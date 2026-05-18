Neymar jugará su cuarta Copa del Mundo: la historia del golpe contra Colombia en 2014 que pudo terminar con su carrera

El golpe que le propinó Camilo Zuñiga evitó que jugara las semifinal ante Alemania - crédito EFE

El 18 de mayo el entrenador italiano Carlo Ancelotti confirmó la lista de 26 jugadores que representarán a Brasil en la Copa del Mundo de 2026, siendo Neymar la sorpresa de la lista final.

A pesar de que no lo tuvo en cuenta durante las convocatorias previas, Ancelotti decidió llamar al “10″ del Santos debido a que tuvo regularidad en las últimas semanas en el fútbol local de Brasil.

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“Hicimos la evaluación de Neymar todo el año y vimos que, en el último período, jugó con continuidad y su condición física mejoró. Pensamos que es un jugador importante. Es un jugador importante y lo seguirá siendo en este Mundial. Tiene el mismo rol y las mismas responsabilidades que los otros 25. Puede jugar, no jugar, entrar como suplente o ser titular”, declaró el europeo sobre la inclusión de Neymar.

De esta forma, el extremo jugará su cuarta Copa del Mundo (estuvo en 2014 2018 y 2022), misma competencia en la que estuvo a punto de retirarse del deporte por una lesión.

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El partido contra Colombia que pudo terminar con la carrera de Neymar

Neymar era la estrella de Brasil en ese momento - crédito AP

Con Brasil como anfitrión de la Copa del Mundo, la edición de 2014 tuvo a Neymar como una de las figuras del pentacampeón, que avanzó sin problemas en la primera fase y eliminó en octavos de final a Chile.

En cuartos de final, Brasil enfrentó a una de las sorpresas del torneo, Colombia, que con José Pekerman como entrenador y James Rodríguez como principal figura, hizo que los anfitriones se esforzaran al máximo en lo que terminó con triunfo 2-1 a favor de los locales.

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Este partido es recordado porque pudo haber sido el último de la carrera de Neymar, ya que en un balón dividido recibió un golpe del defensor Camilo Zuñiga, que impactó con su rodilla al brasileño.

La jugada dejó a Neymar tendido en el césped, visiblemente dolorido y sin poder moverse, Neymar relató en entrevistas posteriores que su intento por reincorporarse no podía mover las piernas y tampoco sentía sensibilidad en la zona afectada. El diagnóstico médico confirmó una fractura en la tercera vértebra lumbar, lo que lo obligó a abandonar el torneo y a iniciar un proceso de recuperación prolongado.

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Camilo Zúñiga estuvo a punto provocar que Neymar se retirara del fútbol - crédito EFE

Durante su traslado al hospital, Neymar recibió dos noticias cruciales por parte del equipo médico: la primera, que no podría seguir jugando el mundial; la segunda, que si el golpe hubiera sido unos centímetros al costado, el brasileño no habría podido caminar más en su vida.

En declaraciones a The Player’s Tribune, el delantero confesó que rompió en llanto al enterarse de la magnitud de la lesión y que durante los días siguientes fue vital el apoyo de su familia para no lamentarse por lo registrado.

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Neymar confesó que vivió la semana posterior en casa, inmovilizado y sin poder acompañar a sus compañeros en el campo, mientras seguía desde una silla de ruedas se registró la histórica derrota 7-1 de Brasil ante Alemania en semifinales.

Camilo Zúñiga afirmó que Neymar lo trató de manera diferente en las ocasiones que se enfretó con Colombia después del mundial de 2014 - crédito BBC

Por fortuna, Neymar siguió jugando de manera profesional, brilló en Barcelona, PSG y fue convocado por Brasil para los dos mundiales posteriores. En Rusia 2018 fue eliminado por Belgica en los octavos de final, misma fase en la que se despidió en Qatar 2022, pero en esa ocasión fue tras enfrentar a Croacia. En total, Neymar ha jugador 13 partidos del torneo internacional, en los que anotó ocho goles y entregó cuatro asistencias.

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En la Copa del Mundo de 2026 Brasil es parte del grupo C junto con Marruecos, Haití y Escocia, el debut de los sudamericanos será el 13 de junio ante el combinado africano en Nueva Jersey, en la segunda fecha enfrentará al seleccionado del Caribe (19 de junio) y por último jugará contra el equipo europeo (24 de junio).