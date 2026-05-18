Deportes

Neymar jugará su cuarta Copa del Mundo: la historia del golpe contra Colombia en 2014 que pudo terminar con su carrera

Una falta de Camilo Zuñiga estuvo a punto de dejar fuera del fútbol al extremo que luego brilló en Barcelona y PSG

Guardar
Google icon
El golpe que le propinó Camilo Zuñiga evitó que jugara las semifinal ante Alemania - crédito EFE
El golpe que le propinó Camilo Zuñiga evitó que jugara las semifinal ante Alemania - crédito EFE

El 18 de mayo el entrenador italiano Carlo Ancelotti confirmó la lista de 26 jugadores que representarán a Brasil en la Copa del Mundo de 2026, siendo Neymar la sorpresa de la lista final.

A pesar de que no lo tuvo en cuenta durante las convocatorias previas, Ancelotti decidió llamar al “10″ del Santos debido a que tuvo regularidad en las últimas semanas en el fútbol local de Brasil.

PUBLICIDAD

“Hicimos la evaluación de Neymar todo el año y vimos que, en el último período, jugó con continuidad y su condición física mejoró. Pensamos que es un jugador importante. Es un jugador importante y lo seguirá siendo en este Mundial. Tiene el mismo rol y las mismas responsabilidades que los otros 25. Puede jugar, no jugar, entrar como suplente o ser titular”, declaró el europeo sobre la inclusión de Neymar.

De esta forma, el extremo jugará su cuarta Copa del Mundo (estuvo en 2014 2018 y 2022), misma competencia en la que estuvo a punto de retirarse del deporte por una lesión.

PUBLICIDAD

El partido contra Colombia que pudo terminar con la carrera de Neymar

Neymar lideró a Brasil en el Mundial 2014. (AP)
Neymar era la estrella de Brasil en ese momento - crédito AP

Con Brasil como anfitrión de la Copa del Mundo, la edición de 2014 tuvo a Neymar como una de las figuras del pentacampeón, que avanzó sin problemas en la primera fase y eliminó en octavos de final a Chile.

En cuartos de final, Brasil enfrentó a una de las sorpresas del torneo, Colombia, que con José Pekerman como entrenador y James Rodríguez como principal figura, hizo que los anfitriones se esforzaran al máximo en lo que terminó con triunfo 2-1 a favor de los locales.

Este partido es recordado porque pudo haber sido el último de la carrera de Neymar, ya que en un balón dividido recibió un golpe del defensor Camilo Zuñiga, que impactó con su rodilla al brasileño.

La jugada dejó a Neymar tendido en el césped, visiblemente dolorido y sin poder moverse, Neymar relató en entrevistas posteriores que su intento por reincorporarse no podía mover las piernas y tampoco sentía sensibilidad en la zona afectada. El diagnóstico médico confirmó una fractura en la tercera vértebra lumbar, lo que lo obligó a abandonar el torneo y a iniciar un proceso de recuperación prolongado.

Camilo Zúñiga revivió el rodillazo que le propinó a Neymar en el Mundial de Brasil 2014 - crédito EFE
Camilo Zúñiga estuvo a punto provocar que Neymar se retirara del fútbol - crédito EFE

Durante su traslado al hospital, Neymar recibió dos noticias cruciales por parte del equipo médico: la primera, que no podría seguir jugando el mundial; la segunda, que si el golpe hubiera sido unos centímetros al costado, el brasileño no habría podido caminar más en su vida.

En declaraciones a The Player’s Tribune, el delantero confesó que rompió en llanto al enterarse de la magnitud de la lesión y que durante los días siguientes fue vital el apoyo de su familia para no lamentarse por lo registrado.

Neymar confesó que vivió la semana posterior en casa, inmovilizado y sin poder acompañar a sus compañeros en el campo, mientras seguía desde una silla de ruedas se registró la histórica derrota 7-1 de Brasil ante Alemania en semifinales.

Lesión de Neymar
Camilo Zúñiga afirmó que Neymar lo trató de manera diferente en las ocasiones que se enfretó con Colombia después del mundial de 2014 - crédito BBC

Por fortuna, Neymar siguió jugando de manera profesional, brilló en Barcelona, PSG y fue convocado por Brasil para los dos mundiales posteriores. En Rusia 2018 fue eliminado por Belgica en los octavos de final, misma fase en la que se despidió en Qatar 2022, pero en esa ocasión fue tras enfrentar a Croacia. En total, Neymar ha jugador 13 partidos del torneo internacional, en los que anotó ocho goles y entregó cuatro asistencias.

