto por las normas de tránsito.

Las autoridades insisten en la importancia de la planeación anticipada del viaje, la revisión tecnomecánica de los vehículos y el uso obligatorio del cinturón de seguridad. Se recordó a los viajeros que conducir bajo los efectos del alcohol está prohibido y es una de las principales causas de siniestros viales.

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El puente festivo de mayo moviliza a más de 3,7 millones de vehículos en las carreteras principales de Colombia - crédito Gobernación de Cundinamarca
El puente festivo de mayo moviliza a más de 3,7 millones de vehículos en las carreteras principales de Colombia - crédito Gobernación de Cundinamarca

Movilidad y plan retorno en Cundinamarca

En el departamento de Cundinamarca, el gobernador Jorge Emilio Rey informó que el Plan Retorno se desarrolla con monitoreo constante en todos los corredores estratégicos. Hasta las 11:00 a. m. del lunes, solo el 8% de los vehículos que ingresaron por el corredor de Mondoñedo habían retornado, a pesar de que las estimaciones señalaban que el 38% ya debía haberlo hecho.

El retraso sugiere que una gran parte de los viajeros postergó su regreso, lo que anticipa una alta concentración de flujo vehicular entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m. Según las estimaciones, aún faltan por ingresar 169.631 vehículos

Para facilitar el regreso a Bogotá, se habilitó el reversible continuo en el corredor Apulo–Mosquera, y se implementaron manejos especiales en zonas con obras, como el sector de Chantilly, la vía al Llano y la Autopista Sur (reducida de tres a dos carriles entre Maiporé y el sector 3M por trabajos de TransMilenio).

El Plan Retorno en Cundinamarca anticipa alta congestión vehicular entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m. por retraso de viajeros - crédito Gobernación de Cundinamarca

Hasta las 11:00 a. m., 873.014 vehículos habían ingresado a Bogotá desde Cundinamarca, de los cuales 105.397 lo hicieron solo en la jornada de hoy. Según las estimaciones, aún faltan por ingresar 169.631 vehículos. Las autoridades departamentales insisten en la necesidad de no dejar el regreso para última hora y atender todas las señales y recomendaciones de tránsito.

Ingreso a Bogotá y Pico y placa regional

La Secretaría de Movilidad de Bogotá reportó que, en lo corrido del fin de semana, 978.000 vehículos han salido de la ciudad y 880.000 han ingresado. El monitoreo se realiza de manera continua en los principales corredores de acceso y salida, con el objetivo de garantizar una movilidad segura y eficiente para residentes y visitantes.

Durante el Pico y Placa Regional, que rige el lunes festivo, se recordó que hasta las 4:00 p. m. solo pueden ingresar a la ciudad vehículos cuyas placas terminen en número par (0, 2, 4, 6 y 8). Posteriormente, el flujo se alterna para vehículos con placas impares, buscando distribuir el ingreso y evitar congestiones.

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