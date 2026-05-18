El Dane confirmó malas noticias para las viviendas financiadas en Colombia: qué pasó en los primeros meses de 2026 con las VIS

En el primer trimestre de 2026, el valor de los créditos entregados para la compra de vivienda en Colombia fue de $3,03 billones a precios constantes, un aumento de 4,8% en comparación con el mismo periodo de 2025, según el Dane - crédito Colprensa

Durante el primer trimestre de 2026, el crédito hipotecario y las licencias de construcción exhibieron un crecimiento relevante en Colombia, lo que evidenció señales de recuperación en el sector edificador. Según el boletín técnico Licencias de Construcción (ELIC) de arzo de 2026 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), se registró una “recuperación significativa del sector edificador, impulsada por la expansión de proyectos residenciales en varias regiones del país”.

Y es que en el periodo el valor de los créditos hipotecarios para vivienda en Colombia aumentó 4,8% interanual, lo que totalizó $3,03 billones a precios constantes. En ese mismo periodo, el área licenciada para edificación alcanzó 6,92 millones de metros cuadrados, un incremento de 31,1% con respecto al año anterior, de acuerdo con la entidad.

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Por su parte, el desembolso total para créditos de vivienda se distribuyó en $2,47 billones para créditos tradicionales y $560.271 millones en operaciones de leasing habitacional. En comparación interanual, las cifras representaron variaciones positivas de 3,6% y 10,6%, respectivamente.

Recursos destinados a vivienda

Los recursos destinados a vivienda nueva ascendieron a $2,02 billones, con una variación anual al alza de 8,9%. Por el contrario, la financiación de vivienda usada mostró una contracción de 2,5%, cerrando el trimestre con $1,01 billones, según el boletín técnico de Financiación de Vivienda del Dane. En total, se financiaron 43.541 unidades habitacionales, una disminución de 1,0% respecto al primer trimestre de 2025. De este grupo, 39.409 correspondieron a créditos de vivienda y 4.132 a operaciones de leasing habitacional.

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En el primer trimestre de 2026, los créditos otorgados para la adquisición de vivienda en Colombia sumaron $3,03 billones a precios constantes, cifra que muestra un incremento de 4,8% respecto al mismo periodo de 2025 - crédito Dane

Dinámica de la vivienda de interés social en 2026

Una parte sustancial del mercado de financiación se concentró en la vivienda de interés social (VIS). El Dane informó que el 48,1% del valor total desembolsado en el trimestre se destinó a VIS y que el 70,2% de los créditos otorgados correspondió a este segmento. En total, se financiaron 30.567 viviendas VIS, de las cuales 25.291 fueron nuevas y 5.276 usadas. El monto desembolsado alcanzó $1,46 billones, con un crecimiento anual de 19,9%.

Los créditos asignados a VIS nuevas aumentaron 18,3%, mientras que los destinados a VIS usada crecieron 28,2%. La entidad resaltó que estos indicadores consolidan a la vivienda de interés social como eje de la política habitacional del país.

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Evolución del crédito por tipo de entidad financiera

Respecto a las fuentes de financiamiento, los establecimientos de crédito reportaron una variación positiva de 8,5% en el valor de los desembolsos, según el Dane. Por su parte, el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) registró una disminución de 39,1%. En cuanto al número de viviendas financiadas, los bancos y cooperativas reflejaron un aumento de 3,6%. El FNA, sin embargo, mostró una reducción de 41,1% en este indicador.

Dichas diferencias reflejaron la capacidad de adaptación de los actores principales del mercado hipotecario colombiano ante los cambios en la demanda y la oferta durante el periodo reportado.

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Antioquia, Valle, Magdalena, Risaralda y Bogotá reunieron el 67,3% del monto total de créditos de vivienda entregados durante el primer trimestre de 2026 - crédito Dane

Comportamiento regional del crédito y la construcción

El Dane indicó que los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Magdalena, Risaralda y Bogotá concentraron el 67,3% del valor total de créditos desembolsados para vivienda en el primer trimestre de 2026. El crecimiento nacional fue explicado principalmente por el aporte conjunto de Antioquia, Valle y Magdalena, que sumaron 3,5 puntos porcentuales (pp) a la variación total.

Por su parte, Tolima, Risaralda y Quindío destacaron en la dinámica de licencias de construcción a nivel trimestral, con Tolima, que presentó un crecimiento de 687,2%. Quindío y Risaralda siguieron con incrementos de 610% y 272,6%, respectivamente.

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En la comparación anual de licencias aprobadas, Tolima, Risaralda, Bogotá y Quindío contribuyeron positivamente al impulso sectorial. En contraste, Santander, Casanare, Bolívar y Meta restaron en conjunto 13,7 pp al resultado nacional, de acuerdo con el informe del Dane.

Evolución de las licencias de construcción

En marzo de 2026, el boletín técnico de Licencias de Construcción (Elic) reportó la aprobación de 2,96 millones de metros cuadrados para nuevas edificaciones, lo que superó en 1,33 millones de metros cuadrados el registro de 2025 y representó un incremento anual del 81,5%.

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En marzo de 2026 se aprobaron 2,96 millones de metros cuadrados para proyectos de construcción en Colombia, lo que supera en 1,33 millones de metros cuadrados el registro de marzo de 2025, cuando la cifra fue de 1,63 millones de metros cuadrados - crédito Dane

La expansión del área aprobada correspondió principalmente al segmento de vivienda, que creció 103,4% y alcanzó 2,49 millones de metros cuadrados, mientras que los destinos no habitacionales subieron 14,9% hasta los 465.364 metros cuadrados.

En la comparación mensual, el área licenciada en marzo fue superior en 942.052 metros cuadrados respecto a febrero, lo que implicó un aumento de 46,7%. Este salto fue atribuido en su mayoría al segmento residencial, que creció 63,3%. A nivel trimestral, el área total licenciada acumuló 6,92 millones de metros cuadrados, un crecimiento de 31,1% frente al mismo periodo de 2025. El área destinada a vivienda registró una variación positiva de 34,8%, por encima del 18,1% observado en los rubros comerciales, industriales y de servicios.

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“El incremento anual del área licenciada refleja una recuperación significativa del sector edificador, impulsada por la expansión de proyectos residenciales en varias regiones del país”, indicó el Dane.

El análisis también evidenció que el área autorizada para vivienda representó el 84,3% del total nacional y aportó 77,8 puntos porcentuales al crecimiento anual del sector. Mientras bodega, alojamiento y comercio mostraron incrementos, los segmentos industria, oficinas y salud sufrieron contracciones en el periodo observado.

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