En la Copa del Mundo de 2026 Brasil es parte del grupo C junto con Marruecos, Haití y Escocia, el debut de los sudamericanos será el 13 de junio ante el combinado africano en Nueva Jersey, en la segunda fecha enfrentará al seleccionado del Caribe (19 de junio) y por último jugará contra el equipo europeo (24 de junio).

Temas Relacionados

NeymarCopa del MundoBrasil 2014LesiónCamilo ZuñigaColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Jhon Durán estuvo presente en el partido Envigado vs. Quindío: se uniría a la concentración de la selección Colombia

El delantero hace parte de los convocados a la pre-lista del Mundial 2026 por parte de Colombia, estuvo en la victoria del equipo antioqueño ante el quindiano

Jhon Durán estuvo presente en el partido Envigado vs. Quindío: se uniría a la concentración de la selección Colombia

Giovanny Urshela se retiró del béisbol profesional: este es su legado

Urshela anunció su retiro del béisbol profesional tras 18 años en la MLB, donde brilló especialmente con los Yankees

Giovanny Urshela se retiró del béisbol profesional: este es su legado

Bryan Rovira, futbolista del Deportes Tolima, afirmó que la institución necesita un título: “No es por vender humo”

El mediocampista colombiano aseguró que van por la cuarta estrella para el equipo tolimense, es uno de los capitanes y más experimentados de la plantilla

Bryan Rovira, futbolista del Deportes Tolima, afirmó que la institución necesita un título: “No es por vender humo”

Jorge Bermúdez, ex selección Colombia, analizó la convocatoria de la Tricolor: “Llamar 55 jugadores es una exageración”

El actual director deportivo de Boca Juniors afirmó estar de acuerdo con los arqueros convocados, pero en desacuerdo con la falta de oportunidades para algunos

Jorge Bermúdez, ex selección Colombia, analizó la convocatoria de la Tricolor: “Llamar 55 jugadores es una exageración”

José Mourinho llegaría al Real Madrid: estos son los colombianos que ha dirigido “The Special One”

El técnico portugués regresaría al banquillo del equipo español después de trece años, lo que generaría que deje de dirigir al séptimo colombiano que dirigió en su carrera: Richard Ríos

José Mourinho llegaría al Real Madrid: estos son los colombianos que ha dirigido “The Special One”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Tres muertos dejó atentado en Santander de Quilichao, Cauca: Es la masacre número 55 del 2026

Tres muertos dejó atentado en Santander de Quilichao, Cauca: Es la masacre número 55 del 2026

ELN amenazó a mineros en el Bajo Cauca antioqueño por supuestos nexos con el Clan del Golfo: “Objetivo militar”

Ataque con explosivos contra patrulla de la Policía en El Bordo, Cauca, deja dos heridos: esto fue lo que pasó

Un sargento y un soldado fueron asesinados durante un combate con el Clan del Golfo en Chocó

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

ENTRETENIMIENTO

Esposa de Luis Alfonso reveló los momentos incómodos que ha vivido con las fanáticas: “Me iba a pegar”

Esposa de Luis Alfonso reveló los momentos incómodos que ha vivido con las fanáticas: “Me iba a pegar”

Sara Corrales enterneció a sus fanáticos con la primera publicación de su bebé: “Un instante que partió mi vida en dos”

Diva Jessurum contó la verdad detrás del final de su matrimonio por una “deslealtad económica”

Ana del Castillo fue captada bajando de un árbol unos mangos sin permiso y su reacción desató risas

El abogado de Shakira celebra la sentencia que tumba el caso fiscal de 2011 y argumentó que hubo "presión moral y psicológica"

Deportes

Jhon Durán estuvo presente en el partido Envigado vs. Quindío: se uniría a la concentración de la selección Colombia

Jhon Durán estuvo presente en el partido Envigado vs. Quindío: se uniría a la concentración de la selección Colombia

Giovanny Urshela se retiró del béisbol profesional: este es su legado

Bryan Rovira, futbolista del Deportes Tolima, afirmó que la institución necesita un título: “No es por vender humo”

Jorge Bermúdez, ex selección Colombia, analizó la convocatoria de la Tricolor: “Llamar 55 jugadores es una exageración”

José Mourinho llegaría al Real Madrid: estos son los colombianos que ha dirigido “The Special One”